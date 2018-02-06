"Зачем ограничивать любовь?", или Как живут полиаморы

Стивен Броклхерст Би-би-си Шотландия
  • 6 февраля 2018
Оливер, Нони и Морган
Image caption Оливер, Нони и Морган - в полиаморных отношениях

Нони полиаморна - у нее два бойфренда, и к обоим она относится одинаково серьезно.

Она говорит, что чувствовала себя в моногамных отношениях будто в ловушке - неважно, насколько она была влюблена. Нони 23 года, она живет в шотландском городе Норт-Берик.

В документальном фильме Би-би-си "Любовь без границ" она заявляет: "Это нормально, когда партнер один. Но я не понимаю, почему я должна искусственно ограничивать любовь, которую несу миру".

"Я жадная, - признается она. - Мне нравится, когда я нравлюсь людям".

Открытые отношения

Полиамория - это возможность иметь несколько романтических связей одновременно, с согласия и одобрения всех участников таких отношений.

Нони говорит, что это может включать в себя и немоногамные практики, такие как обмен партнерами, однако для нее здесь существует этика, и важны отношения с каждым отдельным человеком.
Image caption У Моргана и Нони, кроме друг друга, есть и другие партнеры

Нони состоит в отношениях с Морганом, 27-летним администратором, и Оливером, 24-летним выпускником театральной школы.

Она познакомилась с Морганом через приложение для знакомств Tinder пару лет назад, когда жила в городе Данди.

Морган на тот момент был в отношениях с девушкой по имени Хэнни уже четыре года - и они до сих пор вместе.

"Это Хэнни подала мне идею о полиамории", - говорит Морган.

"Когда я говорю об этом людям, они удивляются, так как думают, что открытые отношения - это однозначно идея мужчины, потому что подразумевает много секса, верно? Больше общения и немного больше секса", - говорит он.

"Взаимная радость"

Нони говорит, что Морган хорош в "эмоциональном общении", что помогло им сохранить отношения, несмотря на то, что позже девушка переехала изучать театральное искусство в Эдинбург.

Как говорит Морган, у Хэнни нет отношений с кем-то еще, но она рада его общению с Нони.

Он говорит, что она воодушевляет и поддерживает его. "Это взаимная радость для нас", - считает он.
Image caption Нони встречается с Оливером 1,5 года

Оливер - "мета" Моргана. Это термин полиаморов, обозначающий партнера твоего возлюбленного, с которым ты не имеешь сексуальных или романтических отношений.

Оливер и Нони встречаются уже 1,5 года. Они познакомились на фестивале искусств Фриндж в Эдинбурге пару лет назад и начали встречаться после того, как вместе поучаствовали в шоу в 2016-м.

Он говорит, что Нони с самого начала четко обозначила, что она - полиамор.

"Это ее сущность, и это здорово", - говорит он.

Оливер, однако, говорит, что был в раздумьях, прежде чем решиться на отношения с кем-то, у кого уже был другой партнер.

"Не то чтобы это было проблемой, но вдруг потом будут трудности?".

"Потому что, когда только начинаешь с кем-то встречаться, это одно, но когда все становится серьезно, думаешь - а вдруг я начну ревновать? Может ли мое отношение к этому измениться?"

"Но потом я просто решил, что мне нравится Нони, и я приму это".

Так как это открытые отношения, Оливер тоже может встречаться с другими, если и когда захочет.

"Если это случится, хорошо, но я никого не ищу", - говорит он. "Я не против этой идеи".

Нони, в свою очередь, говорит, что была бы рада, если бы он кого-то встретил.

Другой формат

Хотя Нони видится с Оливером гораздо чаще, потому что он ближе живет, она разговаривает с Морганом каждый день.

Она говорит, что нет никаких предпочтений, и отношения с каждым - совершенно разные.

"Это как выбирать между шоколадом и театром - я люблю и то, и другое", - говорит она.
Image caption Нони считает, что безопасный секс крайне важен, когда ты часть "любовной цепочки"

"Это то, как я это вижу. Неважно, насколько я люблю одного - второй не лишится внимания".

"Отношения могут принимать разные формы, но они оба одинаково важны для меня".

Нони добавляет, что серьезно относится к обоим своим партнерам, но ее отношения с ними разные.

Другим "этическим" аспектом полиамории Нони называет важность защиты друг друга от заболеваний, передающихся половым путем.

"Необходимо пользоваться презервативами и говорить партнерам, если с кем-то ты их не используешь, чтобы полиамория была безопасной и этичной, иначе я могу подхватить что-то, что может навредить здоровью моего возлюбленного и его "мета".

Нони утверждает, что полиамория не мешает созданию семьи, и хочет продолжать такие отношения.

"Я знаю полиаморов, у которых есть дети. Есть мнение, что полиамория относится к сексу, но это необязательно. Вовсе не нужно устраивать оргии".

Мнение о том, что у ребенка должна быть одна мать и один отец, откровенно устарело, считает Нони.

Моногамная страна

Нони говорит, что полиамория все еще остается табу, хотя в ней нет ничего нового. Возможно, это отношение изменится.

"Люди практиковали полиаморные отношения все время их существования", - поясняет она.

"Шотландия - весьма моногамная страна. Чем больше мы говорим об этом с людьми, тем более приемлемым это становится, медленно, но верно".

"Мы не первооткрыватели, но мы создаем среду для здорового общества", - говорит Нони.

Похожие темы

Новости по теме