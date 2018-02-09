Македония: почему название этой страны не дает покоя грекам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Греки считают, что, назвав себя Македонией, эта страна украла их историческое наследие

Македония понемногу перестает троллить своего соседа. Но достаточно ли этого, чтобы разрешить 27-летний спор с Афинами?

Вот уже более 10 лет Македония придерживалась так называемой концепции антиквизации. Согласно этой теории, современные македонцы - не славяне, а прямые потомки македонцев времен античности.

Тем самым македонские власти долгое время показывали огромный кукиш соседней Греции.

Но в 2017 в стране сменилось правительство, и новые власти пошли радикально другим путем в надежде разрешить, наконец, один из самых давних дипломатических споров в Европе.

После объявления Македонией независимости в 1991 году Греция отказалась признать конституционное название этой республики.

Греция настаивает, что лишь ее северная провинция может называться Македонией, и утверждает, что сам факт того, что бывшая югославская республика называет себя так же, означает, что у этой страны есть территориальные претензии к Греции.

Афины также обвиняют Скопье в краже греческого культурного наследия.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В январе 2018 года тысячи греков протестовали в Афинах против Македонии

По этой причине в 2008 году Греция заблокировала вступление Македонии в НАТО и угрожает блокировать вступление своего соседа в Евросоюз, если эта страна не изменит своего названия.

Высокая цена

Македония, судя по всему, решила, что помирать, так с музыкой, и перешла в наступление.

Аэропорты, автострады и стадионы были переименованы в честь Александра Македонского и его отца Филипа, которых греки считают своими героями.

Потом начали возводить статуи. Столица Македонии полна таких памятников. На некоторых Александр Македонский изображен грозным воином верхом на коне, на других - младенцем на коленях матери.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Статуя матери Александра Македонского Олимпии у фонтана в Скопье

Но перемена правительства многое изменила. Новая администрация, во главе которой стоят социал-демократы, выступает против антиквизации, причем не только из-за дипломатических интересов, но и из соображений вкуса. Власти уже ведут политику постепенного отказа от этой концепции.

Премьер-министр Зоран Заев объявил, что аэропорт Скопье больше не будет называться в честь Александра Македонского. Та же судьба постигла и автостраду, ведущую в Грецию: отныне она называется "Автострадой дружбы".

Еще важнее то, что Македония уже намекнула на возможность компромисса в названии страны.

"Тот факт, что правительство решило переименовать аэропорт и автостраду, демонстрирует серьезность наших намерений", - говорит министр обороны Радмила Шекеринска.

Image caption Министр обороны Македонии Радмила Шекеринска с оптимизмом относится к переговорам с Грецией

"Это не спектакль. Мы хотим, чтобы наша страна избавилась от этой тяжелой ноши, которая нам очень дорого обходится", - добавляет она.

Основы идентичности

Афины положительно отреагировали на эти начинания. Вслед за переговорами министров иностранных дел в январе прошла встреча премьер-министров двух стран Зорана Заева и Алексиса Ципраса.

Американский дипломат Мэтью Нимец, выполняющий роль посредника ООН между Афинами и Скопье в споре о названии Македонии, считает эту встречу прорывом. Оптимизм его не иссяк и после визита в Скопье и Афины в начале февраля.

"Я глубоко уверен, что пришло время разобраться с этим вопросом, разрешить его, наконец, чтобы регион мог двигаться вперед, и чтобы эти две страны дружили и сотрудничали", - говорит он.

Но и в Греции, и в Македонии достаточно людей, желающих провала этому процессу.

В прошедшие выходные десятки тысяч людей вышли на демонстрацию в Афинах. У них было лишь одно требование: в новом названии соседней страны не должно быть слова "Македония".

"Это славяне", - сказала одна из участниц демонстрации, указывая пальцем на нарисованную ей карту.

"Они не македонцы. Македонцы - мы. Македония - греческая, и никто не может присвоить себе это название, никто другой не может им пользоваться", - заявила она.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Протестующие собрались на площади Конституции у здания парламента в Афинах

Даже те греки, которые не вышли на демонстрацию, и которые хотят разрешения этого конфликта, говорят, что вопрос о названии соседней страны задевает их чувство собственной идентичности.

Жители греческого города Салоники считают себя македонцами, и их нередко возмущает то, что жители соседней страны называют себя так же.

Слово на букву "М"

Официальная позиция Греции уже давно заключается в том, что соседняя с ней страна должна принять составное имя, например, - "Новая Македония" или "Верхняя Македония".

Но оппозиционная греческая партия "Новая демократия" решила, что может использовать эти споры в своих собственных политических целях.

Небольшая партия "Независимые греки", входящая в правящую коалицию, также выступает против любого упоминания Македонии в названии соседней страны.

Джордж Цогопулос, специалист по международным отношениям из израильского исследовательского центра BESA, говорит, что греческие демонстранты не правы. Но он не испытывает оптимизма и по поводу результатов переговоров.

"Я не понимаю, почему многие переполнены оптимизмом", - говорит он.

"Между сторонами остаются существенные разногласия. Греция хочет, чтобы это было название страны, которое использовалось бы повсюду на международной арене, а не только в двусторонних отношениях, - говорит он. - А для этого Скопье придется изменить конституцию".

"Протестующую требуют, чтобы в названии страны не было слова "Македония", но это совершенно нереалистично. Хотя, если принять во внимание, что общественное мнение в Греции основано на дезинформации, их можно понять", - добавляет эксперт.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аэропорт столицы страны Скопье скоро поменяет свое название

Напротив здания Национальной ассамблеи в Скопье появились афиши с надписью "Мы - Македония". Авторы лозунга уверены, что право на самоопределение важнее, чем греческие опасения.

Но демонстрации протеста в Македонии были малочисленными. Аналитик Сашо Ордановски считает, что большинство населения не возражает против изменения названия страны.

"Народ в Македонии очень прагматичен. Людям надоело, что их жизнь не меняется к лучшему", - говорит он.

"Они думают об этом и обсуждают эту проблему. Но они также думают о НАТО, о безопасности, о Евросоюзе, они хотят быть частью мира", - добавляет Сашо Ордановски.

Переговоры по вопросу о названии страны уже 27 лет находятся в тупике. Вопрос в том, насколько решительно настроены сегодняшние лидеры.

Чем дольше будут идти переговоры, тем больше шансов будет у противников такого решения организовать свои действия по обе стороны границы.

А это может затянуть спор вокруг одного слова еще надолго.