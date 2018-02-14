Norwegian и другие: как лоукостеры изменили мир

Правообладатель иллюстрации Norwegian

В среду из лондонского аэропорта Гатвик отправится первый рейс лоукостера Norwegian Air Shuttle в Южную Америку.

Стоимость перелета в Буэнос-Айрес начинается с 259 фунтов (360 долларов) в одну сторону.

Места для ног не ахти, приходится платить за багаж, но и билет выходит гораздо дешевле.

Эта модель хорошо зарекомендовала себя на коротких рейсах, но постепенно ее все чаще применяют и на дальнемагистральных маршрутах.

Целая плеяда относительно молодых лоукостеров вроде Norwegian, Wow и Primera теперь конкурирует со старожилами авиарынка British Airways и Air France-KLM в небе над Атлантическим океаном.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лоукостеры, предлагающие трансатлантические перелеты, ведут ожесточенную борьбу с традиционными авиаперевозчиками

Norwegian не так давно побил рекорд British Airways по скорости перелета через Атлантический океан среди несверхзвуковых самолетов, преодолев расстояние из аэропорта Джона Кеннеди в Нью-Йорке до лондонского Гатвика за пять часов 13 минут.

Глобальный рост

Норвежский авиаперевозчик, начинавший 24 года назад как небольшая региональная авиакомпания, стал крупнейшим в Скандинавии и третьим в Европе лоукостером по объему перевозок.

Своим успехом Norwegian обязан главе компании Борну Кьосу, в прошлом десантнику и пилоту.

Правообладатель иллюстрации Norwegian Image caption Благодаря Бьорну Кьосу Norwegian стал третьим в Европе лоукостером по объему перевозок

Компания видит в Британии огромный потенциал для расширения перевозок. В 2017 году Norwegian перевезла 5,8 млн пассажиров из Британии и Ирландии по 15 направлениям, в том числе впервые для себя из таких городов, как Эдинбург, Белфаст, Дублин, Корк и Шеннон в небольшие американские города восточного побережья.

Но центром амбициозных планов компании является аэропорт Гатвик.

В то время, как традиционные авиаперевозички стремятся заполучить более престижные, но дорогие интервалы времени для взлетов и посадок в лондонском аэропорту Хитроу, Norwegian удалось обеспечить 28 дополнительных еженедельных слотов в Гатвике. Компания планирует увеличить количество рейсов по существующим направлениям в девять городов США, Сингапур и Буэнос-Айрес.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Norwegian теперь летает из Лондона в Буэнос-Айрес

"Британия будет в центре нашего продолжающегося глобального расширения, и мы всецело преданны этому рынку. С нашими глобальными амбициями мы не сомневаемся, что Британия может стать трамплином для Norwegian в том, что касается дальнейшего расширения", - говорит 71-летний Кьос, стоя на 24 этаже лондонского небоскреба "Шард".

Смысл его слов очевиден. У Norwegian - наполеоновские планы.

Компания выиграла престижную награду "Авиакомпания года" по версии CAPA Aviation Awards for Excellence. В обращении жюри в частности говорится: "Norwegian проложила путь, по которому теперь идут другие компании. Ее влияние на авиасообщение в небе над Северной Атлантикой, которое ранее считалось уже устоявшимся рынком, поистине необыкновенно".

Анализ: Саймон Калдер, эксперт по вопросам туризма

Правообладатель иллюстрации Norwegian Image caption Norwegian увековечила память Фредди Лэйкера, нанеся его имя и портрет на один из самолетов

Если имитация это лучшая форма лести, то IAG - головная компания British Airways - не скупится на похвалу в отношении Norwegian.

Во-первых, она продублировала некоторые рейсы Norwegian, например, из Гатвика в Форт-Лодердейл во Флориде и из Барселоны в калифорнийский Окленд. Теперь инженеры British Airways пытаются втиснуть дополнительные 52 кресла в самолеты Boeing 777, летающие из Гатвика. Цель уплотнения в том, чтобы уменьшить стоимость затрат до уровня ниже предлагаемого Norwegian на Boeing 787.

Четыре десятилетия назад Фредди Лэйкер вызвал переполох среди авиакомпаний, летаюших над Атлантикой, предложив бюджетные билеты на перелеты Skytrain, обанкротившийся в 1982 году. Авиационный первопроходец умер в 2006 году с уверенностью, что конкуренты, сговорившись, объявили ему ценовую войну, чтобы обанкротить его компанию Laker Airways. Но амбициозное расширение во время глобальной рецессии сделало компанию уязвимой.

В прошлом году глава Norwegian Бьорн Кьос увековечил память Фредди Лэйкера, нанеся его имя и портрет на один из самолетов, выполняющих трансатлантические рейсы.

Молодые путешественники

Стратегия ценообразования Norwegian - в использовании недавно построенных самолетов, например, Boeing 787, который потребляет меньше топлива в пересчете на одного пассажира по сравнению с другими самолетами, летающими на дальние дистанции.

На таких самолетах пассажирам предоставляется комфорт, не свойственный бюджетным авиарейсам, более современный интерьер и бесплатный Wi-Fi.

Правообладатель иллюстрации Norwegian Image caption Norwegian надеется, что новые самолеты Boeing 787 понравятся пассажирам

Последний аспект особенно нравится молодым путешественникам, и компания сконструировала салоны самолетов таким образом, чтобы на борту было больше места для пассажиров эконом-класса.

В рекламе авиаперевозчика самые дешевые билеты стоят от 69 фунтов (95 долларов) в одну сторону, но пассажирам нужно будет заплатить за дополнительные услуги - сдаваемый багаж, питание на борту и выбор места.

Помимо этого Norwegian сокращает издержки, выполняя рейсы во второстепенные аэропорты с более низкой стоимостью обслуживания по малозагруженным направлениям. Например, вместо Сан-Франциско, Norwegian летает в соседний Окленд.

Старания British Airways

По мере роста конкуренции традиционные авиаперевозчики, вроде British Airways, подвергаются критике, потому что они пытаются снижать цены, значительно ограничивая перечень оказываемых пассажирам услуг.

Правообладатель иллюстрации IAG Image caption Чтобы не отстать в конкурентной борьбе, владелец British Airways запустил новый проект - лоукостер Level

Но помимо этого компании пытаются бороться с лоукостерами, летающими на дальние дистанции, запуская собственные.

В прошлом году владелец British Airways запустил новый проект - трансатлантическую бюджетную авиалинию.

Не осталась в стороне и Air France-KLM, открывшая собственного лоукостера Joon. Целевая аудитория - молодые работающие люди, которые посвящают значительную часть времени цифровым технологиям.

Слишком активный рост?

Но несмотря на существующие ограничения, быстрый рост Norwegian взывает вопросы о самодостаточности развития ее финансовой модели.

К концу 2019 года в авиапарке Norwegian будет 193 самолета, и компании пришлось взять кредиты для их покупки.

Аналитик по вопросам авиации Джон Стриклэнд предупреждает: "Они не добились требуемых показателей рентабельности, особенно в сравнении с British Airways или Ryanair. Им предстоит провести немалую работу, чтобы создать рентабельную бизнес-модель, которая будет способна перенести всевозможные бури, например, экономический спад или отток пассажиров после теракта".

Неудивительно, что в невероятно конкурентом мире коммерческой авиации конкуренты воздействуют на Norwegian другими способами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Глава Ryanair Майкл О'Лири высказался пессимистически о судьбе Norwegian

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отказывается от трансатлантических перелетов, объясняя это тем, что он не может приобретать самолеты по цене, которая бы позволила окупить расходы за счет большого числа пассажиров.

В прошлом году глава компании Майкл О'Лири высказался пессимистически о судьбе Norwegian. "И у Monarch, и у Norwegian есть большие проблемы. Для авиакомпаний не секрет, что Monarch и Norwegian могут не пережить зиму. Они тратят деньги в огромных количествах", - сказал он.

Через несколько месяцев Monarch обанкротилась. Но Norwegian продолжает летать и даже расширяется.

Не вопрос везения

Бьорн Кьос, похоже, гордится подобными сторонними заявлениями о грядущем крахе компании. Некоторые считают, что ему просто везет, но он с этим не согласен.

"Да, бывает сложно. Но необходимо наращивать объемы перед тем, как начнешь летать. Организация инфраструктуры требует времени. После крупного вложения не получится его оплатить через месяц работы. Людям нужно знать, что вы летаете повсюду. И когда они это знают, вы победите", - отметил он.