Австрия отменяет табачный запрет: курильщики довольны, медики в ужасе

Бэтани Белл

Би-би-си, Вена

15 февраля 2018

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В рамках принятого в 2015 году закона в мае в Австрии должны были полностью запретить курение в общественных местах

Многие западные страны запретили курение в барах, ресторанах и прочих общественных местах, однако Австрия решила поступить вопреки общему тренду.

В рамках принятого в 2015 году закона в мае в Австрии должны были полностью запретить курение в общественных местах, однако новое правительство страны, сформированное консерваторами из Народной партии и правыми из Партии свободы, отказалось от этих планов.

Инициатором отмены был лидер Партии свободы, вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, заявивший в январе в парламенте, что запрет на курение ограничивает свободу выбора граждан.

Рестораны, заявил Штрахе, должны иметь свободу выбирать, нужен ли им зал для курящих, где гражданин сам решает, хочет ли он за кофе насладиться сигаретой, трубкой или сигарой.

Решение об отмене запрета привело в смятение австрийские медицинские круги. Доктор Манфред Нойбергер, профессор в отставке Венского медуниверситета считает отмену запрета катастрофой для здравоохранения.

"Это решение безответственно. Это победа для табачных компаний. Новое правительство превратило Австрию в пепельницу для всей Европы", - заявил он.

Подпись к фото, Многие кафе в центре Вены уже запретили курение

По словам Нойбергера, в Австрии постыдно высокие показатели числа курильщиков среди молодых людей, особенно в сравнении с другими богатыми странами.

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Исследование Организации экономического сотрудничества и развития, проведенное в 26 странах в 2013-м году, показало, что в Австрии самая высокая доля курильщиков среди 15-летних подростков. Подобное положение Австрия неизменно занимает с 1994-го года.

Венская врачебная палата и Австрийский центр помощи больным раком заявили, что они не понимают, почему правительство хочет сделать шаг назад и разрешить курение.

"Мы знаем, что курение приводит к острым сердечно-сосудистым заболеваниям и раку. Мы также знаем, что в странах, где не разрешается курить в барах и ресторанах, сотрудники защищены, а население в целом более здоровое", - сообщили там.

Многие известные кафе в центре Вены уже запретили курение - частично в ожидании запланированного запрета, частично - из-за туристов.

Но в остальных курить все еще можно.

В "Кляйнес кафе" пепельница стоит на каждом мраморном столе, а воздух - сизый от табачного дыма.

Один из гостей заведения Питер Нойвер считает, что в Австрии всегда любили поворачивать время вспять: "Жители Вены считают, что они особенные, и что курение - важная часть их культуры".

Подпись к фото, Один из гостей заведения Питер Нойвер считает, что в Австрии всегда любили поворачивать время вспять

Разделенные дымом

Питер Добкек из Венской торговой палаты называет себя сторонником отмены запрета курения. Но отмечает, что мнения владельцев ресторанов на этот счет разделились.

"Многие рестораны здесь предпочитают разрешать своим гостям курить", - говорит он.

"Рестораны более высокого уровня поддержали запрет, - добавляет Добкек. - Бары, дискотеки и клубы - в основном на стороне курильщиков: поскольку закон вынуждает людей выходить с сигаретой на улицу, это приводит к шуму в позднее время".

Кафе "Хуммель", находящееся престижном восьмом районе Вены, отказалось от курильщиков год назад.

Его владелица Кристина Хуммель говорит, что за это время ее доходы упали примерно на 5%. Однако теперь она ориентируется на более молодых клиентов.

"С положительной стороны мы видим, что стало приходить больше семей с детьми. Перед нами стоит сложная задача изменить бизнес-концепцию", - говорит ресторатор.

Подпись к фото, Ресторатор Кристина Хуммель говорит, что за год ее доходы сократились примерно на 5%

В то же время среди посетителей единства в этом вопросе нет.

Некурящий завсегдатай Герхард Леммерер говорит, что всегда был против запрета.

"Люди всегда будут курить. Почему бы не оставить все, как есть? Зачем делать что-то строже или вовсе запрещать? Раньше люди курили самые сильные сигареты до 90 лет", - рассуждает тот, кто сам утверждает, что не курит.

Другие - кардинально не согласны.

"Как по мне, правильно сделали, что запретили", - считает Кристоф Римекастен. - Воздух стал чище. Да и в других странах не видят проблем с запретом, в отличии от Австрии".

Подпись к фото, Артист кабаре Лео Лукас говорит, что теперь он может дышать

Соглашается с ним и артист кабаре Лео Лукас. Теперь, говорит Лукас, он может дышать.