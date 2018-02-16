Бытовая химия загрязняет воздух гораздо больше, чем думали

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Товары бытовой химии - источних загрязнения воздуха летучими органическими соединениями

Проведенное в США исследование показало, что бытовая химия и химические вещества, содержащиеся в продуктах ежедневного использования, стали одним из главных источников загрязнения воздуха в городах. В этом смысле они уже соперничают с выхлопами автомобилей.

Исследование, которое провели ученые Университета Колорадо, было в основном посвящено так называемым летучим органическим соединениям (ЛОС).

Эти вещества содержатся в продуктах на основе нефти, таких как чистящие жидкости и краски. Попадая в воздух, ЛОС могут образовывать вредные для здоровья частицы.

Ученые утверждают, что мы сильно недооцениваем вред, наносимый летучими органическими соединениями, не являющихся частью автомобильных выхлопов.

Это кажется удивительным, поскольку по весу мы используем гораздо больше горючего, чем других химических продуктов.

Меньше бытовой химии

Около 95% сырой нефти идет на производство различных видов топлива и лишь примерно 5% перерабатывается для использования в таких продуктах, как дезодоранты, пестициды и клеи.

Но эксперт американского Национального управления океанических и атмосферных исследований доктор Джессика Гилман утверждает, что выводы исследования не должны удивлять, поскольку автомобильное топливо сгорает (превращаясь в основном в двуокись углерода и воду), а многие продукты бытовой химии просто выделяют эти вещества в воздух, как и было задумано при их создании.

"Чаще всего их используют в качестве растворителей - в таких продуктах, как жидкость для снятия лака или лак для волос, которым я пользовалась сегодня утром. Часто их используют в качестве чистящих веществ, например, для чистки ковров", - объясняет Джессика Гилман.

"Без них трудно, поскольку альтернатива таким чистящих жидкостям - обычная вода, которая, как вы знаете, не выводит все пятна", - говорит Джессика Гилман.

Ее коллега доктор Брайан Макдональд тем не менее считает, что сокращение количества химических веществ в домашнем хозяйстве было бы делом полезным.

"Используйте как можно меньше подобных веществ - не больше, чем необходимо", - советует он.

Анализ

Роджер Харрабин, обозреватель Би-би-си по вопросам экологии

Воздух, которым мы дышим, содержит настолько богатую смесь разнообразных компонентов, что исследователи не могут быть уверены в том, какое химическое вещество вызывает ту или иную проблему.

Установить ограничения по выбросам в атмосферу, которые удовлетворили бы всех, - это еще более сложная задача. Некоторым нравятся освежители воздуха. Другие от них задыхаются.

Чистящие аэрозоли полезны в хозяйстве, но у некоторых от них слезятся глаза. Я знаю человека, у которого в детстве спровоцировали астму химические выделения из сборной мебели в его спальне.

Эта область исследования запущена, поскольку население и СМИ уделяют основное внимание не химическим выделениям в доме, а автомобильным выхлопам на улице.

Ученые из Университета Колорадо собрали воедино большой объем информации по теме своего исследования.

Они заново изучили, какие химические вещества производители используют в своих товарах, и проверили статистику различных надзорных и регулирующих ведомств. Они запустили в небо над Лос-Анджелесом зонды, берущие пробы воздуха и оценили итоги измерений качества воздуха в домах и на улице, собранных другими исследователями.

Исследовательская группа пришла к выводу, что количество ЛОС, выделяемых в США потребительскими и промышленными продуктами, весьма вероятно, в два или три раза выше нынешних оценок. (Существуют также естественные источники ЛОС в окружающей среде).

Ученые также считают, что эти исследования переоценивают значение выбросов в атмосферу автомобильных двигателей.

50 на 50

В качестве примера исследователи приводят нынешние оценки американского Агентства по защите окружающей среды.

Агентство предполагает, что около 75% выбросов основанных на нефти ЛОС приходятся на автомашины и примерно 25% - на химические продукты.

По оценке ученых Университета Колорадо, расклад здесь примерно 50 на 50.

Правообладатель иллюстрации DAVID ILIFF Image caption Ученые Университета Колорадо собрали воедино большой объем информации по теме своего исследования

"Использование этих продуктов приводит к тому, что выделения из них ЛОС сравнимы с тем, что вылетает из выхлопной трубы вашего автомобиля. Одна из причин в том, что в США, как и в Европе, меры по контролю над автомобильными выхлопами оказались действительно успешными", - говорит доктор Макдональд, ведущий автор исследования.

Эксперты утверждают, что результаты американского исследования применимы и к другим развитым странам, в том числе европейским.

"Это исследование - полезное напоминание о том, что дискуссии о чистоте окружающей среды должны принимать во внимание все источники ее загрязнения и что одни лишь меры по снижению автомобильных выхлопов решают только часть проблемы", - говорит профессор респираторной медицины Медицинской школы Брайтона и Суссекса Энтони Фру:

Автомобили, конечно же, выделяют в атмосферу не только ЛОС. В числе вредных выбросов автомобильных двигателей - оксиды азота (NOx).

Более того, именно соединения ЛОС и NОx создают в атмосфере частицы, наиболее вредные для нашего здоровья.

Исследование Университета Колорадо опубликовано в журнале Science Magazine.