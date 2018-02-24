Опрос во Франции: каждая восьмая женщина в стране подверглась изнасилованию

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption История Харви Вайнштейна дала толчок многим кампаниям по всему миру, в рамках которых женщины начали рассказывать о своем горьком опыте сексуального насилия

Французский аналитический центр "Фонд Жана Жореса" подготовил доклад, из которого следует, что около четырех миллионов французских женщин - или 12% женского населения страны - хотя бы раз в жизни были изнасилованы.

Желающие поделиться своей историей могли рассказать о том, что с ними произошло, под хэштегом #balancetonporc ("Расскажи про свинью").

Кампания стартовала после того, как в октябре 2017 года голливудского киномагната Харви Вайнштейна обвинили в изнасилованиях.

Целью опроса было оценить, насколько сексуальные приставания и насилие распространены во Франции. Среди прочего выяснилось, что 58% француженок получали непристойные предложения, а к 43% прикасались без их согласия.

Многие рассказали, что оказывались в подобных ситуациях больше одного раза за свою жизнь.

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Новое пуританство?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За свою карьеру Катрин Денев снялась более чем в 100 картинах

Однако кампания "Расскажи про свинью" наткнулась и на критику со стороны некоторой женской части французского общества, и вызвала бурные споры относительно того, что такое домогательства.

В январе этого года 100 француженок, в числе которых и знаменитая актриса Катрин Денев, подписали письмо, в котором выразили мнение, что движение зашло слишком далеко. Авторы письма предупреждают, что в обществе зарождается новый тип пуританства, и настаивают, что мужчины имеют право приставать к женщинам.

"Изнасилование - это преступление, но попытки соблазнить, пусть даже навязчивые или неуклюжие, преступлением не являются. И если мужчины ведут себя как джентльмены, то это никак нельзя считать проявлением шовинизма по отношению к женщинам", говорится в письме.

Позднее Денев подчеркнула, что ни она и никто из ее соавторов своим обращением не стремились оправдать явление сексуальных домогательств. Актриса извинилась перед женщинами, ставшими жертвами насилия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Государственный секретарь Франции по вопросам равенства полов Марлен Шьяппа внесла на рассмотрение предложения по ужесточению наказаний за разные проявления сексуального насилия

Государственный секретарь Франции по вопросам равенства полов Марлен Шьяппа выступила в защиту "Настучи на свинью", Me Too и других подобных кампаний. В прошлом году Шьяппа предложила ужесточить законодательство в отношении сексуального насилия и домогательств.

В частности, она предложила ввести штрафы на месте за реплики или свист в сторону женщин, и за развратное поведение в общественных местах.

Поправки в закон также предусматривают, что люди, пережившие насилие еще в детстве, смогут обращаться в полицию даже по прошествии долгого времени. Еще более суровым станет наказание за связь с несовершеннолетними.