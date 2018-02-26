Уникальные фотографии, которые спасли жизнь многим детям в Америке

На аукционе в Нью-Йорке проданы 24 фотографии из архива мастера документальной фотографии Льюиса Хайна. Они были частью коллекции известного фотографа Иззадора Сая Сидмана из Нью-Йорка.

Американский фотограф и социолог Льюис Хайн был одним из наиболее значительных фотографов-документалистов в ХХ веке. Поскольку термина фотожурналистика тогда не существовало, Хайн называл свои фотоработы "историями". С помощью фотографий и сопровождавших их текстов он выражал и отстаивал свои идеи, особенно в сфере анализа социальных отношений в тогдашней Америке.

Эти снимки относятся ко всему периоду творчества Хайна; многие из них были частью его хорошо известных фотосерий, посвященных положению бедных и угнетенных людей в Нью-Йорке, Питтсбурге и Каролине.

Правообладатель иллюстрации COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIES Image caption Механик на теплоэлектростанции, 1921 год. Эта редкая фотография была продана за 80 тысяч долларов

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Жара в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1908 год

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Мать с ребенком, остров Эллис, 1907 год

В 1904 году он начал серию фотографий, которые стали документальной летописью прибытия иммигрантов на острове Эллис в бухте Нью-Йорка. В последующие годы Хайн продолжал работать в жанре фотопублицистики. Его фотографии всегда отличались подчеркнутым вниманием к судьбам бедных людей.

Правообладатель иллюстрации COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIESs Image caption На строительстве небоскреба Эмпайр-Стейт, 1930-31 годы

Он стремился познакомить жителей Нью-Йорка с человеческим измерением массовой иммиграции, так как многие жители города относились к новоприбывшим с подозрением и страхом.

Хайн всегда просил людей дать ему согласие на фотографирование, после чего устанавливал штатив с фотокамерой и поджигал магниевый порошок, который обычно вспыхивал с громким хлопком и давал яркий огонь с клубами черного дыма.

Правообладатель иллюстрации COURTESY OF SWANN AUCTIONS GALLERIESs Image caption Семья итальянских иммигрантов ожидает багажа на острове Эллис, 1905 год

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Перерыв на обед на фабрике в Ист-Сайде, Нью-Йорк, 1912 год

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Русская женщина-иммигрантка на острове Эллис, 1907 год

Хайн часто получал задания от городских органов социальной помощи, прогрессивных организаций и корпораций по созданию своих фотоочерков. Среди его наиболее известных работ - серии фотографий, изображающих рабочих, строящих небоскреб Эмпайр-Стейт.

В 1908 году Хайн стал штатным фотографом Национального комитета детского труда. Он приступил к съемкам на фабриках, заводах и мастерских, где использовался детский труд,

Его фотографии стали мощным доводом в борьбе за отмену эксплуатации детей. Фабриканты и руководители заводов, которые принимали детей на работу, так ненавидели Хайна, что ему часто приходилось прибывать на место съемки переодетым и в гриме, чтобы не быть узнанным. Очень часто ему угрожали убийством.

Благодаря его фотоочеркам законы о применении детского труда в Соединенных Штатах были пересмотрены радикальным образом. Фотографии Хайна стали также поразительной летописью условий жизни простых рабочих и иммигрантов в начале ХХ века.

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Рабочий на строительстве небоскреба Эмпайр-Стейт, 1930-31 годы

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption На текстильных фабриках в Каролине широко использовался труд детей, 1908 год

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption Дети в мастерской искусственных цветов, Нью-Йорк, 1912 год

Правообладатель иллюстрации Courtesy of Swann Auction Galleries Image caption На угольной фабрике в Пенсильвании дети занимались перемолкой угля, 1912 год

Все фотографии предоставлены Swann Auction Galleries.