Британию накрыл циклон, пришедший из России. Где-то не ходит транспорт, а где-то люди придумали, как получить удовольствие от свалившейся как снег на голову непогоды.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Великобритания переживает самую холодную неделю зимы

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сотни школ закрыты, у детей нежданные каникулы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Когда еще можно покататься на санках у стен замка? Замок Рочестер в Кенте

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Честерский зоопарк закрылся для посетителей из опасений за состояние обитателей, но эти коровы в городке Денби-Дейл в Йоркшире, похоже, не обращают внимания на холод

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Непогода стала причиной многочисленных проблем на дорогах, водители предупреждены о необходимости соблюдать особую осторожность

Правообладатель иллюстрации Sue Pinney Image caption "Оранжевый уровень опасности", означающий угрозу для жизни и сооружений, объявлен в ряде районов страны

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Менее серьезный "желтый" уровень введен почти повсеместно, и все это благодаря так называемому "Зверю с востока" (Beast from the East) - циклону, пришедшему из Сибири

Правообладатель иллюстрации PA Image caption После сильнейшего ночного снегопада в Ливерпуле, откуда родом эти бронзовые птицы, закрыты школы, отменены многие авиарейсы и задерживаются поезда

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Подобная погода - райские условия для любителей экстремальных видов спорта: купальщики в бухте Короля Эдварда, Тайнмут

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Больше других выпавшему снегу рады лучшие друзья человека: владельцы собак выгуливают своих питомцев на пляже Блайса в Нортамберленде

По данным синоптиков, подобная погода продержится еще как минимум несколько дней.