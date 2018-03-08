Экс-глава штаба Трампа Пол Манафорт потребовал суда присяжных

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Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в отмывании денег и незарегистрированной работе лоббистом от лица Украины, вновь заявил в суде о своей невиновности и потребовал суда присяжных.

Судья назначил начало процесса по обвинению в отмывании денег на 10 июля. Другой процесс против Манафорта должен начаться 17 сентября.

В четверг Манафорт предстал перед Томасом Эллисом, старшим судьей федерального суда Восточного округа Вирджинии.

Эллис, который в 2004 году спас от депортации на родину одного из первых мультимиллионеров послесоветской России Александра Конаныхина, был назначен на этот пост больше 30 лет назад Рональдом Рейганом.

Политтехнолог и бизнесмен Пол Манафорт, с марта по август 2016 года заведовавший избирательным штабом Дональда Трампа, стал объектом необыкновенного количества расследований.

Ранее 68-летний Манафорт отказался признать себя виновным в федеральном суде округа Колумбия в Вашингтоне, где спецпрокурор Роберт Мюллер обвиняет его в обмане минфина (отмывании денег) и работе на украинское правительство без надлежащей регистрации и где ему грозят от 188 до 235 месяцев тюрьмы, то есть примерно до 19 лет.

В Вирджинии Манафорту, которого друзья звали за бесшабашность графом Монте Кристо, инкриминируются мошенничество и сокрытие офшорных счетов. Там ему грозят от 97 до 121 месяца, то есть примерно 10 лет.

Зачем Манафорту два судебных процесса

Прокуратура, которой не хотелось бы раскошеливаться сразу на два судебных процесса, считала, что у Манафорта тем более нет желания тратиться дважды, и предложила ему их объединить. Он, однако, отказался, на что, как сухо отметила на днях прокуратура, имел полное право.

Непосвященным трудно понять решение Манафорта, которое значительно увеличит его расходы на адвокатов. Но в нем на самом деле есть рациональное зерно.

В прошлом году знаменитому юристу, профессору Гарвардского университета Алану Дершовицу досталось на орехи, когда он заметил в интервью, что вашингтонские жюри присяжных имеет этнический и расовый состав, который может быть весьма неблагоприятен для администрации Трампа.

Имелось в виду, что столица США - это по большей части афроамериканский город.

Image caption Рик Гейтс (второй слева), Дональд Трамп, Пол Манафорт и Иванка Трамп во время Республиканской Национальной Конвенции в 2016 году

Некоторые демократы обвинили Дершовица в расизме. Но, как пишет либеральный сайт Politico, трудно сомневаться, что вирджинские присяжные могут оказаться менее расположены к спецпрокурору Мюллеру и более - к защите Манафорта.

Хотя большинство вирджинцев, живущих близко к Вашингтону, проголосовали в 2016 году за Хиллари Клинтон, в окрестностях Александрии, где будут решать судьбу Манафорта, много поклонников Трампа. Присяжных на процесс Манафорта будут набирать, например, в графстве Факуир, в котором за Трампа голосовали 59% избирателей против 35%, отдавших голоса за его соперницу.

В Вашингтоне же эта пропорция выглядела как 4% против 93%.

Если присяжные в Виргинии, суд в которой по идее должен состояться раньше, чем в Вашингтоне, оправдают Манафорта или даже просто будут безнадежно расколоты, это подкрепит доводы Трампа о том, что Мюллер занимается охотой на ведьм.

Справа послышатся призывы не тратить время и деньги на то, чтобы судить Манафорта еще и в Вашингтоне. Возрастут шансы на то, что Трамп его помилует или решит вообще свернуть расследование спецпрокурора.

Politico пишет, что даже если ничего драматического не случится, и прокуратура лишь немного оступится на первом суде Мюллера в рамках "рашагейта", у нее появится стимул быть менее жесткой с Манафортом и договориться с ним о какой-то более щадящей сделке.

С другой стороны, считается, что вирджинские судьи склонны потакать прокурорам, а это может уравновесить симпатии части присяжных к обвиняемому.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Согласно документам следствия, Манафорт сотрудничал с украинской Партией регионов и Виктором Януковичем

Команда Мюллера настроена по-боевому и, например, увеличила сумму, которую Манафорт якобы укрыл от налогов, с 18 до 30 млн. долларов. Поскольку приговор отчасти зависит от инкриминируемой суммы, политтехнологу в результате стало светить на несколько лет больше.

Даже если часть вирджинских присяжных будет симпатизировать Трампу, то сам Манафорт вряд ли явит собой привлекательную фигуру.

Либеральный журнал Atlantic пишет о Манафорте, что тот провел большую часть своей карьеры, обслуживая интересы кровавых автократов, своенравных диктаторов и мстительных олигархов.

Если разрешит судья Эллис, прокуроры не преминут живописно рассказать присяжным о четырех манафортовских внедорожниках Range Rover и о регулярных визитах в дорогие магазины мужской одежды, в каждый из которых Манафорт оставлял в среднем по 58 тысяч долларов.

"Королева на день"

Практически все уверены, что песенка Манафорта спета, и уверенность эта растет с каждым новым обвинительным заключением, который объявляет спецпрокурор.

Даже его протеже Рик Гейтс, который начинал у Манафорта стажером и десять лет служил ему верой и правдой, наконец не вынес прокурорского нажима и подписал сделку, которую судейские прозвали "королева на день" по имени телепередачи, популярной с середины 50-х до середины 60-х.

Сделавшись "королевой на день", обвиняемый встречается с прокурорами и следователями и отвечает на их вопросы. Они обязуются не привлекать его на основании данных, которые он им сообщит. При условии, что "королева на день" будет говорить им чистую правду.

Гейтс встретился со следственной бригадой 1 февраля, соврал, и ему добавили статью о лжи ФБР. Тогда он официально признал себя виновным и согласился сотрудничать, то есть дать показания на Манафорта, которому еще недавно был верен беззаветно.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 28 февраля Пол Манафорт отказался признать себя виновным в федеральном суде округа Колумбия в Вашингтоне

Как-то банк не хотел давать Манафорту кредит, поскольку он задолжал по кредитке American Express 300 тысяч долларов. Тогда Гейтс, если верить прокурорам, по просьбе босса представил банку ложное заявление о том, что одолжил эту карту у Манафорта и истратил указанную сумму, а тот был не при чем.

Но и переход Гейтса в лагерь спецпрокурора Мюллера не подвиг Манафорта на капитуляцию. Как пишет Франклин Фоер в Atlantic, друзья политтехнолога говорят, что ему свойственно идти на риски, которых большинство рациональных созданий избегали бы.

Такая особенность побуждала Манфорта, как утверждают прокуроры, многократно отмывать миллионы долларов, несмотря на то, что каждый эпизод являл собой свежую возможность загреметь.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Олег Дерипаска обвинил Манафорта в том, что тот украл у него 20 млн долларов

Впрочем, как пишет в Politico эксперт по легализации денег Джон Кассара, вероятность погореть на отмывании практически равна нулю. Она составляет в США одну десятую процента. "Пол Манафорт был глуп или невезуч, - гласит заголовок статьи Кассары. - Большинству отмывание сходит с рук".

Но Манафорт мог не знать эту статистику и все равно упорно лез на рожон, считая себя неуязвимым. Поработав на таких жестких клиентов, как анголец Жонас Савимби или филиппинский президент Фердинанд Маркос, он, очевидно, уверовал в свою способность выходить сухим из воды.

Его редкую самоуверенность иллюстрируют следующим примером. Олег Дерипаска обвинил Манафорта в краже у него 20 млн. долларов. В США у российского олигарха репутация человека, с которым лучше не ссориться. Манафорт же не сделал ни малейшей попытки поладить с Дерипаской миром, а просто годами не реагировал на его звонки и имейлы.

Возглавив трамповский штаб, он как ни в чем не бывало якобы предложил Дерипаске через посредника поставлять ему внутреннюю информацию о ходе предвыборной кампании.

Тот говорит, что такого предложения не получал и с Манафортом давно не общался. Не так давно Дерипаска подал на него в суд.