"Удар по репутации": что делать с допингом в британском велоспорте?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сэр Брэдли Уиггинс - самый титулованный британский олимпиец

Доклад профильного комитета парламента о борьбе с допингом в спорте оказался сильнейшим ударом по репутации самых известных действующих лиц британского спорта.

Это удар по репутации лорда Коу, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций, пожалуй, самого влиятельного человека в этом виде спорта и вдохновителя Олимпиады-2012 в Лондоне, которого комитет обвиняет в предоставлении парламенту заведомо неверной информации. Якобы Коу солгал о том, когда ему впервые стало известно об обвинениях в коррупции на Играх.

Это удар по британской Федерации велосипедного спорта, которая долго была самым высоко финансируемым и уважаемым спортивным регулятором в стране. Комитет пришел к выводу, что в работе федерации "серьезные провалы" - она оказалась неспособной вести простейшую документацию. Комитет считает, что это "непрофессионально и непростительно".

Это удар по британской Федерации легкой атлетики, в отношении главного медика которой доктора Роба Чакраверти может теперь начать проверку медицинская ассоциация. В комитете заявили, что шокированы тем, что Чакраверти сделал укол L-карнитина бегуну Мо Фаре и нигде не записал дозировку.

Но самый сильный удар, вероятно, пришелся по тренеру британских велосипедистов из Team Sky, сэру Брэдли Уиггинсу - первому британцу, победившему в гонке "Тур де Франс" и самому успешному британскому олимпийцу - а также по его бывшему тренеру, сэру Дейву Брейлсфорду.

Именно Брейлсфорда называют человеком, сделавшим из британского велосипедного спорта главную движущую силу олимпийского движения в Британии.

И Уиггинса и Брейлсфорда, по сути, обвиняют в жульничестве. Если им и не вменяют нарушения правил соревнований в самом строгом смысле, то точно обвиняют в нарушении их духа. В пренебрежении их миссией - быть такой командой, которой можно было бы гордиться.

Авторы доклада называют это нарушением этических рамок.

Даже Шейн Саттон - бывший тренер и ассистент Уиггинса, говорит, что применение велосипедистом мощного кортикостероида триамцинолона было "неэтичным, но не нарушало правил".

Все началось в 2016 году, когда выяснилось, что перед гонками "Тур де Франс" 2011 и 2012 года, а также перед заездом Giro d'Italia, Уиггинс подавал на разрешение принимать запрещенные препараты в терапевтических целях (так называемое терапевтическое исключение, или TUE).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уиггинс настаивает, что принимал кортикостероид исключительно в медицинских целях

И Уиггинс, и его команда Team Sky говорили, что использовали триамцинолон, чтобы противодействовать приступам астмы и аллергии на пыльцу, и нарушения правил не было.

Однако, по показаниям одного из "уважаемых и близких к событиям" источников парламентского комитета, использование Уиггинсом и другими велосипедистами кортикостероидов перед сезоном 2012 года выходило за рамки всяких терапевтических исключений.

В Team Sky это оспаривают. К тому же, как указывают некоторые из болельщиков команды, правила на касаются использования терапевтических лекарств вне сезона. Однако подтекст заявлений анонимного источника ясен - если спортсмены принимали лекарства с целью улучшить свои показатели вне сезона, то же самое могло произойти и во время сезона.

И даже с теми тремя препаратами, которые Уиггинсу разрешили принимать как терапевтические исключения, возникает большая проблема - в правилах указано, что делать такие исключения можно, только если в них есть медицинская необходимость.

В парламенте уверены, что такой необходимости не было.

На 29-й странице доклада говорится, что Уиггинс применял триамцинолон девять раз в течение четырех лет. "Трудно понять, какого рода медицинская необходимость требовала настолько на первый взгляд чрезмерного применения этого средства [...] это ставит под сомнение утверждения Дэвида Брейлсфорда о том, что в Team Sky препараты применялись только вследствие медицинской необходимости", - говорится в докладе парламентариев.

На 32-й странице документа мы видим предположение, что команда все-таки использовала лекарство в качестве допинга.

"...Мы уверены, что этот мощный кортикостероид использовался для того, чтобы подготовить Брэдли Уиггинса, а также, возможно, других велосипедистов в его команде, к гонке "Тур де Франс". Применение лекарства было обусловлено не медицинскими нуждами, его целью было улучшить соотношение силы к массе в теле спортсмена перед гонкой", - пишут парламентарии.

"Это не является нарушением кодекса всемирного антидопингового агентства (ВАДА), однако это является нарушением этических рамок, которые, по словам самого Брейлсфорд, он установил для команды Team Sky".

"В данном случае - и это противоречит оказаниям Дэвида Брейлсфорда перед комитетом - мы считаем, что в Team Sky препараты применялись в рамках кодекса ВАДА, но не в силу клинической необходимости, а чтобы улучшить показатели спортсменов", - говорится в докладе.

Team Sky уже выпустила заявление, где говорит о своей приверженности чистому спорту и отвергает все обвинения.

Уиггинс говорит, что не делал ничего противоправного.

Но это уже не важно. Как не важно и то, что члены команды могли воспользоваться пробелом в правилах, чтобы получить "незначительное преимущество". Не важно на самом деле и то, что парламентский комитет так и не смог установить, был ли в посылке, полученной Уиггинсом в 2011 году, триамцинолон (в данном случае речь идет об использовании препарата без заключения о медицинской необходимости, а значит Уиггинс потенциально может потерять медаль за "Тур де Франс" 2012 года) или, как утверждает бывший главный терапевт команды Ричард Фриман, простое противоотечное средство.

Не важно и то, что в Федерации велосипедного спорта и в команде пересмотрели все процедуры (а в случае Федерации - и ряд кадровых решений), чтобы предотвратить повторение скандала.

Важно в конечном итоге другое - по и так небезупречной репутации Team Sky был нанесен, возможно, самый серьезный за историю команды удар. Важно то, что вокруг первого в истории британца, победившего в "Тур де Франс", и вокруг тех, кто ему помогал, сгущаются подозрения.

Добавьте к материалам доклада то, о чем мы знали и раньше:

В автобиографической книге Уиггинса нет упоминаний о том, что в 2012 году он страдал от астмы.

Уиггинс запрашивал разрешение на терапевтическое применение лекарств как раз перед крупными гонками.

Признание бывшего тренера Уиггинса, Шейна Саттона в документальном фильме Би-би-си: он сказал, что британские велосипедисты использовали лекарства, чтобы "найти преимущество".

Неточности и противоречия в первом объяснении команды Team Sky о содержимом посылки, полученной Уиггинсом в 2011 году, и предполагаемая попытка Брейлсфорда договориться с газетой Daily Mail об удалении заметки о ней.

Отсутствие медицинской документации в команде, которая всегда гордилась своим вниманием к деталям - установить, что было в посылке Уиггинса, пока невозможно.

Доктор Ричард Фриман перестал появляться на публике, предположительно из-за болезни.

Его ноутбук, на котором хранилась вся медицинская документация, украли во время отпуска в Греции.

Хаос и беспорядок в хранилище для препаратов Федерации велосипедного спорта, где также хранила лекарства команда Team Sky - как стало известно Би-би-си из анонимного письма в прошлом году, такое состояние хранилища могут приравнять к попытке помешать расследованию британского антидопингового агентства.

Необъяснимая доставка тестостероновых пластырей на национальный велостадион в 2011 году.

Эксклюзивное интервью Би-би-си двух велосипедистов - Джоша Эдмондсона и Джонатана Тирнана-Лока, которые говорили о неэтичном использовании болеутоляющего трамадола в то время, пока они были в команде.

Не забудем также о том, что четырехкратный победитель "Тур де Франс" Крис Фрум, который в прошлом олицетворял для сборной Британии путь к восстановлению репутации после противоречивой "эпохи Уиггинса". Сегодня Фрум пытается очистить свое имя после того как провалил тест на допинг, показав двойное превышение допустимой дозы другого лекарства от астмы, Сальбутамола.

Сегодня многие наблюдатели для себя уже решили, что было в таинственной посылке Уиггинса. Другие считают, что им известно, каким образом Уиггинс выиграл "Тур де Франс" 2012 года. Третьи больше никогда не будут доверять велосипедистам. Как выяснилось, уход Лэнса Армстронга и четырехлетнее лидерство Британии в Международном союзе велосипедистов под началом бывшего главы британской федерации Брайана Кукстона не избавили велоспорт от скандалов. Провозглашенная британской командой цель избавить спорт от допинга оказалась в лучшем случае лицемерием.

Еще на прошлой неделе многие британские спортсмены расстраивались из-за того, что Международный олимпийский комитет допустил Россию до Игр несмотря на то, что российские спортсмены, как оказалось, систематически принимали допинг под присмотром правительства. Однако сегодня у британцев уже нет права судить.

Парламентский доклад заканчивается тезисом о том, что длинное расследование "подчеркивает неспособность регуляторов к эффективной администрации и борьбе с допингом". До этого нам несколько лет твердили, что победы Британии - результат тщательной подготовки и таланта.

Доклад парламентариев - отрезвляющее напоминание о том, что если говорить о чистом спорте, Британия пока далека от совершенства.