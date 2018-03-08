"Сергей всегда был начеку": как жил Скрипаль в России и Британии

Правообладатель иллюстрации Moscow District Military Court/TASS Image caption В 2006 году Скрипаль получил в России 13 лет за госизмену

Тихий, небогатый, замкнутый - так описывают экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля его знакомые и родственники. В России он угощал друзей в ресторанах, а в Великобритании страдал от одиночества и иногда читал лекции в МИ-6. Чем он мог быть интересен спецслужбам обеих стран?

"Я бы не сказал, что он такой кадровый шпион. Скорее детище 1990-х годов, когда рухнул Советский Союз, а идеология приказала долго жить", - так описывает Скрипаля его приятель Олег Иванов, работавший с ним вместе в правительстве Московской области.

Про Скрипаля известно немного: работал в ГРУ, ушел в отставку, в 2004 году был арестован по обвинению в госизмене, а в 2010 году его обменяли на задержанных в США российских шпионов, после чего он переехал в Великобританию.

Однако отравление бывшего полковника российской разведки может обернуться крупнейшим кризисом в отношениях России и Великобритании со времен смерти Александра Литвиненко.

Патриотически настроенный, доброжелательный

К разведке Скрипаль готовился почти со школы. В 1972 году он окончил военно-инженерное училище в Калининграде по специальности сапер-десантник.

Разведчиков это училище не готовило, и соответствующие дисциплины там не преподавали, рассказал Би-би-си депутат Госдумы от "Единой России" Мартин Шаккум, который учился там же и тогда же, когда и Скрипаль. Самого Скрипаля Шаккум не помнит - на курсе было около полутора тысяч человек.

После училища он поступил в Военно-инженерную академию имени Куйбышева, которая готовила десантников. Именно из ВДВ он попал в ГРУ, рассказывает Олег Иванов. Скрипаль очень гордился тем, что ему удалось перевестись из десантников в разведчики, рассказали другие знакомые Скрипаля, с которыми пообщалась Би-би-си (они попросили не называть их имен из соображений безопасности).

Он успел поработать военным атташе в Испании, а после возвращения в Россию служил в центральном аппарате ГРУ и сделал там карьеру: на какое-то время он занял должность исполняющего обязанности начальника управления кадров ГРУ - то есть стал главным кадровиком службы.

Image caption Сергей Скрипаль был осовобожден и выслан в Великобританию в 2010 году

В отставку Скрипаль вышел в 1999 году в звании полковника - по выслуге лет. Затем, как писал "Коммерсант", работал в управлении делами министерства иностранных дел России. "Насколько я понимаю, в МИДе Скрипаль был на внештатной основе. Взаимоотношения он с ними имел, но постоянно там не работал", - говорит Иванов.

В ведомстве Скрипаль не задержался, и в 2001 году попал на работу в министерство территориальных образований Московской области. Тогда этот орган занимался вопросами внутренней политики в регионе. Иванов говорит, что туда Скрипаля пригласил их общий знакомый, также офицер запаса ГРУ.

"Министерство создали на базе избирательного штаба Бориса Громова (он в 2000 году баллотировался в губернаторы Подмосковья - Би-би-си), там было много выходцев из ГРУ", - отметил Иванов. Скрипаль, по его словам, курировал в министерстве несколько муниципальных образований в области - налаживал их взаимодействие с исполнительной властью в регионе.

"Человек был патриотически настроенный, доброжелательный, крупный мужчина. Мы с ним сработались. Он был приятный в общении, - описал Скрипаля Иванов. - Ходили с ним периодически в кафе, в рестораны. Денег всегда бывает мало, но насколько я понимаю, он, как полковник с выслугой лет, был обеспеченным человеком, и пенсия у него была хорошая. В ресторанах всегда платил сам за всех из принципа. Человек достойный в бытовом плане, ничего плохого я о нем сказать не могу".

Иванов оговаривается, что деньгами Скрипаль никогда не сорил и ездил на недорогой отечественной машине: "Не очень богатый был человек, но и не бедствовал". Он строил дом в Лобне, но так и не достроил. Этот дом семья продала уже после задержания разведчика.

"Да вы бы просто видели, как он жил в Москве. Они жили с семьей вчетвером в двухкомнатной квартире, которую Сергей получил от государства. Ездил он на старой ржавой "Ниве". Я все шутил над ним, что она когда-нибудь на ходу развалится", - рассказал Би-би-си родственник Скрипаля.

Параллельно Скрипаль вел бизнес - в начале 2000-х он был совладельцем компании "Юниэкспл", которая занимается разминированием местности, проводит специальные взрывные работы и утилизирует устаревшие боеприпасы и боевую технику.

Гендиректор компании Владимир Гаваза и другой бывший совладелец компании Юрий Носенко на запросы Би-би-си не ответили. Представитель компании, ответивший по рабочему телефону, подтвердил, что Скрипаль имел к ней отношение, но отметил, что он давно с "Юниэкспл" не связан.

Из министерства по делам территориальных образований Подмосковья Скрипаль уволился незадолго до задержания. "По всей видимости, уже службы правоохранительные работали", - предполагает теперь Иванов.

Куратор из Великобритании

В декабре 2004 года Скрипаля задержали сотрудники ФСБ возле его дома на Осеннем бульваре в Москве вскоре после его возвращения из Великобритании. Скрипаль иногда ездил заграницу, но в основном в Испанию или на Мальту, вспоминает Олег Иванов. О поездках в Великобританию он раньше не рассказывал.

Контрразведчики, как писала газета "Коммерсант", давно следили за Скрипалем: хотели убедиться, что именно он стал источником утечки секретной информации. Слежка подтвердила, что бывший разведчик встречался с аккредитованными в Москве британскими дипломатами и разведчиками из Секретной разведывательной службы (более известна как МИ-6) в Великобритании.

На допросах в ФСБ Скрипаль признался, что его завербовали британские спецслужбы еще в 1995 году во время его работы в ГРУ. По данным следствия, сотрудничать с МИ-6 Скрипаль начал, находясь в "долгосрочной загранкомандировке" - на тот период как раз приходится его работа военным атташе в Испании.

Генерал-майор ГРУ в отставке, историк спецслужб Валерий Малеванный рассказал Би-би-си, что завербовать Скрипаля британским спецслужбам удалось с помощью "медовой ловушки" - на сленге разведчиков так называют вступление в половую связь с объектом для его вербовки.

Николай Лузан, который называет себя ветераном органов госбезопасности, в книге "Чертова дюжина контрразведки", которую считает художественно-документальным произведением, тоже писал, что вербовкой Скрипаля в МИ-6 занимались в те времена, когда российский разведчик работал в Испании.

О том, как вербовали Скрипаля, сообщил в 2007 году ФСБ и бывший майор налоговой полиции Вячеслав Жарко. Он заявил, что встречался с вербовщиком Скрипаля в Лондоне и Стамбуле, британец интересовался крупными российскими компаниям, сведениями о возможном влиянии ФСБ на неправительственные организации, а также "кротом" российских спецслужб, который якобы завелся в британском посольстве в Москве.

Что сделал Скрипаль

По версии ФСБ, Скрипаль выдал иностранным спецслужбам российских агентов ГРУ, которые работали в Европе. Сотрудников, которых он сдал, впоследствии выслали из стран, где они действовали. "Известия" писали, что благодаря Скрипалю у МИ-6 оказались данные о нескольких десятках российских агентов, работающих за рубежом.

Media playback is unsupported on your device Дело Скрипаля: что известно о возможном отравлении бывшего офицера ГРУ?

По словам Валерия Малеванного, всего по уголовному делу Скрипаля проходили 12 агентов, которых он сдал британской разведке. Историк также утверждает, что Скрипаль "отдал на съедение" МИ-6 тех разведчиков, с которыми работал сам и которых курировал во время работы в управлении.

Кроме того, он утверждает, что Скрипаль передавал за рубеж и секретную информацию о российских военных объектах, в частности, связанную с военным космодромом Плесецк в Архангельской области - всего около 20 тысяч совершенно секретных документов.

Скрипаль продолжил работать на британскую разведку и после увольнения из ГРУ, рассказывали в ФСБ: информацию он якобы собирал через коллег в генштабе и в МИДе. "В 1999 году он еще имел связи с сослуживцами, которые работали на совершенно секретных объектах, от них получал информацию и передавал ее британским разведчикам", - говорит Малеванный.

Скрипаль в ходе следствия дал показания, что на каждой встрече с представителями британской разведки он получал вознаграждение в валюте за переданную информацию. У Скрипаля также был счет в испанском банке, куда ему ежемесячно перечисляли деньги, установило следствие. "Коммерсант" писал, что в общей сложности за девять лет работы на иностранную разведку Скрипаль получил немногим более 100 тысяч долларов.

В ФСБ после задержания полковника утверждали, что работа Скрипаля на британские спецслужбы могла нанести разведке ущерб, сопоставимый с деятельностью офицера ГРУ Олега Пеньковского в начале 1960-х годов. Тот также работал на британскую и американскую разведки, передал им различную секретную информацию и сдал советские резидентуры в Великобритании и США. Пеньковского арестовали, судили в СССР и в 1963 году приговорили к расстрелу.

В семье Скрипаля до сих пор не верят в то, что он работал на британскую разведку. "Сергей был самым большим патриотом России, которого я только видел в жизни", - сказал один из родственников Би-би-си. "Уверен, что дело против него было сфабриковано", - добавил он.

"Да, он не был топовым разведчиком, какими были, например, Пеньковский и Гордиевский. Но, тем не менее, это был очень важный агент для Британии... Поскольку Скрипаль отвечал за кадры, он мог раскрыть имена многих агентов ГРУ по всему миру и особенно в Западной Европе", - отмечают осведомленные о деятельности Скрипаля собеседники Би-би-си, близкие к британским спецслужбам.

"Для меня вся ситуация судебного процесса была чуть ли не ударом обухом по голове. Особенной информацией он и не владел, поскольку уже не находился на военной службе, но какие-то связи в МИДе и в ГРУ у него оставались и, насколько я понимаю, эту информацию он и собирал", - сказал Би-би-си знакомый Скрипаля Олег Иванов.

Первые шаги на острове

Скрипаль был осужден по статье "государственная измена" и приговорен к 13 годам лишения свободы - суд не стал назначать наказание по высшей планке, учтя состояние здоровья и сотрудничество со следствием.

Он бы мог сидеть в российской тюрьме до 2017 года. Но в колонии в итоге провел намного меньше: в 2010 году в США раскрыли деятельность 12 российских шпионов, которых было решено обменять на осужденных за шпионаж и измену в России. Одним из тех, кого выдала Россия, стал Скрипаль.

По данным Би-би-си, именно Лондон настоял на включении Скрипаля как особо ценного агента в список на обмен. Полковник улетел в Великобританию.

Первые шаги в Британии Скрипалю помогал делать его куратор из британских спецслужб, утверждают источники Би-би-си.

Перед Скрипалем стоял вопрос, где поселиться в Великобритании: знакомые Скрипаля говорят, что Лондон как вариант он даже не рассматривал - с точки зрения личной безопасности этот город казался ему слишком ненадежным.

В итоге Скрипаль поселился в Солсбери, тихом городке на юго-западе острова, в котором редко останавливаются туристы. Родным он объяснил, что выбрал этот город, потому что он небольшой, красивый и с низким уровнем преступности.

Скрипаль получил от Великобритании пенсию и гарантии помощи в случае возникновения жизненных трудностей. Вскоре после обмена долгосрочные визы в Британию получили жена Скрипаля Людмила и иx двое детей - Александр и Юлия.

Завсегдатай МИ-6 и кандидат в социальный клуб

После жизни в Москве неспешный темп Солсбери давался семье непросто. Соседи Скрипалей вспоминают, что они были тихими и приветливыми. Но знакомые Скрипаля говорят, что у него почти не было друзей вне мира спецслужб.

Скрипаль иногда приходил в МИ-6 и в военные академии, читал курсантам лекции о ГРУ и оказывал консультации, вспоминают два источника Би-би-си, близкие к британским спецслужбам.

"После того обмена Сергей всегда был начеку. Нет, он не параноил и не нервничал. Просто всегда был очень внимателен и осторожен. Говорил, что бывшие коллеги могут прийти за ним в любой момент. Такие уж у ниx там порядки, говорил", - рассказали Би-би-си родные Скрипаля.

Сыну Александру, по словам родных, понравилось в Англии. А дочь Юлия вскоре заскучала и в 2014 году вернулась в Москву, начав работать в сфере продаж. На странице Юлии Скрипаль в "Фейсбук" указано, что она работает в Pepsi Co Россия. В компании Би-би-си сообщили, что таких сотрудников у них нет.

Image caption Могила сына Скрипаля

Юлия продолжала навещать отца - тем более что в последние годы она осталась единственной его близкой родственницей. В 2012 году от рака умерла супруга Скрипаля Людмила, в 2016 году умер старший брат экс-полковника, сильно ухудшилось здоровье его матери.

В 2017 году во время поездки в Россию неожиданно от отказа печени умер его сын Александр. Скрипаль смог организовать доставку его тела в Англию, и теперь он похоронен вместе со своей матерью Людмилой на кладбище в Солсбери.

Image caption Жена Скрипаля тоже похоронена в Солсбери

Скрипаль был близок с сыном и тяжело переживал его смерть, рассказывают родственники экс-полковника. Чтобы не чувствовать себя одиноко, он даже подал заявку в социальный клуб Солсбери - что-то вроде кружка по интересам, где часто проводят время местные пенсионеры.

Первого марта 2018 года экс-полковник впервые встречал день рождения Александра без него самого. Юлия прилетела поддержать отца в трудное для него время, говорят родственники Скрипалей.

5 марта Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы в Солсбери в состоянии тяжелого отравления.

"Для контрразведки он неинтересен"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сказал, что пересмотрит санкции в отношении России, если в деле Скрипаля обнаружится российский след. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что заявление ожидаемо, и добавил, что в России нет никакой информации об отравлении экс-полковника ГРУ.

Сам Скрипаль часто вспоминал ГРУ и говорил, что оттуда не уходят, вспоминает сейчас один из его родственников: "Либо почетным героем на кладбище, либо тоже на кладбище, но уже потому, что застрелили свои - как-то так мне запомнились его слова".

"Он не имеет значения для иностранных спецслужб, он не секретоноситель. И для контрразведки ФСБ он тоже не интересен", - говорит о Скрипале генерал ГРУ в отставке Малеванный.

"Какой вред от него быть мог? Да никакого. Кому он там был нужен? Непонятно. Две версии отравления - либо подорвать позиции Путина, скомпрометировать его с помощью такого эксперимента несмертельного, либо Путин сам это сделал, чтобы поднять свой рейтинг. До этого случаев покушений на агентов, которых обменяли, не было", - сказал Би-би-си российский историк спецслужб Александр Колпакиди.

Российская разведка убивала только тех, кто приносил конкретный вред, а Скрипаль уже давно не носил секретов - те же, что у него были, продал британским спецслужбам, добавил Колпакиди. "Ни одного человека спецслужбы еще не убивали из мести. Всех, кого убили, уничтожили, чтобы они не наносили большего ущерба", - подчеркнул эксперт.

Примечание. 8 марта 2018 года в эту статью были внесены изменения для обеспечения безопасности некоторых действующих лиц и источников редакции.