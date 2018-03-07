"Атлантический совет" США предложил способы борьбы с пропагандой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дэниэл Фрид был помощником госсеркретаря США по вопросам Европы и Азии (2004-2009), а также координатором Госдепартамента США по санкционной политике (2013-2017).

Введение специальной маркировки пропагандистских материалов, персональные санкции в отношении их авторов, создание координационного центра по борьбе с дезинформацией и выделение на эти цели дополнительно 40 млн долларов - американские аналитики представили доклад с предложениями по борьбе с дезинформацией. Русская служба Би-би-си собрала ключевые советы экспертов.

Следует отметить, что предложения "Атлантического совета" (АС) - влиятельного американского исследовательского центра, занимающегося вопросами внешней политики, - носят рекомендательный характер. Белый дом и конгресс США не обязаны неукоснительно принимать их к исполнению.

Подготовка доклада "Демократическое противодействие пропаганде" заняла у ведущих аналитиков АС, профессора Алины Поляковой и бывшего помощника госсекретаря США по Европе и Азии Дэниела Фрида, больше года.

Одновременно с его написанием, руководители американских разведывательных агентств и специалисты по кибербезопасности во время открытых слушаний в американском конгрессе прямо называли Россию "врагом номер один в Сети".

Специальный прокурор Роберт Мюллер ранее обнародовал обвинения в отношении группы россиян под руководством российского бизнесмена Евгения Пригожина. По данным следствия, они создавали в соцсетях группы сторонников Трампа, организовывали квазимитинги "в поддержку" других кандидатов на выборах 2016 года, даже не выезжая из России, а также покупали рекламу в Сети, используя краденые имена и номера социального страхования настоящих американцев.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Евгения Пригожина в СМИ часто называют "главным поваром Кремля"

За восемь месяцев до промежуточных выборов в конгресс США вашингтонские аналитики оценивают ситуацию с дезинформацией как крайне серьезную: дело о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года имеет все шансы плавно перерасти в расследование вмешательства и в избирательную кампанию 2018, если не будут приняты соответствующие меры.

Авторы доклада настаивают: их рекомендации нужно применять уже сейчас, причем не только американскому правительству и разведслужбам, частным компаниям и гражданским активистам, но и европейским партнерам США.

Что предлагает "Атлантический совет"

Вашингтонские аналитики не вынесли в название доклада слово "Россия" - впрочем, оно фигурирует практически в каждом абзаце.

Москва, согласно докладу, используя троллей и ботов, за последние несколько лет значительно преуспела в распространении лживой информации в соцсетях - это стало особенно очевидно в ходе последней избирательной кампании в США.

Другие инструменты россиян - хакерские атаки, кража личных электронных данных и персональной информации с целью повлиять на общественной мнение.

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Исходя из этого эксперты настаивают на создании так называемой "Коалиции по противодействию дезинформации" (CDC) - неформальной группы, созданной на базе дружественных правительств и неправительственных групп. В обязанности комиссии будет входить работа с соцмедиа и создание так называемого "кодекса поведения" в сети, а также рекомендаций по поводу стран с недемократическими режимами.

Координационный центр должен поддерживать контакт и делиться информацией с руководством американской национальной разведки и министерством национальной безопасности, Центром глобальной вовлеченности и комитетами конгресса США.

Члены CDC должны встречаться на регулярной основе, обмениваясь опытом и рекомендациями относительно национального опыта борьбы с ботами и троллями, выпускать соответствующие руководства и рекомендации, мониторить введение принципов общепринятого кодекса поведения.

Еще один шаг - более тщательный подход к использованию уже существующей законодательной базы, а именно Первой поправки к Конституции США, защищающей свободу прессы и некоммерческих высказываний.

Нынешнее американское законодательство запрещает иностранцам (если только они не имеют легального вида на жительство в США) совершать пожертвования и помогать политическим партиям и кандидатам, а также заниматься размещением политической рекламы.

Таким образом, эксперты "Атлантического совета" предлагают американским властям не пытаться запретить RT и Sputnik, но в обязательном порядке, как того и требует закон, заставить их произвести соответствующую маркировку. AC также рекомендует цитирующим RT и Sputnik журналистам и исследователям пользоваться единой для всех формулировкой: "российское пропагандистское медиа".

Что рекомендуют правительству США

По мнению экспертов, правительству стоит более тщательно мониторить медиа, контролируемых иностранными правительствами. В этом месте и Полякова, и Фрид делают важную ремарку: о Би-би-си речь не идет - это медиа, по их мнению, является образцом беспристрастности и скрупулезного следования журналистским стандартам. (Би-би-си является не государственным, а общественным СМИ, финансируется за счет особого "налога на телевизоры" и не контролируется властями Великобритании - прим. редакции)

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Если СМИ является пропагандистским, его контент должен быть соответственно маркирован - с указанием источников финансирования - непосредственно в ленте новостей, считают ведущие эксперты "Атлантического совета"

Мониторингом, по мнению AC, должен заниматься Центр глобальной вовлеченности при Госдепартаменте.

Конгресс, согласно рекомендациям доклада, должен выделить дополнительно 40 млн долларов на нужды Центра - особенно в сфере борьбы с дезинформацией. А американское разведсообщество, в свою очередь, должно быть более открыто к распространению информации относительно внешних угроз - особенно, тех, что имеют отношение к соцсетям.

Кроме того, должен быть создан Национальный центр противодействия дезинформации, в котором на постоянной основе должны работать представители ФБР, министерства нацбезопасности, ЦРУ, Пентагона, Центра глобальной вовлеченности и других правительственных агентств.

Должность главы Национального совета должна быть приравнена по рангу к заместителю госсекретаря или даже быть выше: отчитываться он будет руководителю национальной разведки и напрямую президенту.

Американские СМИ и "честная реклама"

По задумке "Атлантического совета", американским властям необходимо начать реструктуризацию существующих государственных СМИ - "Голоса Америки" и "Радио "Свобода", - чтобы их продукт стал менее традиционным и более ориентированным на современные цифровые медиа.

Деньги на это должен выделить конгресс США, сделав особенный акцент на языковые службы "Радио "Свобода" и вещание в Центральной и Восточной Европе.

"Атлантический совет" также настаивает на введении "Закона о честной рекламе" - этот документ в конце 2017 года уже был предложен американским законодателям тремя сенаторами. Законопроект обязывает частные компании, владеющие социальными медиа, должны предпринять разумные шаги, чтобы сделать невозможным размещение там иностранцами любой политически ориентированной рекламы.

Документ предполагает ответственность частных компаний за подобного рода рекламу, они также должны четко обозначать рекламодателей специальными значками, которые будут сразу видны в новостной ленте любой социальной сети - без дополнительных кликов и переходов на другую страницу.

"Атлантический совет" также рекомендует частным компаниям раскрывать имена жертвователей и организаций, являющихся спонсорами любой политически ориентированной рекламы.

По мнению экспертов, Соединенные штаты и страны ЕС также должны законодательно запретить регистрировать домены, идентичные именам уже существующих всемирно известных медиа. А госдепартамент, в свою очередь, должен разработать круглосуточную систему оповещения о любой дезинформационной кампании за пределами США, которая угрожает американским национальным интересам.

Кроме того, и Америка, и страны Большой семерки, и ЕС должны вводить персональные санкции в отношении людей или организаций, виновных в кибератаках или подрыве демократических институтов, считают аналитики.

Барак Обама в 2016 году уже подписал соответствующий персональный указ, который был поддержан конгрессом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Указ Барака Обамы о сакциях, подписанный в 2016 году, был поддержан конгрессом

Потенциальные мишени для подобных финансовых санкций - российские фабрики троллей, отдельные люди и организации, в том числе и банки, спонсирующие их деятельность.

Чего ждут от Европы

Страны Европы, по мнению "Атлантического совета", располагают большими возможностями в отношении борьбы с органами иностранной пропаганды.

В качестве примера эксперты приводят Закон о телерадиовещании, принятый Великобританией в 1990 году. Он, в частности, требует непредвзятости и точности от новостийного вещания, его нарушителям грозят серьезные штрафы. Впрочем, подобные прецеденты - редкость: слишком велики репутационные риски.

В докладе также упоминаются Латвия и Литва - в этих странах российские государственные СМИ уже платили немалые штрафы за распространение лживой информации.

Оперативные рабочие группы по стратегическим коммуникациям Европейского союза и НАТО и подобные им организации, существующие в Литве, Латвии, Финляндии, Эстонии, Великобритании, Чехии, Швеции и Германии, уже начали операции по противодействию пропаганде.

Они нуждаются в дополнительном финансировании, на которое Европейская комиссия и Европарламент должны выделять по 1,1 млн евро в год.

По мнению авторов доклада, НАТО должно рассмотреть создание еще одного центра на юге Европы - подобного уже существующему в Риге - для борьбы с угрозами для стран-членов НАТО в этом регионе.

"Атлантический совет" не рекомендует запрещать СМИ с иностранным капиталом ни в США, ни в Европе, но настаивает на необходимости рассматривать каждую компанию отдельно, с обязательным проведением консультаций с независимыми организациями - Freedom House и "Репортеры без границ".

"Охотники за ботами"

Гражданское общество, по мнению авторов доклада, может быть гораздо более эффективным в идентификации, противодействию и даже дискредитации российской пропаганды.

По мнению экспертов, инструменты, которые используют гражданские активисты, неидеальны, но со временем могут значительно улучшиться.

Речь, в первую очередь, идет о так называемых "охотниках за ботами" - они оперативно информируют соцсети и медиа о подобных случаях, сопровождая это техническими деталями.

Подобные инициативы, считают в "Атлантическом совете", должны спонсироваться правительством и частными компаниями, как и другие - например, независимые журналистские расследования.

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В таком случае компании, владеющие соцсетями, должны предоставлять соответствующую информацию - в том числе и для нахождения уязвимых мест собственных медиаплатформ и выявления вмешательств.

Традиционным СМИ, в свою очередь, рекомендуют проводить курсы для журналистов и редакторов, чтобы те могли быстро идентифицировать подозрительную и фальшивую информацию.

Маркировка пропаганды

Компании, владеющие соцсетями, "не должны выполнять функцию судей", но должны нести ответственность и противостоять манипуляциям.

"Атлантический совет" не рекомендует провайдерам и поисковым компаниям ограничивать или запрещать размещение материалов RT и Sputnik, но настаивает на маркировке всего их контента как пропаганды.

Собственникам соцсетей также рекомендуют отключать контент автоматизированных профилей и не вносить его в ленту новостей и разделы текущих трендов.

Компаниям Facebook, Google и Twitter советуют пересмотреть действующие алгоритмы для более быстрой идентификации подозрительного содержания на основе открытых исследований и длительности использования профилей.

Достоверная информация, напротив, должна стать приоритетной в лентах новостей социальных сетей.

Заведомо пропагандистские СМИ должны быть соответственно маркированы - как и их реклама, с указанием источников финансирования, - непосредственно в ленте новостей, считают американские эксперты.

Учиться и еще раз учиться

По мнению авторов доклада, чтобы выиграть новую информационную войну, потребуются усилия всего общества: правительства, частных компаний и гражданских активистов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Специальный прокурор Роберт Мюллер рассматривает все концы возможного вмешательства России в президентские выборы в США

На данном этапе кампании по дезинформации выигрывают, уверены эксперты, потому что играют на человеческих слабостях каждой отдельно взятой социальной группы, действуют быстро, улучшают автоматизированные процессы. В ответ демократические общества должны разработать и усовершенствовать информационно-идеологические установки, которые одновременно являются правдивыми и убедительными.

Власти, гражданских активистов, IT-индустрию и медиа аналитики призывают повысить социальную ответственность в деле обнаружения дезинформации и борьбы с ней.

В качестве потенциальных шагов эксперты называют тренинги и образовательные курсы для сотрудников избирательных комиссий, гражданских служащих и дипломатов о противодействии пропаганде. В частности, по работе с контентом соцсетей и веб-сайтов.

Сами же гражданские активистов и технологические компании должны проводить курсы и мастер-классы для небольших местных групп, школьников и студентов, уверены американские эксперты.