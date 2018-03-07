Как узнать, были ли Скрипаль и его дочь отравлены

Image caption Улицы Солсбери обеззараживали люди в защитной одежде

Осужденный в России за госизмену бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь находятся в критическом состоянии после предположительного отравления в английском городе Солсбери в графстве Уилтшир.

Инцидент сравнивают с историей отравления радиоактивным веществом бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Как именно будут выяснять, были ли отравлены 66-летний Сергей и 33-летняя Юлия Скрипаль?

Специализированные лаборатории

Обычно в таких случаях больницы работают совместно с другими учреждениями или ведомствами, говорит Алистер Хэй, профессор Университета Лидса, специалист по экотоксикологии.

Врачи оценят симптомы пострадавших и проведут тесты.

Анализ крови покажет состояние почек и печени пострадавших, а анализ мочи поможет выявить вещества, которые быстрее выводятся из организма.

Какие-то из анализов могут сделать и в больнице, где лечат Скрипаля и его дочь Юлию, но специальное оборудование для выявления самых разных веществ есть в больнице Гая в Лондоне и Бирмингеме.

Есть еще государственная военно-химическая лаборатория в Портон-Дауне - по совпадению, тоже расположенная в Уилтшире - с самым современным оборудованием для обнаружения следов химикатов.

Но на проведение некоторых тестов может уйти несколько дней.

"Конкретный контакт"

Профессор Хэй считает, что на нынешнем этапе рано делать выводы о том, какое конкретно вещество могло стать причиной отравления.

Но он повторил заявление службы общественного здравоохранения Англии о том, что высокого риска для людей не наблюдается, поскольку, по всей видимости, имел место "конкретный контакт" с веществом, и его распространение "ограничено".

Часть расследования будет посвящена тому, как и где именно произошел контакт Скрипалей с веществом.

В качестве превентивной меры несколько городских объектов в центре Солсбери были оцеплены, включая ресторан Zizzi. Позже ресторан открыли.

На улицах городка работали люди в защитной одежде.

Хэй замечает, что если узнать, чем обеззараживали улицы, можно предположить, о каком веществе идет речь в связи с подозрениями в отравлении экс-офицера ГРУ.

Бывший биолог-специалист по радиации, который предпочел анонимность, сказал Би-би-си, что, по его мнению, вряд ли вещество было радиоактивным, как в случае с Александром Литвиненко, так как симптомы проявились слишком быстро.

Он считает более вероятным химический источник отравления, но не исключает и возможности естественного биологического отравления.

Использование химикатов оставляет широкий спектр возможностей - от препаратов для химатаки до наркотиков.

"В таком случае следует рассматривать как вариант передозировки самим пострадавшим, так и возможность преднамеренной атаки", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ресторан Zizzi после происшествия ненадолго закрыли

То, что полиция назвала произошедшее "серьезным инцидентом", оставляет вопросы, говорит Хэй.

"Это из-за статуса пострадавшего или скорости ухудшения состояния?" - рассуждает он.

Обстоятельства, при которых нашли Скрипаля и его дочь, тоже могут пролить свет на произошедшее.

Вещество или инфекция?

"В идеале необходимо расспросить кого-то об этом, но если они без сознания, придется полагаться только на тесты".

"В конечном итоге ответ на вопрос о том, что это было, нам дадут признаки и симптомы, а также результаты анализов крови, слюны или мокроты, мочи и, возможно, кала", - говорит Хэй.

Но возможно ли, что состояние Скрипаля и его дочери вызвано не веществом, а, например, бактериальной или вирусной инфекцией?

Профессор Хэй считает, что, судя по скорости проявления симптомов, это менее вероятно. Пока неясно, как пострадавшие чувствовали себя за несколько часов до отравления.

"Микробиологическая лаборатория может провести также тесты на возможные бактериальные причины - в случае, если экспертная группа сочтет это необходимым", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дело Скрипаля сравнивают с отравлением в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко

Выяснение причины смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко заняло несколько недель - это оказалось преднамеренное отравление, предположительно, яд был помещен в его чашку с чаем.

Сначала в больнице не могли установить факт радиоактивного отравления.

В итоге ученые британской сверхсекретной ядерной лаборатории в Олдермастоне в графстве Беркшир выяснили, что он был отравлен полонием-210.

Почти через 10 лет в публикации результатов публичного общественного расследования было сказано, что, возможно, убийство Литвиненко было совершено с санкции президента Владимира Путина.

Российские власти сообщили, что у них нет информации о причинах случившегося со Скрипалем и его дочерью, однако заметили, что готовы к взаимодействию в расследовании.

Полиция Великобритании пока не называет произошедшее преступлением.