Эхо прошлых жизней или иллюзия? Ученые воссоздали природу дежавю

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Как только ни пытались философы, писатели и ученые на протяжении многих веков объяснить феномен дежавю: чрезвычайно развитой интуицией, воспоминаниями из прошлых жизней, нарушениями памяти, работы мозга или особенностями психики. В своём недавнем исследовании ученые государственного университета Колорадо смогли воссоздать эффект дежавю в лабораторных условиях и выяснили, что за ним стоит.

"Во время дежавю у человека нарастает ощущение того, что он знает, что произойдет дальше, хотя в реальности он не имеет представления, как будет развиваться ситуация", - пришли к выводу американские ученые. Попросту говоря, представление о том, что вы уже оказывались в такой ситуации, - фальшиво.

"Вы чувствуете, что обстановка вам знакома, хотя понимаете, что так быть не должно. Именно поэтому это [ощущение дежавю] нас поражает и сбивает с ног", - говорит когнитивный психолог Энн Клири, один из участников проекта университета Колорадо.

Клири также занималась изучением распространенного явления, во время которого человеку кажется, что слово вертится на кончике языка, однако вспомнить его он не может. Вместе с эффектом дежавю это явление объсняют феноменом существования так называемой метапамяти.

Направо пойдешь...

В ходе своего последнего исследования Клири с коллегами показывали своим студентам видео, на котором по виртуальному пространству (например, заднему двору дома) перемещался некий герой. За основу изображения взяли игру Sims, при этом на происходящее студенты смотрели глазами этого героя.

После этого участникам эксперимента показывали видео с передвижением по пространству со схожей планировкой, но с другой обстановкой (например по свалке), однако герой останавливался за мгновение до того, как повернуть за угол.

На этом этапе студентов спрашивали, есть ли у них ощущение дежавю и знают ли они, в какую сторону дальше пойдет герой.

Правообладатель иллюстрации David McNew/Getty Images Image caption Участники эксперимента Клири могли почувствовать себя человечками из игры The Sims.

Некоторые участники не могли вспомнить название локации, на которой видели что-то похожее, но им казалось, что у них дежавю - тем не менее они далеко не всегда угадывали направление поворота. Другие же признавались, что не узнают местность и отвечают наугад, но процент верных ответов у них был примерно тем же.

"Мы не помним предшествующую сцену, но наш мозг замечает схожесть. Эта информация всплывает в качестве некомфортного ощущения, будто мы уже попадали в те же обстоятельства, но при этом мы не можем вспомнить, где и когда", - объясняет Клири.

"Режим энергосбережения" мозга

Профессор нейробиологии Чикагского университета Пегги Мейсон называет феномен дежавю "побочным эффектом" одного из главных принципов работы нашего мозга - желания найти самый короткий путь к решению задачи.

"Если мозг может получить изображение, имея 10% от полного объема информации, он пойдет путем такого расхода энергии, который будет меньше, чем если бы ему нужно было обработать 100% информации", - пояснила Мейсон в интервью Би-би-си.

Дежавю играет на "любви" нашего мозга к формированию предсказаний, основанных на имеющемся опыте, добавила Мейсон. Наш мозг создает нейронные связи по определенным схемам, которые остаются, даже если через них не идет импульс.

Поэтому если у мозга вдруг появятся хоть мизерные входные данные для спонтанного нервного импульса, то он пройдет по уже привычному пути. "Вот так и создается установка на дежавю. В указанной статье [Клири и ее коллег] пространственные данные места действия запускают [уже имеющуюся] цепочку нейронных реакций, связанных с изображением огорода вместо тех, что отражают двор с кучами мусора", - объяснила Мейсон.

Мистическое чувство

Еще в Древней Греции и Риме философы писали о том, что человек способен узнавать некоторые вещи из "прошлых жизней" в настоящем. Доктор Артур Фанкхаузер, исследователь дежавю и сотрудник отделения изучения сновидений Института Карла-Густава Юнга в Цюрихе, полагает, что связь дежавю с реинкарнацией была, скорее всего, первым объяснением этого феномена в западной классической литературе.

Христианская культура, которая отрицала понятие реинкарнации, предложила другое объяснение - вмешательство внешних сил, одержимость духами. Вероятно, все это спровоцировало то, что в последующие века за дежавю закрепился мистический и пугающий образ.

Английский поэт Перси Шелли в 1815 году писал о случае, который приключился с ним на прогулке с товарищем: "Я вдруг вспомнил, что видел именно эту сцену в каком-то сне ... Здесь я был вынужден переключиться, так как меня переполнил будоражащий ужас!" Поэт считал, что это следствие соединения состояний сна и бодрствования.

В середине XIX века сэр Артур Виган, английский доктор, на основе своих собственных впечатлений построил теорию, объясняющую происхождение дежавю изменениями в работе мозга. Он был уверен, что дежавю - это результат усталости, из-за чего ухудшается работа одного из полушарий головного мозга, в то время как второе работает в обычном "режиме".

Правообладатель иллюстрации Rebecca Naden - WPA Pool/Getty Images Image caption Новые технологии нейровизуализации позволяют исследователям более точно отслеживать процессы, происходящие в головном мозге

Дежавю случается, по мнению Вигана, именно тогда, когда "спящее" полушарие внезапно "просыпается" и вынуждено схватывать информацию на лету, вслед за бодрствующим вторым полушарием. Эта рассинхронизация и приводит к необычному эффекту.

Во второй половине XIX века внимание ученых привлек тот факт, что эпилептики часто переживают явление дежавю. Оказалось, что оно связано с припадками: во время них нейроны головного мозга посылают смешанные сигналы в разные части тела.

Такая нездоровая активность в срединной височной доле головного мозга, отвечающей за долговременную память и обработку визуальной информации, скорее всего, и порождает ощущение дежавю. Однако специалисты предупреждают: не стоит рассматривать дежавю как признак эпилепсии.

При этом дежавю действительно может быть одним из проявлений того или иного психиатрического заболевания. Например, панических состояний и тревожности, депрессии, чувства деперсонализации и психоза. Некоторые из этих состояний связаны с нарушением чувства времени, пространства, сенсорного восприятия.

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Исследование 2012 года чешских ученых показало, что размеры головного мозга различаются у здоровых людей, которые когда-либо переживали дежавю, и у тех здоровых людей, которые его никогда не испытывали.

Ученые пришли к выводу, что у тех, кому дежавю знакомо, в некоторых кортикальных и подкорковых областях головного мозга серого вещества было меньше, чем у тех, кому дежавю было неведомо.

При этом чем чаще человек переживал дежавю, тем меньше у него было серого вещества. Ученые предположили, что причиной тому может быть изменение функции гиппокампа (который отвечает за переход кратковременной памяти в долговременную) и изменения в процессе формирования мозга в раннем послеродовом периоде.

По мнению Джеймса Джордано, профессора неврологии в медицинском центре Джорджтаунского университета, дежавю - это нечто среднее между ошибкой памяти и сбоем нервного импульса.

"Дежавю - это вообще-то хороший знак, который отражает способность мозга обрабатывать воспоминания на разных уровнях и с разной скоростью", - заявил профессор в интервью изданию Bustle.