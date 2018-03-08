За что Дерипаска и Потанин судятся в Лондоне? Объясняем в 100 и 500 словах

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Российские миллиардеры предпочитают разрешать свои конфликты в Выосоком суде Лондона

Миллиардеры Олег Дерипаска и Владимир Потанин при участии Романа Абрамовича судятся в Высоком суде Лондона из-за акций российской компании "Норникель".

Русская служба Би-би-си коротко (в 100 словах) и чуть подробнее (в 500 словах) объясняет, в чем суть конфликта.

Дерипаска и Потанин владеют крупными долями "Норникеля" - одной из крупнейших в мире горно-металлургических компаний.

Через суд Дерипаска добивается того, чтобы Потанин не смог выкупить 4% акций "Норникеля" у Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

До 10 декабря 2017 года между бизнесменами действовало соглашение не продавать доли в "Норникеле". Когда срок истек, Потанин предложил Абрамовичу и Абрамову продать ему долю в "Норникеле". Дерипаска подал в суд, чтобы заблокировать возможную сделку.

Предварительно Дерипаска и Потанин договорились, что каждый из них может приобрести по 2% акций.

Суд в Лондоне - это продолжение новой корпоративной войны вокруг "Норникеля" между двумя его крупными акционерами - Потаниным (30,4% акций) и Дерипаской (27,8%).

В чем суть иска?

UC Rusal Дерипаски требует заблокировать сделку Bonico Потанина по покупке пакета "Норникеля" у Crispian Investment (4,2%) миллиардеров Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Структура Потанина предложила Crispian 1,47 млрд долларов за долю в 4%.

Crispian, выступающая в роли арбитра, вышло с аналогичным встречным предложением, однако адресовала его не только Потанину, но и Дерепаске. Оба согласились на сделку.

Одновременно UC Rusal Дерипаски обратился в суд, так как сочла исходное предложение Потанина нарушающим соглашение. Согласно документу, предложение может исходить только от стороны, не связанной ни с одним из акционеров, считает компания.

"Интеррос" Потанина отвергает обвинения.

До чего договорились стороны на данный момент?

Дерипаска и Потанин могут выкупить по 2% акций "Норникеля" у компании Абрамова и Абрамовича.

Если суд впоследствии признает, что такая покупка противоречит акционерному соглашению, сделку можно будет аннулировать.

Что будет на суде дальше?

Суд рассмотрит иск 14-17 мая этого года. Затем стороны будут ожидать решения суда, которое может быть вынесено в те же дни либо спустя какое-то время.

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov\tass Image caption Роман Абрамович играет в "Норникеле" роль "белого рыцаря"

Почему идет война за пакет Абрамовича?

Если Абрамович продаст свой пакет, баланс сил изменится.

В 2012 году Потанин и Дерипаска получили одинаковое число представителей в совете директоров "Норникеля".

Абрамович выступил в роли миротворца. Для этого структуры Потанина и Дерипаски внесли на специальный счет по 7,5% акций (всего 15%), которыми голосует миротворец в спорных ситуациях.

Зачем еще нужен суд?

Через суд Rusal может в суде затянуть сделку или отменить ее, опасаются в "Интерросе".

"Русал" объявил, что готов запустить "русскую рулетку", то есть продать свою долю или выкупить долю Потанина. Для этого ему нужна сумма до 15,4 млрд долларов.

Что такое "русская рулетка"?

Одна из сторон первой выходит с предложением купить долю другой по определенной цене (шестимесячная средневзвешенная цена акций на бирже плюс 20%).

Оппоненент может выйти с встречным предложением - купить пакет по той же или более высокой цене. Тогда компания, инициировавшая "рулетку", должна принять предложение или купить пакет оппонента.

"Русскую рулетку" должно одобрить собрание акционеров "Русала". Его дату объявят до 16 марта.

Чем может закончиться история?

Действия Rusal могут навредить "Интерросу", сообщил в своих письменных показаниях замгендиректора компании Алексей Башкиров.

Сумма потерь может достичь 400 млн долларов из-за потери дивидендов (на 140 млн долларов) или возможного изменения цены акций "Норникеля", после которой сделка станет невыгодной для покупателя.

Crispian пытается через суд обязать UC Rusal внести залог в 500 млн долларов для компенсации возможного ущерба.

"Русал" не покроет эти потери, так как США могут ввести против компании санкции, отмечал Башкиров.

Для выкупа доли в "Норникеле" "Русал" должен будет привлечь деньги у российских госбанков: сумма слишком большая, чтобы занять на международных рынках. Это увеличит долговую нагрузку "Русала", пишут аналитики "Атона".

Если же "Русал" продаст свою долю, то его стоимость увеличится на 25-50%, а долг снизится.