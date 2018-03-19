Экономика четвертого срока: чего ждать от Путина после выборов

Правообладатель иллюстрации TASS/Valery Sharifulin Image caption "Мы обречены на успех. Да?" - сказал Путин своим сторонникам на Манежной площади

Владимир Путин ожидаемо в четвертый раз выиграл президентские выборы. Формально программы на новый президентский срок нет. На чем сосредоточатся власти, и в каких экономических условиях им придется работать?

Чего хочет Путин?

"Мы обречены на успех. Да?... Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России", - обратился Путин вечером 18 марта к собравшимся на Манежной площади в Москве. К этому моменту все избирательные участки уже были закрыты. И Путин фактически обращался с победной речью по итогам выборов.

А за два дня до выборов Путин поручил своей администрации разработать "национальные цели" на следующие шесть лет. Поручения появились по итогам послания президента.

Набор "национальных целей" касается в основном экономики и социальной сферы. Среди них требование войти в число пяти крупнейших экономики мира и обеспечение темпов экономического роста выше мировых и рост реальных доходов населения и размера пенсий.

Среди национальных идей - снижение вдвое уровня бедности в стране.

В поручениях Путина также довольно много различных социальных и демографических задач. К примеру, повысить продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет - к 2030 году. В 2017 году продолжительность жизни составила 73 года, по данным Росстата. Также новой национальной идеей должно стать увеличение "народонаселения страны".

Еще ряд задач касается жилищной политики: Путин обещал каждый год улучшать жилищные условия не менее чем 5 млн семей.

Путин также дал поручению главе администрации президента Антону Вайно к 15 апреля проработать целевые параметры программы строительства инфраструктуры. В послании к Федеральному собранию президент обещал обновить дороги, аэропорты, порты и города.

Еще одно поручение - разработать меры по улучшению бизнес-климата в стране. В послании он обещал, что к середине следующего десятилетия вклад в ВВП России малого бизнес должен составить 40%, а число занятых в нем вырасти с 19 млн человек до 25 млн. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова назвала эту цель "амбициозной".

В послании президент также обещал повысить финансирование здравоохранения и образования, а также ускорить рост производительности труда.

Пока поручения выглядят "общими и протокольными". Конкретика уже будет определена при составлении указов, считает главный экономист "Эксперта РА" Антон Табах.

Выполнимы ли эти поручения?

Эксперты полагают, что в условиях низких темпов роста, санкций и жесткой бюджетной политики обещания, данные Путиным, выполнить будет сложно.

Официальный прогноз минэкономразвития предполагает, что поручение президента по ускорению темпов роста экономики можно выполнить. Но при условии проведения структурных реформ. Согласно целевому сценарию ведомства, к 2020 году темпы роста российской экономики ускорятся до 3,1%.

Это, по прогнозу ведомства, выше темпов роста мировой экономики.

Но согласно большинству прогнозов, российскую экономику ожидает замедление темпов роста. И темпы эти будут существенно ниже мировых.

Согласно январскому прогнозу МВФ, мировая экономика в 2018-2019 годах будет ежегодно расти на 3,9%. А ВВП России в 2018 году вырастет на 1,7%, а в 2019 году рост замедлится до 1,5%. Фактически это означает, что доля России в мировой экономике будет снижаться.

Рейтинговое агентство Fitch на предвыборной неделе выпустило обновленный отчет о российской экономике. В агентстве сомневаются в том, что власти готовы проводить реформы.

В 2018-м и 2019 годах в агентстве ожидают роста экономики на уровне 2%. Этот прогноз оптимистичнее, чем у МВФ, но все же далек от целей, поставленных российским президентом. По мнению экономистов Fitch, способствовать росту экономики будет оживление потребительского спроса: люди будут больше покупать благодаря росту зарплат и кредитования.

На неделе перед выборами свой прогноз опубликовал и государственный Внешэкономбанк. Прогноз ВЭБа оказался довольно мрачным, и банк удалил его почти сразу после публикации.

В ВЭБе прогнозируют, что в этом году экономика вырастет на 1,8%, а в 2019 году ее рост замедлится до 1,1%. Нефть большую часть 2018 года будет стоить больше 60 долларов за баррель, затем снизится до примерно 50 долларов за баррель в 2019 году.

Согласно прогнозу ВЭБа, на быстрый рост доходов населения надеяться не стоит.

Повышение налогов?

Путин в послании Федеральному собранию заявил, что на выполнение всех озвученных им целей необходимо выделить как минимум 15 трлн рублей. Но он так и не рассказал, за счет чего будут финансироваться его обещания.

Главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов не исключал, что Россия может увеличить объем госдолга для их выполнения.

Орлова из Альфа-банка считает, что деньги на реализацию всех этих обещаний реально получить при повышении налоговой нагрузки или внезапном улучшении внешней конъюнктуры. Наиболее реалистичным, по ее словам, выглядит первый вариант.

Олег Кузьмин из "Ренессанс Капитала" также не исключает роста налогов после выборов. Основными приоритетами в послевыборный период будут низкая инфляция, умеренный дефицит бюджета и накопление резервов, полагает Кузьмин.

"Все эти предложения будут выполнены в той мере, в которой они не приводят к расширению дефицита бюджета", - убежден эксперт.

Что будет с доходами населения?

Бюджетная политика государства останется консервативной: расходы бюджета будут сокращаться, зарплаты бюджетников и пенсии будут индексироваться на величину инфляции.

"В этих условиях рост реальной заработной платы и реальных доходов населения в 2019 году практически полностью приостановится", - говорится в докладе ВЭБа.

Из структурных реформ ВЭБ в базовом сценарии закладывал лишь одну - повышение с 2020 года пенсионного возраста на полгода в год.

Что будет с оборонным бюджетом?

Почти половина послания президента Федеральному собранию была посвящена обороне и новым видам оружия. Это означает, что военные расходы вряд ли будут сокращены, предполагает Орлова.

В этом году власти планируют потратить на армию 2,8 трлн рублей, это сказал сам Путин в декабре в ходе большой пресс-конференции.

В бюджете на 2019 и 2020 годы заложены расходы на оборону на том же уровне.

Многие эксперты, в том числе написавший для Путина вместе с экспертами Центра стратегических разработок программу реформ экс-министр финансов Алексей Кудрин, часто упрекают власти в избыточном финансировании оборонной отрасли. Кудрин неоднократно предлагал провести бюджетный маневр, предполагающий сокращение расходов на оборону и увеличение - на образование и здравоохранение.

В декабре 2017 года Путин заявил, что Россия намерена "уделять нужное внимание развитию армии и флота, не втягиваясь в гонку вооружений и не разрушая бюджет".

"Военные расходы у нас сбалансированы несколькими содержательными моментами. Первое, нам надо обеспечить свою безопасность, второе, сделать так, чтобы это не привело к разрушению экономики. Мы именно из этого исходим", - говорил Путин.