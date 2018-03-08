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Скотленд-Ярд заявил, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены веществом нервно-паралитического действия. Британские власти знают, что это за вещество, но не раскрывают его название в интересах следствия.

Нервно-паралитические отравляющие вещества относятся к боевым отрявляющим веществам (БОВ).

Конвенция о запрещении химического оружия, вступившая в силу в 1997 году, запретила производство и применение химического оружия, а также постановила уничтожить все его запасы. Документ подписали почти все страны мира за исключением Северной Кореи, Египта и ряда других государств.

Впервые БОВ были применены на полях Первой мировой войны, хотя в целом отравляющие вещества человек использовал на протяжении тысячелетий (например, отправленные стрелы).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption БОВ запрещены почти везде, однако на войне в Сирии периодически происходят химатаки

Первая масштабная химическая атака произошла 22 апреля 1915 года в сражении у бельгийского города Ипр, когда Германия использовала хлор против союзных войск. В честь Ипра также впоследствии назвали другое БОВ - горчичный газ или иприт.

Что такое нервно-паралитические вещества?

Наиболее токсичный класс БОВ - нервно-паралитические - были разработаны позже в той же Германии. Это фосфорорганические соединения, которые нарушают передачу нервного импульса в организме человека, что приводит к параличу, который, в свою очередь, может привести к смерти.

От Германии такие ОВ получили букву G (Germany) в своем двухсимвольном индентификаторе. Первым в 1930-х годах синтезировали табун (GA). За ним последовали зарин (GB), зоман (GD) и циклозарин (GF).

Позже появилось второе семейство нервно-паралитических ОВ - V. Основные его представители - это соединения VX, VE, VG, VM и VR.

Источник, близкий к следствию, рассказал Би-би-си, что скорее всего вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь, не настолько известно, как зарин или VX.

Нервно-паралитическими веществами человек может отравиться через кожу или дыхательным путем.

Наиболее токсичным является VX. Доза в 10 мг, впитанная человеком через кожу, приведет к его смерти в течение нескольких минут с вероятностью 50%.

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Существует версия, что нервно-паралитические ОВ нового поколения под названием "Новички" были разработаны советскими учеными буквально перед развалом СССР, следовало из статьи химика Вила Мирзаянова, опубликованной в газете "Московские новости" в 1992 году под заголовком "Отравленная политика".

По его утверждению, эти вещества были гораздо опаснее своих предшественников. Впоследствии ученый был обвинен в разглашении государственной тайны. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, и Мирзаянов эмигрировал в США.

Как применяли подобные вещества?

Во время Нюрнбергского процесса бывший министр вооружений и военного производства Третьего рейха Альберт Шпеер рассказал, что планировал расправиться с Адольфом Гитлером, пустив газ табун в вентиляцию фюрербункера. План так и не был осуществлен.

VX стал широко известен после гибели брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Чон Нама, отравленного этим веществом.

Так как Северная Корея не подписала и не ратифицировала Конвенцию о запрещении химического оружия, существуют подозрения, что она обладает большим запасом БОВ.

В 1969 году 24 человека попали в больницу, после того как на военной базе США в Японии произошла утечка VX. После этого США признали наличие запасов этого токсина.

Россия избавилась от своего запаса отравляющих средств в 2017 году, а США обещают утилизировать свой арсенал к 2023 году.

В ходе войны в Сирии в 2013 году в пригороде Дамаска Гуте против местного населения использовали газ зарин. Погибли, по самым скромных оценкам, несколько сотен человек, в том числе дети.

До конца не ясно, кем именно была осуществлена атака - войсками режима Башара Асада или его противниками. Впоследствии власти Сирии обещали уничтожить все запасы химического оружия.

Media playback is unsupported on your device Невзирая на заверения режима Башара Асада, химоружие в Сирии еще используется

При этом в 2017 году в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб во время бомбежки был вновь применен зарин.

Тогда сирийские военные отрицали использование химического оружия, утверждая, что газ распылили члены оппозиционной группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой". Дамаск напомнил, что на тот момент все склады с химоружием в стране уже были уничтожены.

Зарин был поражающим веществом в газовой атаке в токийском метро 1995 года. Теракт, организованный членами секты "Аум Синрике" (запрещенная на территории России организация) унесла жизни более десятка человек.