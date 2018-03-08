Что пишет британская пресса об отравлении Сергея Скрипаля

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Все британские газеты много и подробно пишут об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери.

Помимо пересказа подробностей дела и деталей биографии Скрипаля, газеты пытаются понять, как такое могло произойти на британской территории и кто мог бы за этим стоять.

Times

"Сергея Скрипаля было легко найти. 66-летний Скрипаль жил в этом городе (Солсбери) тихой и размеренной жизнью. Почти каждое воскресенье он заходил в клуб Railway, чтобы выпить пинту-другую пива. Завсегдатаи говорят, что знали его как любившего поболтать человека крепкого телосложения.

На прошлой неделе он пошел со своей приехавшей из Москвы дочерью в ресторан Zizzi. Бывшие на тот момент в ресторане клиенты говорят, что заметили седеющего человека с молодой женщиной, севших за стол в глубине ресторана, неподалеку от двери на кухню.

Вскоре Скрипаль был чем-то возмущен - может быть, тем, что долго не несли еду, - и стал ругаться по-русски, в то время как его дочь Юлия сидела спокойно, рассказывают очевидцы".

"Он сходил с ума. Я ничего не понимал из того, что он говорит. Не было похоже, что у него проблемы с физическим здоровьем, но, может быть, проблемы с психологическим состоянием - судя по тому, как он кричал", - цитирует Times неназванного посетителя ресторана.

Свидетели утверждают, что подсыпать какое-либо вещество в ризотто или чесночный хлеб на полностью открытой кухне было бы невозможно, как было бы сложно и подлить что-либо в вино в баре, находящемся у входа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дом Сергея Скрипаля в Солсбери

Daily Telegraph

"Службы безопасности сейчас подозревают, что, когда Юлия Скрипаль вылетела из Москвы в Британию, это стало сигналом для команды убийц, которых отправляли для убийства полковника Скрипаля.

Считается, что Юлия Скрипаль также стала мишенью, чтобы дать ясно понять: Кремль не потерпит тех, кого считает предателями.

Пока не ясно, когда именно Юлия Скрипаль приземлилась в Великобритании, но источники сообщают, что российская команда, которая должна была убить ее отца, скорее всего, вылетела из Москвы через день после ее отлета.

Спецслужбы полагают, что покушение на жизнь Скрипаля должно было произойти не в воскресенье, а раньше, но снегопад и плохая погода, получившие прозвище "Зверь с Востока", помешали этим планам.

Из-за снегопада отец с дочерью могли не выходить из дома. Снегопад же мог затруднить планы бегства группы убийц из Великобритании. Многие авиарейсы были отменены, и существовал риск, что они будут арестованы, если застрянут в Британии.

Ко второй половине дня в воскресенье, незадолго до возвращения Юлии Скрипаль в Москву, у группы убийц осталось мало шансов, и они были вынуждены работать среди белого дня.

"Похоже, что после полудня в воскресенье они просто отчаялись и решили действовать", - говорит источник в спецслужбах".

Guardian

"Расследование идет сразу в нескольких направлениях. Среди прочего, спецслужбы пытаются понять, есть ли еще на территории Великобритании запасы [использованного] нервно-паралитического вещества, и откуда оно взялось.

Эксперты по химическому оружию говорят, что сделать нервно-паралитическое вещество самому, без специально подготовки, практически невозможно, и отвергают теорию, что вещество это могло быть произведено каким-то любителем из купленных в интернете ингредиентов.

"Для этого нужен опыт и специальное помещение, иначе [в процессе приготовления вещества] вы погибнете сами. Речь идет о небольшой дозе, но ее невозможно сделать у себя на кухне", - сказал один источник, пожелавший остаться анонимным".

Daily Mail

"Анализы, проведенные экспертами правительства, определили, какое именно нервно-паралитическое вещество было применено при нападении. Но источники утверждают, что вещество это необычное.

По словам одного из экспертов, это указывает на то, что оно принадлежит к группе нервно-паралитических веществ "Новичок", тайно разработанных в Советском Союзе в 1970-х и 1980-х годах.

Эти вещества блокируют нервные связи между мозгом и жизненно важными органами. Они более сильнодействующие, их сложно обнаружить, и они были созданы для того, чтобы преодолеть защитную экипировку НАТО".

Daily Mail

"За последние пять лет скончались жена Сергея Скрипаля, а также его сын и старший брат. Члены семьи говорят, что некоторые из этих смертей выглядят подозрительно.

Насколько известно, 43-летний сын Скрипаля Александр скончался, когда был в отпуске в Петербурге. Он умер от печеночной недостаточности.

Но в среду российская "Фонтанка" сообщила, что не смогло найти никаких доказательств его смерти.

Жена Скрипаля Людмила умерла в 2012 году в возрасте 59 лет. В России у нее был диагностирован рак.

Два года назад старший брат Скрипаля также скончался после продолжительной болезни".