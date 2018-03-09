Пресса Британии: шесть версий отравления Сергея Скрипаля

В обзоре британских газет:

Шесть версий покушения на Скрипаля

Британские газеты продолжают публиковать много материалов, посвященных отравлению бывшего британского агента и отставного офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери. Несмотря на то, что многие политики и аналитики уже винят в содеянном Кремль, официальное расследование пока даже не приблизилось к формальным обвинениям.

Обозреватель Times Роджер Бойс выдвигает шесть версий того, кто и почему мог это сделать.

"Владимир Путин как-то сказал, что предатели кончат под забором, - напоминает автор статьи. - Было ли это образное выражение "крутого парня" или лицензия на убийство? Сейчас циркулируют шесть версий о покушении на Сергея Скрипаля. Пока мало кто заходит так далеко, чтобы предположить, что приказ о его убийстве отдал сам российский президент".

Однако предположение это подкрепляется важным вопросом о методе и времени покушения. Как могли возможные злоумышленники без государственной поддержки получить доступ к нервно-паралитическому яду? Как они могли доставить его в Солсбери? И почему покушение произошло за две недели до ожидаемого переизбрания Путина на пост президента страны?

1. МЫШЬ НА ПОРОГЕ

Путинские злобные высказывания о предателях открыты для интерпретаций и сродни словам шекспировского Генриха II: "Кто избавит меня от этого назойливого святоши?" Последний раз с подобного рода публичными угрозами Путин выступал в 2010 году. Кто же мог ступить на такой путь, чтобы угодить президенту? Ключ к ответу на этот вопрос лежит в убийстве в 2015 году чеченцами, среди которых был и охранник безжалостного путинского вассала Рамзана Кадырова, оппозиционного политика Бориса Немцова. Как и Скрипаль, Немцов подвергся нападению в публичном месте. Случившееся сравнивают с тем, как кошка оставляет убитую мышь на пороге дома своего хозяина. Вероятность: 3 из 5.

2. ОСТАНОВИТЬ ЧАСЫ

Политической целью покушения может быть сам Путин. В 1984 году польские спецслужбы замучили до смерти видного деятеля "Солидарности" священника Ежи Попелюшко для того, чтобы предотвратить возможные уступки военного руководства страны Западу. В Москве могут опасаться, что после переизбрания Путин может начать серьезную перетасовку своего окружения и станет искать соглашения с Западом по Украине. Покушение на Скрипаля вновь резко заморозит отношения России с Западом и расстроит путинские планы. Вероятность: 3,5 из 5.

3. ГОЛОВА ЛОШАДИ

Скрипаль выдал Западу сеть российских шпионов, но был приговорен лишь к 13 годам заключения, предположительно из-за сотрудничества со следствием. В результате он нажил себе много врагов. Кто-то мог затаить против него вражду и хотел таким образом послать сигнал в духе конской головы из фильма "Крестный отец". Вероятность: 2,5 из 5.

4. ГРЯЗНОЕ ДОСЬЕ

Если Скрипаль помогал бывшему офицеру МИ-6 Кристоферу Стилу, то есть официальный интерес в том, чтобы заставить его молчать. Скрипаль был осужден в 2006 году - в том же году, когда Стил возглавил отдел России в МИ-6. Когда десятилетие спустя Стила наняли расследовать связи между Дональдом Трампом и Россией, он мог воспользоваться среди прочих и услугами Скрипаля. Вероятность: 2 из 5.

5. ТРЕЙДЕР НА РЫНКЕ РАЗВЕДИНФОРМАЦИИ

Даже если Скрипаль и не был связан со Стилом, он мог продолжать торговать секретной информацией, нарушая таким образом условия шпионского обмена. Если он не поддерживал отношения с ГРУ, то он, по всей видимости, был далек от главного интереса западных разведок: работы российских киберподразделений. Вероятность: 1 из 5.

6. РОССИЙСКИЙ МАНЕВР

Посольство России в Лондоне, руководствуясь, по всей видимости, инструкцией из центра, написало в своем "Твиттере": "Он на самом деле был британским шпионом, работавшим на МИ-6". Это попытка замутить воду и пустить конспирологов по ложному следу. Вероятность: 0 из 5.

Кто должен возглавить антироссийскую кампанию в Британии

Несмотря на то, что премьер-министр Британии продолжает занимать осторожную позицию и говорит, что меры против России будут предприняты, если/когда в этом будет необходимость, британские аналитики уже советуют правительству различные меры.

"Мы с Кремлем как та собака, что лает, да не кусается" - под таким заголовком Times публикует статью известного британского публициста Эдварда Лукаса.

"Так, во всяком случае, воспринимает нас сам Кремль, - пишет он в начале статьи, - пример чему - то, что выглядит, как предпринятая Россией дерзкая попытка убить Сергея Скрипаля". Речь Терезы Мэй в декабре прошлого года, напоминает Лукас, была полна бравады. "Мы знаем, что вы делаете. И у вас это не пройдет", - провозгласила тогда премьер-министр.

Теперь, похоже, что по обоим пунктам она была неправа, считает автор статьи в Times. Если Россия действительно стоит за покушением на отставного офицера разведки, то она нарушила соблюдавшиеся десятилетиями неписаные правила международного шпионажа и нанесла таким образом намеренный унизительный удар по престижу Британии. Если русские осмеливаются использовать химическое оружие прямо на наших улицах, то правительство не справляется со своей основополагающей обязанностью: держать нас в безопасности.

"Такова наша судьба - расплата за десятилетия трусости и преступной беспечности, - пишет далее Лукас. - Еще в 90-е годы Британия игнорировала предупреждения союзников о зловещих тенденциях в России. Мы практически уничтожили в наших институтах обороны, безопасности и разведки возможности отслеживания России. Относились мы к ней исключительно как растущему богатому рынку и источнику не очень чистого происхождения миллиардов, которые рекой текли в наши дорогие магазины, банки и агентства недвижимости".

"После убийства Александра Литвиненко в 2006 году, которое следует рассматривать как акт государственного ядерного терроризма, Британия решила избежать полной конфронтации с Кремлем, - считает автор статьи. - Мы выступали с пустыми угрозами, пока российский режим осыпал нас своим привычным потоком лжи и дезинформации. Британское правительство скрыло подробности убийства и позорно затянуло общественное расследование, результаты которого были опубликованы только в 2016 году. Британия временно заморозила сотрудничество с российскими властями в некоторых областях, а предостережения об их подлинных намерениях, которые делал я и другие, отвергло как запугивание и распространение паники".

С опозданием, но ситуация меняется. В НАТО к территориальной безопасности стали относиться серьезнее. Евросоюз сумел преодолеть коррупционную и спекулятивную монополию России на нефть и газ. США вкладывают деньги и оборудование в защиту Восточной Европы.

Усилия Британии в этой области по-прежнему выглядят никчемными, полагает Эдвард Лукас. Совет по национальной безопасности признал Россию враждебным государством и угрозой высшего уровня. Было признано, что Британии необходимо пойти на экономические потери ради обеспечения своей безопасности. Подход к проблеме должен быть комплексным и охватывать все правительственные ведомства - так же, как это происходит в борьбе с терроризмом.

Единственный достигнутый пока на этой ниве результат - не улучшение координации, а гигантская борьба за сферы влияния в коридорах Уайтхолла, считает автор статьи в Times. "Кто должен стать во главе всей антироссийской кампании? Форин-офис, так как Россия иностранная держава? Кабинет, так как он занимается координацией процессов? Разведывательные службы, так как на острие угрозы стоят российские шпионы? Вооруженные силы, задача которых защищать страну? Финансовые органы, так как именно в области финансов Россия наиболее уязвима?"

Ответ, по мнению Эдварда Лукаса таков: в единую скоординированную работу должны быть включены все вышеперечисленные и многие другие. "Так как тактика России охватывает все. Она простирается от кибератак до разработки самых совершенных систем ядерного оружия. Путинские люди сеют рознь везде, где возможно, и с удовольствием поддерживают любые дестабилизирующие силы, будь то крайне правые или крайне левые".

Далее автор перечисляет конкретные шаги, которые следует предпринять всем чиновникам и политикам. Первым немедленным шагом скоординированного британского ответа должна быть приостановка притока грязных денег в финансовую систему страны и рынок недвижимости. Это означает необходимость искоренить проклятье корпоративной анонимности: никто не должен иметь возможность приобретать недвижимость без удостоверения своей личности. Должны быть поставлены преграды на пути банкиров, юристов и финансистов, позволяющих осуществлять процессы отмывания денег.

Настало время любым уважающим себя общественным фигурам бойкотировать RT, пропагандистский инструмент Кремля. Как это ни поразительно, но политики всех ведущих партий с готовностью откликаются на приглашения участвовать в его передачах (и нередко получают за это весомые гонорары). Алекс Салмонд, бывший лидер Шотландской национальной партии, ведет на канале еженедельную программу. Жозе Моуриньо, тренер "Манчестер Юнайтед", только что подписал контракт с RT стоимостью 1,7 млн фунтов в качестве футбольного комментатора на матчах чемпионата мира.

"Без подобного рода известных и уважаемых фигур RT превратится в неудобосмотримое фрик-шоу - сборище конспирологов, психов и полезных идиотов, - пишет Лукас. - Точно так же отказываться от работы там должны и британские журналисты. Рекламодатели должны перестать заказывать каналу рекламу, сократив таким образом его доходы. Такая тактика окажется куда более эффективной, чем правительственный запрет, который только даст России повод утверждать, что мы не терпим у себя инакомыслия".

Самое важное - координация действий на международной арене, возможно, по линии возглавляемой США коалиции против группировки "Исламское государство". Во главе ее стоит ветеран американской дипломатической службы Бретт Макгерк, и она координирует усилия 70 стран и международных организаций в борьбе с экстремистами.

Наконец, последний практический шаг, предлагаемый автором статьи в Times, - подготовиться вместе с союзниками к мгновенному аресту принадлежащих российскому режиму и его приспешникам активов.

"Такая подготовка укрепит наши возможности. Она также будет сигналом решимости, которой нам так постыдно и так опасно не хватает", - резюмирует автор.

Мало когда бойкот был так необходим, как сейчас

Один из возможных ответов на отравление Скрипаля, который предлагает британский политический истеблишмент правительству, - бойкот чемпионата мира по футболу в России.

"Бойкот России - одна из последних возможностей занять достойную позицию" - под таким заголовком Daily Telegraph публикует статью об этом своего главного спортивного обозревателя Оливера Брауна.

В кругах спортивного чиновничества распространено мнение, что бойкоты неэффективны - начинает свою статью Оливер Браун. Известный британский легкоатлет, а ныне президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ, завоевавший обе свои золотые олимпийские медали на бойкотированных играх в Москве в 1980-м и Лос-Анджелесе в 1984 годах, как-то сказал: "Бойкоты абсурдны. Они противоречат здравому политическому смыслу".

Схожую точку зрения высказывал в 2014 году теперь уже бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, когда понял, что столь драгоценный для него чемпионат мира по футболу в России 2018 года находится под угрозой дипломатического срыва. "В спорте бойкот никогда ни к чему хорошему не приводит", - безапелляционно заявил он.

Подобного рода настроения приходится слышать и сейчас, на фоне сделанных министром иностранных дел Борисом Джонсоном намеков на возможность пересмотра правительством своего отношения к чемпионату мира по футболу в России, если будет доказана причастность российского государства к отравлению Сергея Скрипаля.

"При чем тут футбол?" - возмутился известный в прошлом футболист, а ныне футбольный комментатор Гэри Невилл и тут же обозвал Джонсона "бесполезным идиотом".

"И все же, мало когда бойкот был так необходим как сейчас, когда с каждым днем вскрываются новые данные о мафиозном российском государстве: от государственной поддержки допинга до смертоносного нервно-паралитического газа на улицах британского города, - пишет автор статьи в DT. - На самом деле бойкот уже происходит: из-за поддержки допинга американские биатлонисты отказались от участия в проходящем в Тюмени чемпионате мира, к тому же призвал свою национальную федерацию и шведский биатлонист Себастьян Самуэльсен, который тут же получил угрозы от оскорбленных русских.

В идеале нужны скоординированные усилия руководителей мирового спорта. Однако Томас Бах, президент МОК, беспринципно вернул Россию в олимпийскую семью спустя буквально три дня после Зимней Олимпиады, в которой еще двое российских спортсменов были уличены в допинге.

Так же тщетно ждать какого бы то ни было проявления моральной позиции со стороны ФИФА, президент которой Джанни Инфантино, опасаясь раскачивать лодку, всячески заигрывает с Путиным.

Что же касается нашей собственной футбольной Ассоциации, то и ее близко нельзя подпускать к дипломатическим переговорам в преддверии чемпионата этого года. Ее председатель Грег Кларк только что подписал "меморандум о взаимопонимании" с хозяином чемпионата мира 2022 года Катаром - страной, где гомосексуализм находится вне закона и которая известна своими серьезными нарушениями прав человека.

Сейчас, к сожалению, слишком поздно говорить о государственном бойкоте чемпионата мира в России, считает автор статьи. Отказ приехать на него британских футбольных чиновников или даже главы английской Федерации футбола принца Уильяма волнует Путина не больше, чем отказ Британии поставлять в России чайное печенье. У нас было семь лет, чтобы сформулировать свою позицию по отношению к России-2018. Неужели требовалось зловещее покушение на отставного разведчика, чтобы осознать эту необходимость? Еще в декабре 2010 года, когда было принято решение проводить чемпионат в России, Британия прекрасно осознавала, во что она ввязывается, - Александр Литвиненко был отравлен полонием всего четырьмя годами раньше.

"Забудьте о беззубой позиции Коэ и Блаттера, - говорится в заключении статьи в DT. - Последовательный бойкот в 70-е и 80-е годы спортивных соревнований в находящейся под властью режима апартеида Южной Африки помог, в конечном счете, его падению. И если американский бойкот Олимпийских игр в Москве в 1980 году не привел к выводу советских войск из Афганистана, было, тем не менее, жизненно важно проявить отношение к недопустимым действиям великой державы по вторжению в соседнюю страну. Преуменьшать роль бойкота означает игнорировать ход истории. И сейчас бойкот - одна из последних возможностей занять нравственно достойную позицию".

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com