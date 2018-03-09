Франция решила объявить войну фейковым новостям

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Министерство культуры Франции разработало план борьбы с фейковыми новостями. Парламентское большинство французского президента Эммануэля Макрона в ближайшее время представит законопроект "о надежности и доверии к информации". Но французским журналистам газеты Le Monde уже удалось получить доступ к министерскому документу, который должен стать базой законопроекта.

О борьбе с ложной информацией Макрон говорил еще в начале января, обращаясь к прессе. Штаб Макрона во время президентской кампании не раз становился объектом кибератак, а близкие к ультраправым силам СМИ распространяли ложную информацию о политике.

Эксперты также связывают приоритет Макрона по "защите демократии от ложных новостей" с запуском российского телеканала RT France, который французский президент на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал "органом влияния и лживой пропаганды".

Российский след

В министерстве культуры Франции считают, что существующая правовая база не адаптирована к новым вызовам. Законопроект касается социальных сетей Facebook и Twitter, интернет-платформы YouTube, а также "СМИ под влиянием иностранных государств". Именно под последнюю категорию попадают RT France и Sputnik, полностью финансируемые Россией.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Макрон в разговоре с Путиным назвал российские СМИ RT и Sputnik "органами пропаганды"

Авторы законопроекта предлагают применять закон во время избирательных кампаний - за пять недель до дня голосования. В остальное время продолжит действовать существующее законодательство 1881 года о свободе прессы. Оно предусматривает штраф в размере 45 тысяч евро за распространение ложной информации.

Новый законопроект предлагает три механизма:

Радиостанции и телеканалы "под влиянием иностранного государства", подконтрольные французскому Высшему совету по телерадиовещанию (CSA), смогут лишиться лицензии в случае, если независимые эксперты Совета установят факт распространения фальшивых новостей. При отсутствии лицензии вещание во Франции запрещено.

Социальные сети и интернет-порталы, как Facebook, Twitter и YouTube, обязуют публиковать информацию о так называемом проплаченном информационном контенте, а также указывать сумму и "заказчика".

Любой гражданин сможет подать в суд по ускоренной схеме в случае обнаружения "массового и искусственного распространения фальшивой информации". Речь идет о материалах, реклама которых оплачивается с целью лучшей видимости в сети.

Для создания новой правовой базы министерство культуры Франции изучило существующие механизмы и их недостатки по борьбе с недостоверной информацией в Германии и Великобритании. В министерстве заверили: в основу легли конкретные примеры фейковых новостей, распространенных во время президентских выборов в США, "брексита" и референдума о независимости Каталонии.

"Интересно посмотреть, как эта инициатива будет эволюционировать", - прокомментировал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выступил с резкой критикой в адрес Франции, где, по его мнению, "принцип свободы слова уступает место ужесточению контроля над информационным полем".

В министерстве культуры Франции заверяют, что задача закона "не определять, что является ложной новостью", а регулировать работу каналов передачи дезинформации.

Антуан Шерон, адвокат, специалист по законодательству новых информационных технологий

"Речь идет не о безграничном контроле над СМИ"

На самом деле, французский закон от 1881 года о свободе прессы и распространении информации в 27-й статье запрещает намеренную публикацию неправдивой информации, которая может нарушить жизнь общества. Но данный документ абсолютно не адаптирован к XXI веку и к цифровому миру. Мы нуждаемся в новых юридических ответах, адаптированных к новым способам коммуникации и скорости информации, в особенности в социальных сетях.

Такой ответ был технически невозможен из-за общего характера закона. Поэтому Макрон пожелал оптимизировать юридическую базу для защиты демократии от ложной информации.

Законопроект, касающийся предвыборных кампаний, приходит на помощь к избирательному кодексу, который уже требует обеспечить гражданам беспрепятственный ход выборов и защитить свободную волю народа.

Речь идет не о безграничном контроле над СМИ и политическом инструменте запрета иностранных медиа, а о защите гарантий французских граждан.

Обращаясь в суд по новой процедуре, решение будет приниматься по ускоренной схеме. Судья может постановить удалить контент, закрыть аккаунт пользователя и даже заблокировать доступ к сайту. Но данные меры возможны только в случае, если судья не только установит факт лживой информации, но также злонамеренность в распространении информации, которая может нарушить общественное спокойствие. Это непросто.

Антони Беланже, историк, генеральный секретарь Международной федерации журналистов

"Закон ничего не изменит, необходимо обучение"

В первую очередь, я был шокирован тем, как готовился этот закон. Министр культуры Франции анонсировала законопроект, даже не прислушавшись к мнению представителей журналистов.

Мы имеем дело с прямым политическим вмешательством в нашу профессию, так как никто из представителей профсоюзов журналистов не был приглашен для работы над законом. Власти не связались ни с одним профсоюзом, которые представляют интересы журналистов. Такой подход просто скандальный.

Я уверен, если бы власти проводили реформу полиции или судебной системы, то не пригласить их представителей было бы невозможно.

Думаю, это личное решение президента Макрона, который непосредственно стал мишенью (фейковых новостей - прим. Би-би-си) во время президентской гонки. Сейчас у него есть власть, поэтому он решил действовать. Но Франция - пока еще демократическое государство, и как в любой демократии необходимо вести социальный диалог.

Би-би-си: Какова официальная позиция МФЖ?

В Международной федерации журналистов мы неблагосклонны к любым законам, которые регулируют нашу профессию. Наилучший способ получать качественную информацию и заручиться доверием публики - это саморегулирование, то есть речь идет о хартиях и кодексах этики журналистов. Закон ничего не изменит. К тому же - уже существует закон, наказывающий за клевету.

Критика власти необходима, и, например, если господин Макрон считает, что какая-то информация о нем неверна, то он сам непосредственно должен доказать свою правоту. Если факты о каком-то событии или человеке были искажены, уже существуют механизмы, такие как право на ответ, позволяющие реагировать.

Все это напоминает мне 2008 год, когда Николя Саркози решил бороться с нелегальным скачиванием контента в интернете. Он принял закон, ввел суровую систему Hadopi, но это не сработало. Конечно, по сути его идея была легитимна, но никаких результатов тот закон не дал.

Нужно обучать нашу публику. Фейковые новости существовали всегда, это не нововведение Трампа или Путина. Я не согласен с аргументом министра культуры о том, что нынешнее законодательство не адаптировано к социальным сетям. Это не так. Социальные сети - это лишь средство передачи информации, информация не меняется. Вчера было радио, телевидение, сегодня социальные сети, завтра будет что-то еще. Вопрос лишь в том - верная информация там представлена или лживая.

Те, кто распространяют фейковые новости, не являются журналистами, они вне этой профессии. Поэтому мы за саморегулирование профессии самой же профессией, то есть журналистами и профсоюзами.

Ксения Федорова, глава телеканала RT France

"Это попытка заглушить голос всех СМИ, которые считаются неудобными для правительства"

У нас смешанная реакция. С одной стороны, любая инициатива, призванная регулировать баланс и достоверность информации - это хорошо. С другой стороны, мы знаем, что во Франции уже существует похожий закон и изменения его в том контексте, о котором мы слышим из прессы, так как черновик законопроекта мы еще не видели, вызывают опасения.

Это попытка заглушить голос всех СМИ, которые считаются неудобными для правительства. Несмотря на то, что обращаясь к прессе, Эммануэль Макрон не называл имя нашей компании, было очевидно, что он говорил об альтернативных СМИ, которые спонсируются из-за рубежа.

Би-би-си: Что вы намерены делать в случае принятия закона?

Мы озабочены такой инициативой, так как это может привести к цензуре свободы выражения […] Мы следим за развитием ситуации, консультируемся с нашими юристами, так как для нас важно продолжать работу на территории Франции.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Соцсети на Западе борются с фейками. Facebook предупреждает пользователей, если новость, которой они делятся, оспаривается с точки зрения достоверности

Пока преждевременно говорить, так как сперва нужно посмотреть на текст закона.

Телеканал RT France начал вещание 18 декабря на французском языке через интернет и ТВ-приставки. Из всех интернет-провайдеров добавить в пакет телеканал RT France пока согласилась лишь компания Free.

Годовой бюджет RT France составляет примерно 20 миллионов евро.

По данным газеты Le Monde, руководство телеканала не смогло привлечь многих известных журналистов. На сотрудничество с RT France согласился французский экономист и член Российской академии наук с 2016 года Жак Сапир, которого газета Le Monde называет "давним другом российских властей".

Ранее основатель Facebook объявил о передаче компетентным органам США информацию о 3 тысячах рекламных объявлений политического характера, связанных с Россией. Крупнейшая социальная сети в мире пообещала сделать политическую рекламу более прозрачной.