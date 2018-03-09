От "человека-ракеты" до "маразматика" - как ругались Дональд Трамп с Ким Чен Ыном

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рукопожатие двойников Дональда Трампа и Ким Чен Ына во время зимних Олимпийских игр

Президент США Дональд Трамп ответил согласием на предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться . Похоже, политики готовы сделать шаги навстречу друг другу, хотя в прошлом они не раз позволяли себе откровенно оскорбительные замечания в адрес оппонента.

Язвительные "человек-ракета" и "маразматик" - лишь немногие из унизительных эпитетов, которыми награждали друг друга оба лидера в прошлом.

Обмен оскорблениями вспыхнул с особой силой после того, как руководитель КНДР в своем обращении 19 сентября назвал американского президента маразматиком, заставив мировое сообщество взяться за словари (не все знают английское слово dotard, обозначающее одряхлевшего старика с умственными расстройствами).

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"Ну почему Ким Чен Ын оскорбляет меня, называя стариком? Я ведь НИКОГДА не говорил, что он жирный коротышка! Ну ладно, я очень стараюсь стать ему хорошим другом - возможно, когда-нибудь это и случится!" - "Твиттер" Дональда Трампа

Обращение Ким Чен Ына было ответом на угрозы Трампа полностью уничтожить Северную Корею, прозвучавшие в ООН в сентябре прошлого года.

Расценив слова лидера как сигнал, северокорейская пресса развернула кампанию против президента США, сделав его объектом унизительных замечаний личного характера. Напомним, что в Северной Корее оскорбление руководителя страны и членов его семьи наказывается смертью.

"Ядовитый гриб", "червяк", "бандит", "головорез", "маразматик", "старикан", "бешеная собака" и "псих" - некоторые из ругательств, звучавших в адрес Трампа со страниц северокорейских газет.

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В ответ на "старикан" американский лидер возмутился в своем "Твиттере": "я же не называл его жирным коротышкой!"

"Трамп хуже животного с фермы - он червяк и ядовитый гриб", - писало северокорейское агентство KCNA 26 сентября прошлого года, - "он выживший из ума старик".

А правительственный печатный орган Rodong Sinmun 23 сентября написал: "Неполноценный человек, политический хулиган, головорез, он впал в детство".

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"Только что Ким Чен Ын заявил, что ядерная кнопка всегда на его столе. Сообщите ему там, в его нищей и голодной стране, что моя ядерная кнопка побольше и помощнее, чем его, и к тому же работает!" - "Твиттер" Дональда Трампа.

Та же газета в январе, в ответ на язвительное замечание Трампа о ядерном превосходстве США, по привычке сделанное им в "Твиттере", назвала президента психопатом, безумцем и неудачником, а его слова сравнила с лаем бешеной собаки.

16 января Rodong Sinmun снова атаковала Трампа, сказав, что весь мир беспокоится за психическое здоровье американского лидера, добавив, что ядерная кнопка оказалась в руках старомодного безумца.

"Главарь гангстеров и бешеный пес, а не человек", - это вновь агентство KCNA в обращении к Кимирсенско-кимченирскому союзу молодёжи 25 сентября прошлого года.

Маловероятно, что два лидера будут использовать подобную риторику во время встречи в мае, если она все-таки состоится.