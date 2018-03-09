Дело Скрипаля, депутат Слуцкий, арт-группа "Война": что вы могли пропустить

В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. "Сергей всегда был начеку": как жил Скрипаль в России и Британии

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Тихий, небогатый, замкнутый - так описывают экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля его знакомые и родственники. В России он угощал друзей в ресторанах, а в Великобритании страдал от одиночества и иногда читал лекции в MI6. Чем он мог быть интересен спецслужбам обеих стран?

2. "Я руки не распускаю, если только чуть-чуть": журналистка Би-би-си стала объектом домогательств депутата Слуцкого

Впервые в России разгорается скандал с обвинениями в домогательствах в Госдуме: журналистки обвинили в непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого. Он уверяет, что все это клевета и требует предоставить доказательства. Би-би-си располагает собственными свидетельствами.

3. Чужая "Война": разругавшаяся с Европой арт-группа ждет помощи от России

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Известная дерзкими акциями против полиции и силовиков арт-группа "Война" уехала из России в 2012 году. В Европе им предлагали убежище, работу, выставки. Но через шесть лет скитаний и после десятков ссор с кураторами и правозащитниками, забытая многими, "Война" оказалась на лодке без света и воды. Кто они - обычные бродяги или недооцененные современниками художники?

4. Людмила Нарусова: "Путину благодарна, но голосовать буду за дочь"

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Корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус взял большое интервью у Людмилы Нарусовой, вдовы покойного политика Анатолия Собчака. Значительная часть разговора была посвящена тому, как Людмила Нарусова относится к Путину тех времен и Путину нынешнему.

5. Люди зикра: как живут потомки депортированных чеченцев

В 300 километрах от Астаны посреди глухой степи есть три села, в которых оказались депортированные в советское время чеченцы. Русская служба Би-би-си узнала, как живут потомки высланных и как им удается сохранять традиции.

6. "Мам, я съезжу, медаль заработаю": как ждут пропавших в Сирии бойцов ЧВК

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Спустя месяц после боя на левом берегу Евфрата вблизи города Дэйр-эз-Зор, где могли погибнуть десятки россиян, семьи многих бойцов ЧВК, считающихся с тех пор пропавшими без вести, ничего не знают о судьбе своих близких. Представители ЧВК Вагнера не выходят на связь с родственниками.

7. Александр Роднянский: мы со Звягинцевым дополняем друг друга

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Продюсер фильмов Звягинцева Александр Роднянский рассказал корреспонденту Русской службы Би-би-си о своем творческом тандеме с Андреем Звягинцевым, о своих чувствах перед "Оскарами" и о проблеме сексуальных домогательств в США и России.