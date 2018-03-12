Как выглядит союз искусственного интеллекта и роботехники

Правообладатель иллюстрации Peter Stone Image caption Команда техасского университета по робофутболу: чтобы играть слаженно, роботам нужно уметь быстро принимать решения

Техасские исследователи создают разумных и самостоятельных роботов, которые будут способны обучаться; их можно будет использовать дома, в офисе и даже на стадионе.

Команда исследователей из университета Остина оснащает роботов искусственным интеллектом, чтобы они могли действовать в реальных жизненных ситуациях.

Среди проектов - автоматические ассистенты для офисных заданий.

Кинематографисты уже давно предсказали появление разумных роботов: в фильме "День, когда Земля остановилась" был зловещий робот Горт, в "Запретной планете" - робот Робби, в популярном телесериале "Затерянные в космосе" врагом Захарии Смита также был робот.

Правообладатель иллюстрации Peter Stone Image caption Офисные роботы должны научиться взаимодействовать с людьми

С тех пор, как были созданы эти образы, прошло уже больше пятидесяти лет, так почему они не появляются в реальной жизни?

Роботы уже десятки лет трудятся на заводах, однако вывести их за пределы рабочих цехов оказалось нелегко. На заводах роботы изо дня в день выполняют одни и те же заранее запрограммированные функции.

Однако в быту роботы не в силах справиться с повседневным хаосом реального мира. В этом мире для них нет ни порядка, ни программы. Даже простейшее задание многократно усложняется из-за непредсказуемого и запутанного взаимодействия с людьми.

Ученые из Техаса хотят вывести роботов из зоны комфорта и научить их жить в нашем беспорядочном мире.

По лаборатории плавно курсируют ноутбуки на тумбах с колесами. Это первые плоды проекта по созданию так называемого "широкого искусственного интеллекта". Пока они еще осваиваются в новой обстановке.

Правообладатель иллюстрации Pallab Ghosh/ BBC News Image caption Карьера робота-футболиста обычно коротка: один-два сезона, не более

Роботы только недавно научились не врезаться в мебель, но у их создателей грандиозные планы.

Цель ученых - научить роботов выполнять простые указания: например, найти коллегу или найти и принести какой-нибудь инструмент. Однако добиться этого, как оказалось, очень непросто.

Чтобы научиться выполнять задачу, роботы должны различать объекты и людей. Также они должны уметь понимать, а не просто распознавать человеческую речь.

Между этими понятиями большая разница. Для распознавания речи достаточно запрограммировать робота на выполнение ограниченного списка голосовых команд. Однако ученые стремятся к тому, чтобы робот понимал контекст и смысл слов.

Этого можно добиться, только используя технологии обущающегося искусственного интеллекта - робот сам задает вопросы, чтобы понять, что значит то или иное слово. Ведет проект ученый-лингвист, доктор Джесс Томасон. Он ограничил количество вопросов, которые могут задавать недостроенные роботы, пятью. Почему так мало?

Томасон говорит, что роботы способны "приводить в бешенство" своими вопросами. Совсем как маленькие дети, они задают их бесконечно.

Лучшая команда

Действительно, когда Джесс обучает робота, это похоже на разговор с младенцем.

Его коллега, доктор Андреа Томаз пытается научить роботов человеческому этикету.

Она хочет, чтобы они понимали, в какие моменты удобно подойти к человеку и начать с ним беседу.

Доктор Томаз разработала код, который позволит роботам делать "социальные" жесты - например, помахать человеку рукой, проанализировать его реакцию и понять, готов ли он поговорить.

"Проблема на самом деле в том, что роботы должны научиться справляться с динамичностью, шумом и непредсказуемостью, которые всегда сопровождают людей, и поэтому мы должны думать о восприятии и контроле и создавать таких роботов, которые могут с этим справиться", - говорит доктор Томаз в интервью Би-би-си.

В другой части лаборатории человекоподобные роботы играют в футбол. Они задействованы в программе "РобоКубок" ("RoboCup"), цель которой - к 2050 году создать команду роботов, способную победить обладателей Кубка мира по футболу среди мужчин.

Роботы играют на мини-поле, работая вместе и обучаясь после каждой игры.

Сложная игра

Играть в футбол для искусственного интеллекта сложнее, чем в шахматы или в го, говорит профессор Питер Стоун, который возглавляет проект и сам регулярно выходит на поле.

"Вместо поэтапного принципа в футболе все действуют одновременно. И если будешь слишком долго решать, куда передать мяч, соперники придут и отберут его у тебя", - говорит он.

"Кроме того, игра непрерывна. Здесь нет дискретных мест для игроков. Они постоянно передвигаются через пространство, через воздух. Так что здесь много отличий от настольных игр, и это отдельный вызов", - говорит он.

Роботы из фильмов 1950-х годов все еще остаются частью мира научной фантастики, но учитывая впечатляющие скачки, которыми сегодня развивается искусственный интеллект, очень скоро они могут стать частью нашей повседневной жизни.