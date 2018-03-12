Пресса Британии: как наказать Россию за отравление Скрипаля

В обзоре британских газет:

Новые санкции?

Daily Mail пишет, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник может официально обвинить Кремль в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери, а также объявить о новых санкциях против России.

Мэй возглавит заседание Национального совета безопасности, где ее проинформируют о ходе расследования.

Насколько известно, пишет газета, отдел по борьбе с терроризмом Скотленд-Ярда, а также спецслужбы готовы предоставить доказательства того, что нападение при помощи нервно-паралитического вещества было совершено по приказу Москвы.

Среди прочего, следователи убеждены, что вещество было произведено в российской лаборатории.

Москва последовательно отрицает любую причастность к отравлению Скрипаля.

Daily Express в своей редакционной статье вопрошает, почему властям потребовалось около недели для того, чтобы предупредить всех, кто находился в местах, которые посещали Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, постирать свою одежду, так как на ней могли остаться микрочастицы яда.

Газета также задается вопросом, почему была так поздно задействована армия.

Холодная война, по всей видимости, началась вновь. Пришло время относиться к подобным инцидентам серьезно, пишет Daily Express.

Жесткие контрмеры

Financial Times в редакционной статье пишет, что не стоит делать скоропалительных выводов об отравлении Скрипаля.

Хотя косвенные улики и указывают на то, что к инциденту может быть причастна Россия, пока этому еще нет твердых доказательств.

Некоторые другие государства также обладают нервно-паралитическими веществами и теоретически могли быть причастны к нападению.

Определенные элементы в российских спецслужбах, все более тесно связанные с организованной преступностью, могли приобрести это вещество без приказа Кремля - и даже не проинформировав его.

Российские агенты могли совершить нападение на Сергея Скрипаля по своей собственной инициативе, или же потому, что они могли думать, что это будет приятно президенту Владимиру Путину.

Но если будет неопровержимо доказано, что Россия виновна в этом нападении, то правительство Великобритании должно будет принять самые жесткие контрмеры.

Более того, считает газета, контрмеры будут необходимы даже если окажется невозможным доказать прямое участие Кремля.

Президент Путин, если бы он этого захотел, мог бы дать понять своим спецслужбам, что не потерпит подобных убийств за рубежом.

Санкции будут необходимы, и они будут более эффективными, если к ним присоединятся союзники Великобритании, пишет FT.

Это - угроза всему евроатлантическому сообществу, и этой угрозе следует противостоять, пишет Financial Times.

Times пишет, что режим Владимира Путина подтасовывает выборы, сажает диссидентов в тюрьму и в одностороннем порядке силой меняет европейские границы.

Он, считает газета, потворствует убийствам журналистов и своих оппонентов, а также помогает сбивать пассажирские самолеты (Москва отвергает причастность к гибели малайзиского "Боинга", несмотря на выводы международной следственной группы - прим. Би-би-си).

Этот режим также безнаказанно отравляет своих критиков на чужой земле, считает издание.

Перед правительством Терезы Мэй нет никакого другого выбора, кроме как ужесточить наложенные на Россию санкции, пишет Times.

Режим Путина, продолжает газета, должен быть призван к ответу за свои преступления, акты агрессии и вопиющее вмешательство в демократические процессы западных стран.

Холодная война против Путина должна быть решительной и бессрочной, в противном случае государство-изгой продолжит беспрепятственно совершать убийства, пишет Times.

"Мафия, для которой нет правил"

Times публикует интервью с главой фонда Hermitage Capital и бывшим работодателем юриста Сергея Магнитского Уильямом Браудером, который, как напоминает газета, в прошлом был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику, но после гибели Магнитского в московской тюрьме возглавляет кампанию против президента Владимира Путина и считает себя его основным врагом.

На вопрос газеты, не опасается ли он за свою жизнь, учитывая, что произошло с Сергеем Скрипалем, Браудер ответил: "Я всегда и везде чувствовал себя в опасности, но я думал, что они не хотели бы, чтобы их поймали. Но тот факт, что они это сделали столь нагло посреди Солсбери, и что их поймают, меня волнует. Потому что до сих пор моей защитой было их нежелание быть пойманными. Если им теперь все равно, поймают ли их, то правила игры изменились".

Браудер считает, пишет газета, что Кремль мог заказать нападение на Скрипаля для того, чтобы дать понять сотрудникам ФСБ, что любое проявление нелояльности может закончится не только убийством самого человека, но и его семьи.

Газета отмечает, что Кремль вряд ли захотел бы смерти Скрипаля, так как таким образом он бы нарушил соглашение об обмене шпионами.

Но Браудер указывает на целый ряд соглашений, нарушенных президентом Путиным, от Украины до Грузии и Сирии.

"Мы слишком глупы и наивны, считая Путина одним из нас. Это чудовищный аморальный социопат, который сделает все что угодно для достижения своих краткосрочных целей", - цитирует Браудера Times.

Браудер считает, что не стоит говорить о начале новой холодной войны. "Холодная война была гораздо более цивилизованной. Сейчас речь идет о мафии, для которой нет правил", - говорит Браудер.

По его словам, для того чтобы понять, как работает Кремль, следовало бы изучать поведение колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, пишет газета.

Уильям Браудер также сожалеет, что связался с Россией, так как иначе он бы жил, по его словам, в Силиконовой долине, в окружении хороших людей, которые не пытались бы убивать, отравлять и арестовывать друг друга, пишет Times.

"Германия должна задуматься"

Daily Mail пишет, что на власти Германии оказывается все большее давление объявить бойкот чемпионату мира по футболу в России.

Некоторые известные футболисты призвали правительство страны что-то сделать, после того как журналисты показали им фотографию тяжело раненной сирийской девочки - очередной жертвы бомбардировок российской и сирийской авиации в районе Восточной Гуты близ Дамаска.

Футболисты и тренеры были глубоко потрясены, когда журналисты газеты Bild показали им фотографию окровавленной девочки.

Звезды футбола, такие как Йоахим Лёв и Йозуа Киммих, не произнесли слова "бойкот", но сказали, что поведение режима президента Путина ставит их в затруднительное положение, и призвали лидеров страны предпринять "решительные действия".

Главный редактор Bild Юлиан Райхельт сравнил чемпионат мира в России с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине.

"Я не хочу делать прямых сравнений между нацистской Германией и Кремлем, но есть параллель - использование спорта для того, чтобы изменять точку зрения общества, и затемнять то, что происходит на самом деле", - цитирует его газета.

"Российские самолеты бомбят Сирию каждый день и уже сравняли с землей Алеппо. Я своими глазами видел сравненные с землей места в Сирии, где жило гражданское население", - говорит Райхельт.

"Германия должна задуматься о том, что она может сделать в ответ, в особенности после того, как российское государство обвиняют в причастности к отравлении в Солсбери".

"Может ли наша национальная сборная с чистой совестью принимать участие в Чемпионате мира в России, когда происходят подобные вещи?" - цитирует его Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com