СМИ России: критичный взгляд москвичей на Путина

В обзоре российских газет за 12 марта:

"Коммерсант": "Опрос закрыт"

12 марта - последний день перед выборами, когда по закону можно публиковать данные социологических опросов, пишет в свежем номере газета "Коммерсант" и дает последний предвыборный прогноз экспертов.

Действующий президент Владимир Путин может победить в первом туре президентских выборов, которые пройдут 18 марта. Сейчас, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, за него готовы проголосовать 69% респондентов по всей России.

На второе место претендует кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Ветеран президентских гонок Владимир Жириновский, который баллотируется в шестой раз, может рассчитывать на третье место, судя по данным ВЦИОМ. Конкуренцию на либеральном фланге пока выигрывает Ксения Собчак, которая может стать четвертой, обойдя Григория Явлинского. 1% респондентов намерен "испортить бюллетень".

"Коммерсант" отмечает, что в Москве несколько иной предвыборный настрой, чем в целом по России. Действующий президент воспринимается в Москве "как повелитель, хозяин леса", пояснила "Коммерсанту" завкафедрой политической психологии МГУ Елена Шестопал. Но при этом у москвичей нет того "заведомого обожания к лидеру, которое характерно для авторитарного общества", уточняет она. Даже у сторонников Владимира Путина "вполне критичный взгляд: нравится, но не все и не всегда".

Политические взгляды Владимира Путина, по данным исследования, одобряют 60% москвичей, тогда как в октябре прошлого года таких было 56,5%. Увеличилась за это время в столице и доля тех, кто не одобряет политики президента, - с 12,2% до 19%. То есть в целом стало меньше затрудняющихся с ответом. Елена Шестопал не смогла сказать, изменилось ли восприятие президента после послания Федеральному собранию 1 марта. До послания 58% москвичей были готовы проголосовать за него на президентских выборах, 29% заявляли, что не будут голосовать за этого кандидата.

В противоборстве Владимира Жириновского с Павлом Грудининым москвичи отдают предпочтение кандидату от КПРФ (20,5% против 26%). Примечательно, что политические установки самого лидера КПРФ Геннадия Зюганова в столице одобряют лишь 16,7% опрошенных, выяснили политпсихологи. Лидера компартии в Москве поддержало бы 5,6%, следует из исследования, а новому кандидату готовы отдать голоса 17%. Владимира Жириновского в столице поддержат 7%, считают эксперты.

Совсем иначе москвичи восприняли "старого политика" и "новичка" на либеральном фланге, отмечает "Коммерсант". Григорию Явлинскому голоса не прочь отдать 12,6% опрошенных, Ксении Собчак - 5%. На вопрос об отношении к политическим взглядам господина Явлинского положительно отвечает 24,4% москвичей, в то же время взгляды госпожи Собчак позитивно оценили 0%, хотя ее предвыборная программа во многом совпадает с программой кандидата-яблочника.

"Результат в 0%, то есть ни одного одобряющего, мы получили впервые за многие годы исследований, - подчеркивает Шестопал. - Зато кандидат Собчак - чемпионка по узнаваемости, она стала третьей после Владимира Путина и Владимира Жириновского".

"Новая газета": зачем Собчак новая партия

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что останется в политике после 18 марта, создав собственную партию, пишет в свежем номере "Новая газета" и разбирается, нужна ли России еще одна либеральная партия и кто будет за нее голосовать.

Впервые о возможности создания новой партии Собчак заявила в декабре 2017 года. Эксперты считают, что это заявление было вполне предсказуемым, поскольку Собчак нужно было предложить мотивационный механизм для избирателей. "Если ты не планируешь создать партию и не имеешь долгосрочной политической программы, то зачем вообще участвовать в выборах", - рассуждает политолог Дмитрий Орешкин.

Других вариантов, кроме создания новой партии, для такой долгосрочной политической деятельности у Собчак не было, считает руководитель программы "Российская внутренняя политика" московского Центра Карнеги Андрей Колесников. Но при этом отмечает, что среди официально зарегистрированных политических сил нет таких, которые могли бы стать ее союзниками.

"Новая" пишет, что достаточно перспективной партию Ксении Собчак считает экс-глава ЮКОСа и основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский. "У проекта есть перспектива, поскольку праволиберальный электорат состоит из успешных людей, которые не готовы пока к совсем жесткому противостоянию с властью, но и уже не готовы просто молчать. Наше движение занимается правовой поддержкой политических и гражданских активистов, политическим образованием и информированием общества. В рамках своих задач мы поддержали бы политическую инициативу Собчак", - отметил он.

Среди потенциальных партнеров нового проекта Ходорковский также называл активистов партии "Парнас". Однако в самой партии к появлению партии Ксении Собчак относятся весьма неоднозначно, отмечает издание.

Дмитрий Орешкин уверен, что в России не может быть ни одной политической партии, которая не была бы кремлевским проектом. "Такой партии просто не дадут родиться", - считает политолог.

"Известия": интервью Путина NBC

Газета "Известия" комментирует интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. Издание пишет, что президент рассказал, в каких случаях Россия готова использовать ядерное оружие, как США вмешиваются во внутренние дела России, пояснил, с какой оппозицией он готов работать и заявил об отсутствии планов по изменению конституции.

"Известия" отмечают, что материал был показан на NBC в вечерний прайм-тайм. "Беседа получилась довольно жесткой, и часть критики в адрес американских партнеров, как выяснилось позднее, канал так и не решился выпустить в эфир", - отмечает газета.

Комментируя содержание интервью, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин обратил внимание на заявление президента о намерении работать строго в рамках основного закона страны. "Это один из сигналов о том, что, скорее всего, "белорусских экспериментов" с конституцией у нас не будет", - считает эксперт.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский полагает, что президент развивает логику послания, в котором он обратился к США с призывом услышать Россию. "Важно, что Владимир Путин продолжает объяснять позицию России Западу, призывает к диалогу, к переговорам на принципиально новом уровне", - сказал он.

Будет ли призыв услышан на этот раз, зависит от политического класса США и от того, сможет ли нынешняя американская администрация показать высокий уровень дееспособности, заключил политолог.

"Ведомости": смерть без причины

Россияне стали реже умирать от болезней, на лечении которых президент Владимир Путин поручил сосредоточиться в майский указах, и чаще - от редких болезней и неустановленных причин, пишет газета "Ведомости". Эту закономерность обнаружили аналитики РАНХиГС. Эксперты связывают это с желанием врачей выполнить майские указы Путина.

К 2018 году Путин поручил снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую. Смертность от перечисленных в указах болезней действительно снижается, а вот от прочих причин - в частности, относительно редких заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения - переживает необычный всплеск, делится наблюдениями научный сотрудник РАНХиГС Рамиля Хасанова.

До указов учет смертности в России мало кого волновал, сказал "Ведомостям" директор НИИ организации здравоохранения департамента здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов: например, болезнь Альцгеймера вообще не кодировали как причину, а писали инфаркт или инсульт.

Со ссылкой на слова представителя минздрава газета пишет, что дело в изменении правил кодирования причин смерти. Однако эксперты сомневаются. Та же Хасанова не исключает, что некоторые сердечно-сосудистые заболевания кодируются как "прочие": например, алкогольную миопатию или сосудистый паркинсонизм можно записать как болезни нервной системы.

Манипуляции статистикой смертности существуют, признает директор Института экономики здравоохранения ­НИУ ВШЭ Лариса Попович, смертность от сердечно-сосудистых проблем так стремительно снижается, потому что таргетируется указами: неудивительно, что заболевания стали перекидывать и записывать не причину, а повод.

Что еще почитать:

Газета "Коммерсант" пишет о возможном влиянии введенных 8 марта президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия на российскую металлургическую отрасль. По данным газеты, участники рынка считают правильным подготовить ответные пошлины для продукции из США еще до начала официального торга с Вашингтоном. "Коммерсант" считает, что новые меры США против импорта могут стать политическим инструментом.

О том, зачем главы внешнеполитических ведомств России и США одновременно посещали Африку, рассказывает газета РБК.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си