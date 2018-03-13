Коалиция США: "Русские забрали тела погибших под Дейр-эз-Зором"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Армия Сирии взяла под контроль Дейр-эз-Зор в ноябре 2017 года, но бои в провинции продолжаются до сих пор

В Россию продолжают привозить тела граждан страны, погибших в Сирии 7 февраля. Тогда под Дейр-эз-Зором под авиаудар возглавляемой США коалиции попали формирования, воюющие на стороне Башара Асада. Представители коалиции утверждают, что всех погибших забрали представители российских военных.

После боестолкновения вблизи сирийского города Дейр-эз-Зор, в результате которого, как сообщали СМИ, могли погибнуть десятки граждан России, силы коалиции и сирийской оппозиции обратились к представителям российского командования.

Американцы предложили забрать тела погибших, что и было сделано. Об этом Русской службе Би-би-си рассказал представитель возглавляемой США международной коалиции в Сирии и Ираке Райан Диллон.

"Во время, до и после атаки мы поддерживали связь с русскими, и они послали группу людей, которые забрали тела", - сказал полковник Диллон.

Позднее в разговоре с Би-би-си он уточнил: "Мы связались с российской стороной по "горячей линии" уже после того, как все произошло. Лояльные режиму силы забрали тела".

"Мы устранили угрозу"

У сирийской оппозиции и войск коалиции тел погибших нет, сказал Диллон, и добавил, что, несмотря на множество предположений о том, кем были наступавшие, в коалиции их считают "частью враждебных сил, лояльных режиму".

Мы ожидали нападения, и поэтому, как только оно произошло (это была ничем не спровоцированная атака против Сирийских демократических сил и сил коалиции), мы защитились - провели удары и устранили угрозу Райан Диллон, полковник армии США

Сейчас, спустя более чем месяц после этих событий, большая часть района к востоку от Евфрата, где происходил бой, контролируется повстанцами и войсками коалиции, включая и поле боя.

Полковник рассказал, как по версии коалиции развивались события 7 февраля. Бой происходил вблизи реки Евфрат, которая, по его словам, "традиционно была линией разграничения между зоной, подконтрольной нашим партнерам, Сирийским демократическим силам, и зоной, где действуют лояльные режиму силы и сирийская армия".

"Поздно вечером 7 февраля и 8 февраля, мы - Сирийские демократические силы и коалиция - зафиксировали скопление сил на восточной стороне реки Евфрат, - рассказал Диллон. - Мы связались с русскими по "горячей линии", как делали в подобных случаях на протяжении последних месяцев и даже лет. Мы проинформировали их о скоплении сил".

"Мы ожидали нападения, и поэтому, как только оно произошло (это была ничем не спровоцированная атака против Сирийских демократических сил и сил коалиции), мы защитились - провели удары и устранили угрозу", - пояснил он.

Спустя три дня после боестолкновения в этом районе был уничтожен еще один танк, который, как посчитали в коалиции, представлял для них угрозу. При этом перед уничтожением танка, как утверждает полковник, они также связались с представителями российского командования в Сирии.

Погибший номер 6

Спустя месяц после боя 7 февраля в Россию постепенно начали привозить тела погибших в том столкновении.

Еще 7 марта, рассказывая о том, как родственники пропавших в Сирии ждут новостей о судьбе своих близких, Русская служба Би-би-си сообщала, что на тот момент было известно только о возвращении в Россию тела активиста "Другой России" Кирилла Ананьева, также погибшего в бою 7 февраля. 25 февраля прошли его похороны.

12 марта издание Znak.com сообщило, что в Асбесте в ближайшие дни пройдут похороны погибших в том же бою Станислава Матвеева и Игоря Косотурова.

Русской службе Би-би-си стало известно имя еще одного бойца ЧВК Вагнера, погибшего в Сирии 7 февраля. 6 марта в Новошахтинске Ростовской области похоронили 42-летнего Сергея Кравченко.

Правообладатель иллюстрации Vk Image caption С Сергеем Кравченко в Новошахтинске простились 6 марта

Родственники Кравченко передали Русской службе Би-би-си копии документов, которые были выданы им за день до похорон представителями так называемой частной военной компании Вагнера, на которую предположительно работали погибшие под Дейр-эз-Зором россияне.

В справке о смерти, которую подписал заведующий консульским отделом российского посольства в Сирии Турпал Аутаев, датой смерти указано 8 февраля. Кравченко, судя по документу, погиб в районе города Хшам в провинции Дейр-эз-Зор. В качестве причины смерти указано "обугливание тела".

Справка и свидетельство о смерти Кравченко, подписанные российскими дипломатами, получили номер 6. Учитывая, что нумерация таких документов начинается с начала календарного года, пока это единственное документально подтвержденное свидетельство о том, сколько граждан России погибло на территории Сирии с начала 2018 года.

Своим родным о намерении вступить в "ЧВК Вагнера" и поехать в Сирию Кравченко не рассказывал. После окончания военного училища в Новочеркасске он служил в Чечне, откуда вернулся с медалью ветерана боевых действий. Затем он работал в милиции, МЧС, последние годы был водителем-дальнобойщиком.

Перед тем, как в ноябре 2017 года уехать на базу ЧВК в Краснодарском крае, Кравченко сказал родственникам, что планирует восстановиться в МЧС.

Правообладатель иллюстрации Vk Image caption Новая награда ЧВК Вагнера "За победу над ИГИЛ", которую передали родным Сергея Кравченко

На базе в Краснодарском крае Кравченко получил личный жетон с порядковым номером М-4840, что позволяет сделать вывод об общей численности ЧВК Вагнер.

В феврале издание Republic, изучив список бойцов одного из подразделений ЧВК, сообщило, что в рядах военной компании состоят как минимум 3602 человека. О контрактнике с жетоном М-3601 - Евгении Аликове из Архангельской области - тогда же рассказывала Русская служба Би-би-си.

Личный номер, присвоенный Кравченко в конце 2017 года, позволяет предположить, что общая численность бойцов, прошедших через ЧВК, приближается к пяти тысячам.

Представители ЧВК передали родственникам Сергея Кравченко созданные частной военной компанией медали "За отвагу и мужество", "За кровь и храбрость", а также "За победу над ИГИЛ" (ИГИЛ, "Исламское государство" - запрещенная в России экстремистская организация). А также настоятельно рекомендовали не общаться с журналистами.

"Но смешно думать, что это останется в тайне, - сказал Би-би-си один из родственников погибшего. - Весь город гудел, когда узнали, что Сергей погиб. Весь город знает, где он погиб. Всем же рот не заткнут. Только на похоронах было около 300 человек".

По словам собеседника Би-би-си, за несколько дней до похорон в Новошахтинске в другой город области, Новочеркасск, привезли гробы с телами еще троих погибших в Сирии бойцов ЧВК. "У меня одно желание - чтобы наши ребята туда больше не ехали. Отец Сергея говорил на похоронах, что сын и себе, и родителям на смерть заработал. Они сразу два места на кладбище купили", - говорит он.