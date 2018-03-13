"Не мой председатель": плакатная война студентов против Си Цзиньпина

Правообладатель иллюстрации TWITTER/STOPXIJINPING Image caption Постеры с кричащими слоганами "Не мой председатель" и "Я против" появились в ряде университетов по всему миру

Возможно, Китаю и удалось сломать последнюю преграду на пути к пожизненному правлению Си Цзиньпина, убрав из конституции ограничение на число президентских сроков, однако это решение не обошлось без протестов.

Доказательством тому служит череда антиправительственных плакатов на английском и китайском языках, возникших на стенах нескольких западных университетов за последние несколько дней.

Содержание плакатов пестрит лозунгами "Не мой президент" и "Я против".

Любая критика решения о снятии ограничений президентства двумя пятилетними сроками в Китае подвергалась жесткой цензуре со стороны властей.

Китайский парламент и члены Всекитайского собрания народных представителей почти единогласно поддержали изменения в основной закон страны в минувшее воскресенье.

Кто автор плакатов?

Волна плакатов против китайского лидера прокатилась по некоторым американским вузам, а затем захватила и ряд учебных заведений других стран, включая Британию, Францию, Нидерланды, Австралию и Канаду.

"Удивительно наблюдать, как люди по всему миру, будь то китайские граждане или нет, приняли решение не сдаваться и горят желанием заявить о своей позиции во всеуслышание"! - пишет пользователь StopXiJinping в "Твиттере". На фотографии - плакаты Си Цзинпина в Лондонской школе экономики и политических наук.

В "Твиттере" появился аккаунт @StopXiJinping (Остановите Си Цзиньпина), который публикует ссылки для скачивания постеров с лозунгами против председателя КНР и призывает присоединиться к так называемой кампании по прекращению правления китайского лидера.

Один из администраторов аккаунта сообщил Би-би-си, что авторами постов в "Твиттере" выступают китайские студенты и выпускники, проживающие за границей, которые, однако, предпочли сохранить анонимность.

"Мы высказали свою точку зрения, так как искренне верим, что любой китайский гражданин, проживающий как в Китае, так и за его пределами, имеет полное право свободно выражать свое мнение, не боясь последствий", - гласит сообщение в "Твиттере", появившееся в конце прошлой недели.

"Давайте поддержим происходящее, ребята! Колумбийский университет ГОВОРИТ НЕТ снятию ограничений на правление в Китае"! - пишет StopXiJinping. На фотографии - плакаты из Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Лозунг "Не мой президент" также употреблялся в других контекстах и приобрел широкую популярность среди оппонентов Дональда Трампа.

"Многим из нас все равно"

Плакаты с кричащими лозунгами появились в ряде австралийских университетов.

Студент Австралийского национального университета Ву Либао заявил, что расклеил постеры в стенах собственного вуза для того, чтобы оповестить о произошедшем своих сверстников.

"С помощью плакатов я хочу внушить им [студентам] то, что в Китае надвигается огромная волна изменений, - говорит студент. - Си выступал в качестве диктатора с начала своего правления, однако это решение наделит его абсолютной властью".

Правообладатель иллюстрации WU LEBAO Image caption Студент Австралийского национального университета Ву Либао решил развесить плакаты в стенах своего вуза для того, чтобы предупредить сокурсников о надвигающейся волне изменений в Китае в связи с отменой ограничений на число сроковправления лидера КНР

Однако, как выяснили корреспонденты Би-би-си, не все китайские студенты были в курсе происходящего.

По мнению одного из китайских студентов Сиднейского университета, не все сверстники разделяют единую точку зрения по поводу конституционных изменений в КНР.

"Это бесспорно злободневная тема, однако мы по большей части не вопринимаем ее всерьез", - рассказал один из студентов, который предпочел сохранить анонимность.

"Многим из нас все равно", - добавил он.

Китайская цензура за границей?

Китайское правительство подвергает жесткой цензуре местные социальные сети и едва ли отличается терпимостью к политическому инакомыслию, в то время как ярые оппоненты режима подвергаются жестоким нападкам и даже арестам со стороны властей.

Доктор Дэвид Брофи, лектор истории в Университете Сиднея, сообщил, что был весьма удивлен наблюдать волну возражений и недовольства среди иностранных студентов: "Некоторые студенты уверены, что освещать проблему в рамках своего сообщества более эффективно, чем выставлять ее на всеобщее обозрение западной аудитории".

Правообладатель иллюстрации STOPXIJINPING/TWITTER Image caption "Любой китайский гражданин, проживающий как в Китае, так и за границей, имеет право свободно выражать свое мнение, не боясь последствий", - сообщили активисты о кампании против неограниченного правления Си Цзиньпина

Подобная предусмотрительность еще больше усилила опасения о возможной слежке властей КНР за китайскими студентами, обучающимися за границей.

"Для тех, кто планирует вернуться в Китай в будущем, существует риск попасть в список политически активных граждан", - добавил Брофи.

В "Твиттере" студентам в целях предосторожности советуют развешивать плакаты только в ночное время суток и надевать защитные маски для лица.