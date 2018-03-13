Что такое "Новичок" и почему он так опасен?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сергей Скрипаль с дочерью были отравлены в Солсбери

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России, объявила в понедельник британский премьер-министр Тереза Мэй. Она сказала, что этим веществом является нервно-паралитический агент, принадлежащий к группе "Новичок".

Состав отравляющего вещества был определен экспертами военно-технической лаборатории в Портон-Дауне.

Отравление произошло 4 марта. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице в критическом состоянии.

Русская служба Би-би-си отвечает на вопросы, которые могут возникнуть в связи с упоминанием этого отравляющего вещества.

Откуда появилось это вещество?

"Новичок" - группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), расположенном в Москве на шоссе Энтузиастов. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант".

Впервые о "Новичке" заговорили открыто в 1992 году. 16 сентября в газете "Московские новости" была опубликована статья "Отравленная политика". Ее авторами были Вил Мирзаянов - на тот момент уже бывший сотрудник ГСНИИОХТ, имевший доступ к особо секретной информации, а также Лев Федоров - ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте происшествия работали военные химики

В связи с этой публикацией Вил Мирзаянов был обвинен в разглашении государственной тайны, его дважды арестовывали - в январе и марте 1994 года. Впоследствии дело прекратили, не найдя в действиях ученого состава преступления.

Статья из "Московских новостей" до сих пор остается главным источником информации о разработке отравляющего вещества группы "Новичок".

В материале говорится о его разработке в ГСНИИОХТ, а также о том, что бинарное оружие, созданное на основе "Новичка", было испытано, а весной 1991 года была выпущена промышленная партия.

В первом квартале 1992 года, согласно материалу, вещество прошло полигонные испытания на химическом полигоне на плато Устюрт около города Нукус в Узбекистане.

По неподтвержденным данным, производство "Новичков" могло вестись в филиалах ГСНИИОХТ в Новочебоксарске или Шиханах. На официальном сайте ГСНИИОХТ говорится, что главными задачами этих предприятий являются демилитаризация военных объектов химической промышленности, конверсия таких объектов, а также "выполнение международных обязательств РФ по соблюдению "Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении".

Насколько опасно это вещество?

Агенты группы "Новичок" - одни из самых токсичных отравляющих веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.

"По своему коварству ("боевым характеристикам") оно значительно превзошло известный VX, поражение от него практически неизлечимо. Во всяком случае, люди, которые в свое время подверглись воздействию этого ОВ, так и остались нетрудоспособными инвалидами", - писал в 1992 году Вил Мирзаянов.

12 марта Би-би-си взяла интервью у Мирзаянова, и он рассказал, что агент "Новичок" опасен еще и потому, что последствия отравления им невозможно излечить.

"Последствия отравления будут длиться десятки и десятки лет. Даже если в организм попадет совсем небольшое количество вещества, последствия будут продолжаться в течение долгого периода", - сказал он Би-би-си.

Мирзаянов также рассказал, что одежда может задержать отравление "Новичком", но в случае, если это вещество будет контактировать с открытой кожей даже небольшое количество времени, то этого будет достаточно, чтобы произошло отравление.

В российской прессе появилась информация о том, что подобным ОВ в 1995 году мог быть убит президент Росбизнесбанка Иван Кивелиди. О характере яда, которым он был отравлен, официально не сообщалось. Вместе с банкиром от отравления погибла его секретарь, а впоследствии скончался и патологоанатом, проводивший вскрытие тела.

Как сообщает газета "Коммерсант", в ходе следствия выяснилось, что опасное вещество было приобретено у сотрудника филиала ГНИИОХТ в Шиханах. Впоследствии этот человек (также получивший отравление) был осужден за превышение полномочий, так как незаконно синтезировал потенциально опасные вещества.

Существуют ли в России его запасы?

13 марта 2018 года в интервью агентству РИА Новости ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия прекратила производство агентов группы "Новичок", а также уничтожила все их запасы. По его словам, это было подтверждено международными наблюдателями Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Морозов также сказал, что последний килограмм боевых отравляющих веществ в России был уничтожен в сентябре 2017 года, а производство химоружия было прекращено еще в 1990-х годах.

Между тем в статье "Отравленная политика" (в 1992 году) Вил Мирзаянов заявлял, что выделенные на уничтожение химического оружия деньги Россия могла потратить на поддержание ВПК, а также на совершенствование химического оружия вместо его уничтожения.

Российские власти официально заявляют, что запасов химоружия у них нет.

Как британские химики смогли распознать "Новичок"?

Анализ проб, взятых на месте, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, проводились в военном научно-исследовательском институте в Портон-Дауне. В определенном смысле его можно считать британским аналогом американского агентства DARPA. Хотя оно формально и входит в состав министерства обороны, но у него отдельный бюджет.

В России многие считают, что британские химики не могли быстро распознать состав отравляющего вещества и определить, откуда оно появилось. Так, эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik отметил, что для этого британским специалистам было бы необходимо как минимум располагать образцами химического вещества для сравнения.

"Если речь идет об уникальном отравляющем веществе, как говорят британцы, то тогда эта проблема резко осложняется. Для стопроцентного подтверждения структуры необходимо это соединение синтезировать, проанализировать и сравнить со спектрами полученных соединений", - сказал он.

По словам Уткина, в случае, если таких образцов в лаборатории нет, то для их синтеза потребуется время.

Между тем, в 1999 году группа американских военных экспертов посещала полигон Устюрт в Узбекистане, где в советское время, по словам Мирзаянова, испытывался "Новичок". Узбекские власти активно сотрудничали с американцами, допустив их во все лаборатории научного комплекса на полигоне.

Есть ли такой агент вообще?

Данных о том, были ли найдены американцами на полигоне в Узбекистане образцы "Новичка", в открытом доступе нет.

Более того, некоторые эксперты сомневаются в том, что это вещество вообще могло существовать.

Дело в том, что практически вся информация, которая есть в открытом доступе о веществе "Новичок", была предана огласке одним человеком - Вилом Мирзаяновым. Он же первым опубликовал и химическую формулу соединения.

Как заявил в интервью сетевому изданию N+1 врач-токсиколог Алексей Водовозов, в научных изданиях и интернете до сих пор не появилось убедительных доказательств существования "Новичка".

"В докладе, опубликованном в 1995 году, содержатся только кодовые наименования веществ без формул, а то, что он [Мирзаянов] позже показал в изданной в США автобиографии, вообще не вяжется с концепцией "Новичка" - даже если его разрабатывали", - сказал он.

Мог ли кто-то другой создать "Новичок"?

По словам Вила Мирзаянова, существование этого отравляющего вещества было строго засекречено, не говоря уже о его формуле.

В интервью Telegraph он заявил, что это просто немыслимо, чтобы "Новичок" могли создать иностранное государство или террористическая группа. "Это могла сделать только Россия, и никто не смог бы его получить", - цитирует газета его слова.

Правда, он же в своем "Фейсбуке" написал, что первым опубликовал формулу "Новичка" в своей книге.

Отравляющие вещества, которые входят в группу "Новичок", бинарные, то есть для их получения необходимо соединить два других вещества. Часто составные части бинарных веществ бывают сравнительно безопасными, их легче доставить к месту применения, чем небинарные. Однако данных о том, насколько сложно синтезировать эти составные части "Новичка", нет.