"Ничего и никогда": как в Омске пытаются поменять облик города

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Региональные активисты просят денег на проект с галереями и лофтами, а министерство культуры оплачивает строительство сельских кинотеатров для показа отечественного кино. Почему в Омске не выходит строить модные молодежные кластеры - из-за федеральных властей, местных чиновников или самих активистов?

Министр культуры России Владимир Мединский пока не строит планов на будущее после инаугурации президента в мае 2018 года, однако, по сообщению журнала The New Times, на его министерское место уже есть и кандидат - глава управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков.

"В каких-то группах в "Фейсбуке" меня действительно хейтят без остановки, что бы я ни сделал... А когда в провинцию приедешь, там вообще на руках готовы носить", - говорил об оценке своей работы в интервью Би-би-си министр культуры Владимир Мединский.

Русская служба Би-би-си отправилась вместе с министром в Омскую область и спросила местных жителей, готовы ли его там носить на руках.

"Не пытайся покинуть Омск"

Накануне визита Мединского в Омск команда "Арт-резиденции" собирается в Институте дизайна и технологий и обсуждает презентацию, которую они хотят показать министру.

"Арт-резиденция" - это проект, придуманный педагогом института Эммой Васильевой, ее студентами и молодыми активистами, он должен превратить старую Омскую крепость в модный кластер с творческими мастерскими и кофейнями.

"Наша цель - прекратить отток молодых талантов из Омска. Превратить город в яркий бренд и создать платформы для диалога - городского, сибирского, международного", - говорится в манифесте команды проекта.

"[Если проект удастся осуществить], это будет прецедент, это будет сильно большая победа. Для многих это будет примером", - говорит Васильева. "Молодые люди все уезжают. Мы не хотим их потерять, как потеряли Дамира Муратова, как потеряли Егора Летова", - повторяет вице-губернатор области Владимир Компанейщиков, который также пришел на встречу. Он рассказывает, что пытается использовать образ Летова в культурной жизни города, чтобы привлечь внимание молодых людей.

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Компанейщикова позвали как переговорщика: он должен "продвигать" проект перед минкультом. Вице-губернатор на встрече прочитал команде наставление: "Главное, как говорят, войти на рынок, а дальше уже пойдет", и пообещал донести проект до федеральных властей. После того как Компанейщиков ушел, команда проекта стала думать о том, как поднять вокруг себя информационный шум, чтобы привлечь внимание губернатора и Мединского.

Васильева сама планировала уехать из Омска, но поддержка проекта вице-губернатором пока вдохновляет ее. "Если эта история прогорит, я уеду", - говорит она Би-би-си.

Омские жители много рассуждают о том, как много художников и дизайнеров в последние годы уезжают из Омска, где негде развиваться их проектам. Первый же слайд презентации, которая была подготовлена для министра культуры, назывался "Не пытайся покинуть Омск".

Правообладатель иллюстрации Timofey Brekhov Image caption В отреставрированных и пустых помещениях Омской крепости "Арт-резиденция" планирует построить свой креативный кластер

"Не лишайте женщин радости!"

Участники брейн-штурма в институте технологий просто не знали, что у министра культуры в поездке в начале марта совсем другая повестка: проконтролировать программу строительства и ремонта сельских домов культуры.

Программа поддерживается минкультом и "Единой Россией", в 2017 году Омская область получила на нее из федерального бюджета почти 150 млн рублей (2,65 млн долларов). Еще 105 млн рублей минкульт выделил на программу "кинофикации" - модернизации и строительства кинотеатров в регионе. Проект "Арт-резиденции" стоит меньше: "Можно было бы уложиться в 50 миллионов", - говорит Би-би-си Компанейщиков.

"Эта программа не была бы реализована, если бы не прямая личная поддержка президента России Владимира Путина, который сказал, что надо дать руку помощи наиболее активным районам, регионам, чтобы вместе возродить систему сельских домов культуры", - заявил Мединский на открытии ДК в селе Чернолучье. Это второй дом культуры, открывшийся в области за полгода.

Чиновникам запрещено агитировать на президентских выборах, но министра культуры это не смущает - ведь он говорит не о кандидате в президенты, а о действующем главе государства.

Рядом с ДК "Светоч" в селе Седельниково висит несколько постеров эротического триллера "50 оттенков свободы". Еще один постер, распечатанный на цветном принтере, висит на окошке билетера около расписания сеансов. По условиям программы "кинофикации", кинотеатры, которым выделили деньги, должны в течение трех лет иметь в репертуаре не менее половины отечественных фильмов. Мединский, подойдя к кинотеатру, указал на постер и спросил, можно ли заменить "50 оттенков" на что-то российское. Среди сотрудниц ДК раздался возглас: "Не лишайте женщин радости!". Мединский улыбнулся.

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Во время совещания главы районов Омской области тянули руки, чтобы рассыпаться в благодарностях Мединскому и рассказать, как в селах приучаются есть попкорн перед кино. Один из выступающих попросил министра помочь с показом советских фильмов в сельских кинотеатрах. Мединский пообещал разобраться.

В конце министр рассказал веселую историю. В Карелии открывали отремонтированный кинотеатр, построенный еще в довоенное время. И когда сносили сцену, обнаружили "дорогущий немецкий рояль стоимостью полмиллиона евро с хрустальной крышкой в идеальном состоянии". Мединский подытожил, что, оказывается, полезно дома культуры реставрировать - рояль стоил гораздо больше денег, чем было потрачено на ремонт.

Компанейщиков, приехавший на совещание Мединского с региональными чиновниками, задал ему вопрос о культурном кластере. Мединский, узнав о проекте "Арт-резиденции", сказал, что идея хорошая. "Отдайте ее бизнесу", - сухо заключил министр.

"В долгу у минкульта"

Компанейщиков на большой успех и не надеялся: "После "факапа" с Омской крепостью просить у минкульта дополнительных денег просто глупо", - говорит он Би-би-си.

Дело в том, что несколько лет назад город уже пытался создать культурный кластер на территории Омской крепости - исторического комплекса, на месте которого в 18 веке располагались военные укрепления и был основан город Омск.

Крепость, по рассказам местных жителей, никогда не привлекала горожан из-за недостатка зелени и инфраструктуры. "Она пустая", - говорят об историческом месте омичи. На месте этой крепости еще в 2014 году городские активисты хотели устроить городской культурный парк и, как и в этот раз, готовили проект к визиту министра Мединского.

Правообладатель иллюстрации Zinin Vladimir/TASS Image caption Жители Омска нечасто гуляют у крепости - делать там сейчас особо нечего

За несколько месяцев до визита министра администрация губернатора попросила местного эколога, профессора университета Сергея Костарева собрать команду и разработать проект на создание в крепости нового городского парка с развлечениями и ресторанами.

Костарев говорит, что городская активность началась в Омске после выборов и протестов в 2011-2012 годах: горожане стали отстраивать парки, создали проект "Строим город сами", куда можно было прийти и внести свои пожелания по благоустройству города.

Однажды на одну из таких площадок по обсуждению новых проектов пришел тогдашний губернатор Виктор Назаров и попросил Костарева "помочь разобраться с крепостью". Назаров рассказал Костареву, что минкульт пообещал дать 2 миллиарда рублей, если Омск предложит цельный проект "культурного притяжения". По словам эколога, чиновники в администрации губернатора не могли придумать ничего, кроме как простой реставрации, а этого для минкульта было мало.

Так команда Костарева создала проект организации городского пространства на территории крепости. Был объявлен конкурс проектов, активисты собирали пожелания горожан, чтобы затем сформировать из них план будущего парка. В итоге получилось четыре проекта, которые нужно было представить на конкурс.

"Министерство культуры [Омской области] нас поддерживало, со стороны области проблем не было, но дело в том, что грантополучателем был город, и тут начались трудности. Они не хотели ничего делать", - вспоминает Костарев.

Активисты настаивали, что лучший должен выбираться голосованием граждан, но власти сами выбрали один из четырех проектов - по утверждению эколога, именно тот, в план которого входила новая дорога стоимостью 12 млрд рублей.

Мединскому выбранный проект не понравился. "Я бы на месте Мединского его бы тоже не поддержал, потому что он был беспонтовый. Одно дело - красивый дом, а другое - создать какую-то жизнь", - говорит Костарев. Минкульт вместо обещанных двух миллиардов выделил около 400 миллионов рублей, достаточных для реставрации зданий крепости. Саму крепость Мединский даже не осмотрел - как писали местные СМИ, министр увидел ее только из окна машины, потому что не хотел выходить на улицу в сорокаградусный мороз.

Image caption Еще в 2012 году дизайнер Артемий Лебедев с блогером Ильей Варламовым заявляли о планах переделать Омск до неузнаваемости

Министерство культуры в том просчете с крепостью в городе не винят: область до сих пор в долгу у минкульта, делится вице-губернатор Компанейщиков. Он пришел работать в администрацию области в 2015 году и теперь говорит, что ситуация с крепостью вышла "плохая и непрофессиональная". "Поддержка со стороны министерства культуры была оказана, но ею воспользовались неэффективно. Крепость должна была стать ярким объектом, а не пустым", - считает Компанейщиков.

"Банально скучно"

Культурные проекты для омской области - не прихоть, а способ оживить застывшую в регионе жизнь, говорят и чиновники, и активисты.

Многие горожане, с которыми удалось поговорить Русской службе Би-би-си, отмечают, что чуть не каждый омич мечтает уехать в другой город. При этом не только в Москву или Петербург - люди уезжают и в Тюмень, и в Екатеринбург, и в другие крупные сибирские города. Многие, говоря об этом, вспоминают местного художника Сергея Баранова, который уехал в Салехард, и Дамира Муратова - автора знаменитого "Объединенного флага Сибири", который путешествует по России и миру. В разговоре с каждым жителем города проскакивает фраза: "вот наш омич уехал".

По данным Росстата на 2017 год, Омская область стала лидером по миграционной убыли населения. За восемь месяцев прошлого года из региона уехали почти 35 тысяч человек, это в два раза больше, чем за весь 2016 год.

Один из активистов проекта Омской крепости Павел Акимов уехал в Москву в 2015 году. В своем городе он пытался заниматься урбанистикой, организовывал движение наблюдателей на выборах и участвовал в протестных акциях. В столице Павел работает в Высшей школе экономики и занимается проектом "Татуировки Олега Навального".

"Уехал, потому что никаких перспектив для самореализации и банально скучно. Все попытки общественных инициатив по изменению города уходили в свисток, и стало просто жалко сил и времени. Не хватало ощущения такой бурлящей среды — культурной, общественной, бизнесовой — когда все существует не по инерции и для галочки, а насыщено событиями и людьми с горящими глазами", - объясняет Акимов причины своего решения уехать.

Правообладатель иллюстрации Steve Parsons/PA Images Image caption Флаг "Соединенных штатов Сибири" - одна из самых известных работ омского художника Дамира Муратова

Другой активист, 29-летний Роман Ковалев говорит, что несмотря на то, что в Омске у него хорошая работа, он не хотел бы всю жизнь прожить в этом городе. На протяжении четырех лет он организовывал культурный фестиваль "Городской пикник", а сейчас работает в местной "Стрелке" - институте территориального планирования "Град", где занимается подготовкой стратегии развития Омска. Сам он рассказывает, что создает "образы и примеры" того, как город может жить, когда "мы изменим ситуацию в стране".

"Мы предполагаем, что именно культура может сделать драйвером развития города, основой изменения экономики в том числе", - считает Роман.

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Он описывает Омск как "невероятный город" - "здесь происходит всякая дичь и может произойти все, что угодно". Но добавляет, что город не предназначен для жизни, а только для "работы на заводе". "Это накладывается на общую ситуацию безнадеги, отсутствия ясной перспективы, ты понимаешь, что ничего не поменяется", - говорит он.

"Если ты в Омске сумел что-то сделать, то тебе будет легко вообще везде", - говорит Эмма Васильева. Она живет в городе около 20 лет и рассказывает, что в Омске всегда было много талантливых культурных сообществ, которые не смогли развиться из-за того, что "город не был любим властями и не нашел своего хозяина".

Вице-губернатор Владимир Компанейщиков во время встречи с командой "Арт-резиденции" тоже говорил, что у Омска есть своеобразный слоган - "ничего и никогда", имея ввиду закостенелость города, в котором сложно что-то поменять. Компанейщиков называет Омск "заштатным городишкой" и говорит, что он, хотя и столица области, остался в стороне от многих процессов. "Даже в Тюмень приезжаешь - завидуешь", - говорит вице-губернатор.