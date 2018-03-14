National Geographic признался в расизме

Правообладатель иллюстрации SHUTTERSTOCK Image caption Первый номер National Geographic вышел ещё в 1888 году

Редакция популярнейшего журнала о дикой природе признала, что проявляла расизм в выборе обложек и в материалах National Geographic за все годы существования издания.

По словам одной из редакторов Сьюзан Голдберг, издание начисто игнорировало небелых американцев и распространяло "все существующие клише".

Апрельский выпуск журнала будет посвящён различным расам, вследствие чего редколлегия попросила историка оценить предыдущие номера на предмет их соответствия дню сегодняшнему.

Формальным поводом послужила печальная дата: через три недели исполняется 50 лет, как был убит ведущий борец за права темнокожего населения Америки - Мартин Лютер Кинг.

"Давайте признаем использование расизма [в журнале] как части политической стратегии и скажем себе, что мы лучше этого", - пишет Голдберг в своей редакторской колонке.

По словам журналистки, некоторые публикации из 130-летнего архива издания её по-настоящему шокировали. Особенно фотография австралийских аборигенов 1916 года с подписью: "Чёрные Южной Австралии. Эти дикари обладают самым низким интеллектом среди людей."

Как заметил профессор африканской истории в Университете Вирджинии Джон Эдвин Мейсон, журнал за последнее столетие не раз усиливал расистские стереотипы, отчасти в силу своего колоссального авторитета.

Например, до 1970-х годов National Geographic игнорировал небелых американцев, показывая их в публикациях исключительно в роли прислуги.

Кроме того, согласно Мейсону, на страницах издания многократно создавался искусственный контраст между "цивилизованными людьми" и "дикарями" - в особенности в материалах о полинезийских женщинах.

Внимание профессора также привлекли статьи о ЮАР времён апартеида. Так, в материалах 1962 года толком ничего не говорится о притеснении чёрного населения, однако в репортаже 1977 года уже рассказано о сопротивлении темнокожих активистов режиму в Претории.

"Эта статья [1977 года] тоже не шедевр, но в ней хотя бы прямо говорится об угнетении", - пишет Мейсон.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption 4 апреля исполнится 50 лет со дня убийства Мартина Лютера Кинга

Тем не менее, для историка важно, что журнал описывал самые разные регионы мира.

"Можно сказать, что National Geographic одновременно открывал и закрывал глаза людям на мир", - резюмирует Мейсон.

Судя по реакции пользователей, честность редакции журнала с самой собой заслуживает уважения.

"Единственный способ избавиться от неприятного прошлого - полностью признать ошибки и стремиться к лучшему", - пишет пользователь @SilverAgatka в "Твиттере".

Кроме того, в новом номере журнала всё внимание нацелено на борьбу с расизмом и изменение общественного восприятия цвета кожи как признака человеческих популяций.

Первый выпуск National Geographic вышел в сентябре 1888 года. На данный момент его тираж - около 6 млн экземпляров.

На пике популярности журнала во второй половине 1980-х выпуск составлял 12 млн экземпляров.

В 1982 году издание оказалось в центре первого скандала с цифровой ретушью на обложке - тогда неожиданно для читателей посредством цифровой обработки изменился облик пирамиды в Гизе.