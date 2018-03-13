Сходства и отличия российской реакции на отравление Литвиненко и Скрипаля

Правообладатель иллюстрации Moscow District Military Court/TASS Image caption После отравления Скрипаля (на фото) в России и Британии вновь вспомнили о гибели Александра Литвиненко

Реакция российских властей на отравление в английском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля сильно отличается от их реакции на убийство в Лондоне бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Би-би-си сравнила, что и как говорили официальные лица 11 лет назад и сейчас.

Встреча Литвиненко с предпринимателем Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном, во время которой он, предположительно, и был отравлен полонием-210, произошла 1 ноября 2006 года. О том, что бежавший из России экс-подполковник спецслужб после встречи попал в больницу, пресса узнала лишь через полторы недели.

Всё то время, что Литвиненко находился больнице, до самой смерти 23 ноября, сообщения о российском следе появлялись, в основном, в британской прессе. После смерти Литвиненко власти Британии официально обратились к России с просьбой предоставить любую информацию, которая могла бы помочь Скотленд-Ярду в расследовании. Как и в случае со Скрипалем, в Лондоне собрался чрезвычайный комитет COBRA.

Теперь же британский премьер Тереза Мэй спустя всего полторы недели после того, как Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери в бессознательном состоянии, заявила, что за его отравлением "с высокой вероятностью" стоит Россия. "Либо это было прямое действие российского правительства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над распространением потенциально катастрофически опасного нервного токсина, и он попал в чужие руки", - заявила Мэй и дала России сутки для объяснений.

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption Путин высказался по поводу смерти Литвиненко на следующий день, будучи на саммите Россия-ЕС в Хельсинки

На следующий день после смерти Литвиненко президент России Владимир Путин назвал случившееся трагедией и выразил соболезнования родным и близким.

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О ситуации со Скрипалем, об отравлении которого стало известно 4 марта, Путин высказался впервые 12 марта, отвечая на вопрос корреспондента Би-би-си Стивена Розенберга во время посещения Национального центра зерна в Краснодарском крае.

Владимир Путин, президент России Отравление Литвиненко Отравление Скрипаля 24/11/06:"Смерть человека - это всегда трагедия, и я приношу свои соболезнования близким господина Литвиненко, его семье.Вместе с тем, насколько мне известно, в медицинском заключении британских врачей нет указаний на то, что это насильственная смерть. Нет этого. Значит, нет и предмета для разговоров подобного рода.Надеюсь, что британские власти не будут способствовать раздуванию каких бы то ни было политических скандалов, не имеющих под собой реальных оснований". 12/03/18:"Слушайте, мы здесь занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей — а вы мне говорите о каких-то трагедиях. Вы сначала разберитесь там, а потом мы с вами будем это обсуждать, ладно?"

Сходство заявлений администрации президента России по поводу отравления Литвиненко и Скрипаля - в стремлении дистанцироваться от происшествия и намеках на происки недоброжелателей России.

Администрация президента Отравление Литвиненко Отравление Скрипаля 20/11/06: Дмитрий Песков, управление пресс-службы президента 7/03/18, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: "Сущий абсурд" (о заявлениях о возможной причастности России к отравлению Литвиненко). "Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано.Никто не обращался с такой просьбой содействовать расследованию, давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию" 24/11/06: Сергей Ястржембский, помощник президента 12/03/18, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента: "Не могут не настораживать бросающееся в глаза чрезмерное количество нарочито точечных совпадений резонансных смертей людей, которые позиционировали себя при жизни как оппозиционеры действующей российской власти, с международными событиями с участием президента РФ.Представляется, что мы сталкиваемся с хорошо отрежиссированной кампанией или планом по последовательной дискредитации России и ее руководителя.Если бы мы были в Древней Греции, то задались бы одним вопросом: кому выгодны эти сакральные жертвы?" "Мы не слышали заявления британских политиков или официальных представителей о том, что Россия причастна к этому делу. Речь идет о разных информационных упражнениях британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью.В любом случае это не является нашим вопросом. Упомянутый гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании, происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более, руководства Российской Федерации".

Image caption Александр Литвиненко похоронен в Лондоне на кладбище Хайгейт

МИД России после гибели Литвиненко в своих заявлениях в первую очередь концентрировался на готовности сотрудничать с британскими властями в расследовании случившегося. В случае со Скрипалем и глава ведомства Сергей Лавров, и его официальный представитель Мария Захарова сразу увидели в случившемся нагнетание "антироссийской кампании".

МИД России Отравление Литвиненко Отравление Скрипаля 3/12/06, Сергей Лавров, глава МИД: 03/03/18, Мария Захарова, официальный представитель МИД: "Уже некоторое время назад, когда английские власти объявили о начале своего расследования и выразили желание получить информацию, которая может иметь к этому делу, в том числе и с российской стороны, наш президент, находясь на саммите с ЕС в Хельсинки публично и четко сказал, что в случае поступления конкретных запросов, мы будем готовы их конкретно и оперативно рассматривать". "Обращает внимание, что произошедшее сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании, еще до прояснения ситуации тиражируются традиционные домыслы, более того, в этой кампании очевидно прослеживается абсолютно срежиссированная работа, зазвучали заявления официальных лиц в Великобритании". 4/12/06, Сергей Лавров: 9/03/18, Сергей Лавров: "Единственное, о чем мы говорим с Лондоном, - это о необходимость избежать какой-либо политизации вопроса, этой трагедии. А смерть человека - всегда трагедия. Если у англичан есть к нам вопросы, то они должны быть направлены по линии правоохранительных органов, между которыми существуют соответствующие контакты и каналы общения". "Нас обвиняют не только в этом, но во всём, что, по мнению наших западных партнеров, происходит не так на этой планете. [...] Мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где ваши коллеги, с очень серьезными лицами, пафосом, говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно. Опять чистой воды пропаганда, нагнетание истерики и истерии". 7/12/06, Сергей Лавров: 12/03/18, Мария Захарова: "Я уже говорил, что попытка развернуть некую кампанию вокруг этого дела, сделать его политической сенсацией, она уже захлебывается, в том числе и в серьезных материалах, которые публикуют британские средства массовой информации. А мы, как с самого начала выразили готовность помогать следствию, так на этой позиции и остаемся". "Вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Прежде, чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны".

Media playback is unsupported on your device Дело Скрипаля: что известно о возможном отравлении бывшего офицера ГРУ?

Российская генпрокуратура 7 декабря 2006 года возбудила уголовное дело по факту убийства в Лондоне россиянина Александра Литвиненко и покушения на убийство бизнесмена Дмитрия Ковтуна (наряду с Андреем Луговым, британские следователи считают его одним из главных подозреваемых в отравлении политэмигранта). В России следствие тогда поручили управлению по расследованию особо важных дел.

О том, лишился ли Скрипаль российского гражданства после переезда в Британию, не сообщалось. Наличие российского гражданства у его дочери, Юлии, подтвердил 13 марта глава МИД Сергей Лавров. Однако о начале расследования по факту их отравления российские правоохранительные органы не объявляли.

Генпрокуратура Отравление Литвиненко Отравление Скрипаля Первый замгенпрокурора Александр Буксман 7/12/06: Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело по факту убийства в Лондоне бывшего подполковника ФСБ россиянина Александра Литвиненко и покушения на убийство бизнесмена Дмитрия Ковтуна. Стало известно, что следователи генпрокуратуры совместно с коллегами из Скотленд-Ярда допрашивали Ковтуна в Москве 13/03/18: "Генпрокуратура России всегда готова к любому сотрудничеству на нормативно-правовой базе, имеющейся в международных отношениях. Я не слышал обвинений, которые были бы аргументированы какими-то доказательствами. Пока это политизированные обвинения. Как всегда во всем виновата Россия. Безо всякого расследования".

Андрей Луговой, которого британский суд по итогам дознания назвал вероятным исполнителем убийства Литвиненко, впоследствии много общался с прессой, давал комментарии и публично выражал сомнение в том, что бывший подполковник ФСБ мог упоминать его в связи со своим отравлением. В деле Скрипаля имена не названы, но Луговой и в этом случае раздает комментарии и высказывает сомнения в обоснованности обвинений России.