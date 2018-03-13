Вашингтон поражен, но не расстроен уходом Тиллерсона

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption О своем увольнении Тиллерсон узнал из "Твиттера" президента Трампа

О предстоящем смещении госсекретаря Рекса Тиллерсона говорили так давно, что оно получило шутливое название "Рексит" по аналогии с "брекситом", но когда оно, наконец, состоялось, Вашингтон был мимолетно поражен. Однако не расстроен: газетные комментарии по поводу ухода Тиллерсона можно суммировать фразой "была без радости любовь, разлука будет без печали".

Назначивший его Дональд Трамп охладел к своему госсекретарю еще в октябре прошлого года, после того как тот в частном разговоре якобы назвал президента болваном. Хуже того, Тиллерсон после этого ни разу не опроверг эту неловкость, хоть ее и не подтвердил. Трамп уволил бы его незамедлительно, но в тот момент было не с руки.

Над 65-летним Тиллерсоном, тем не менее, повис дамоклов меч, который видели все, кроме, похоже, его самого. Сам он недавно сказал Си-эн-эн, что пробудет на своем посту как минимум до конца 2018 года.

Его пресс-секретарь сказал сейчас, что Тиллерсон не собирался уходить и не осведомлен о причинах своего увольнения.

Как выразился Трамп, они с госсекретарем "не были на одной волне". Это очень мягкая формулировка.

Во вторник хозяин Белого дома сказал, что они расходились в позициях по Ирану. Прошлым летом Тиллерсон уговорил Трампа официально засвидетельствовать, что Тегеран выполняет условия ядерной сделки 2015 года. Трамп потом жалел, что дал себя убедить, и, как сообщают, настроился на то, чтобы в середине мая обвинить Иран в нарушении сделки, то есть взять курс на выход из нее.

Тиллерсон был и против выхода из Парижского соглашения по климату, но тут Трамп уже его не послушал.

Ожидали, что после длительного делового сотрудничества с российскими нефтяниками, которое принесло ему орден Дружбы, врученный лично Владимиром Путиным, Тиллерсон, многолетний глава корпорации ExxonMobil, будет иметь слабость по отношению к России. Но он оказался настроен к Москве намного жестче, чем Трамп, и, например, обвинил российские власти в причастности к отравлению Сергея Скрипаля гораздо раньше, чем это сделал его начальник.

Разлад зрел давно и окончательно вызрел на прошлой неделе, когда Трамп огорошил планету своим согласием встретиться с Ким Чен Ыном, хотя прямо перед этим Тиллерсон уверенно заявил прессе, что до переговоров между США и КНДР еще очень далеко. Госсекретарь был явно не в курсе планов президента.

Тиллерсон, который провел всю жизнь в частном секторе, плохо находил общий язык с конгрессом и с правительственной бюрократией. Хуже того, его недолюбливали и в Госдепе, откуда при нем ушел ряд опытных дипломатов.

Мало того что Тиллерсон казался во внешнеполитическом ведомстве чужаком, так его правление еще и совпало с масштабным сокращением финансирования, которое захватило при Трампе почти все правительственные ведомства, кроме министерства внутренней безопасности и Пентагона.

Тиллерсон не был близок с Трампом, а Госдеп, как и любое ведомство, нуждается в доступе к Белому дому. В этом смысле дипломатам будет больше подходить сменщик Тиллерсона Майк Помпео, который, будучи директором ЦРУ, бывал в Белом доме чуть не каждый день, лично знакомя Трампа с ежедневной разведсводкой.

Наконец, госсекретарь был немногословен, неохотно выступал на публике и нечасто отвечал на вопросы журналистов, которые этого не выносят.

Комментатор Washington Post Дженнифер Рубин проводила его колонкой под заглавием "Тиллерсона освободили от мучений".

По ее словам, он никогда не пользовался доверием президента, в котором остро нуждается любой госсекретарь.

Тиллерсон должен был предвидеть расставание с Трампом с первых же дней, когда тот отказал ему в просьбе назначить своим заместителем опытного дипломата Эллиота Эйбрамса.

Рубин называет Тиллерсона худшим госсекретарем послевоенного периода и, например, обвиняет его в неудачной попытке реорганизовать Госдеп, надолго испортившей настроение его сотрудникам. Кроме того, Тиллерсон, по ее словам, отодвинул на второй план правозащитное измерение внешней политики США, и это в тот момент, когда в Европе набирают силу авторитарные тенденции и неофашизм.

"Тиллерсон, по всем данным, - приличный и серьезный человек, - сказал ей Деннис Росс, ведущий американский переговорщик на Ближнем Востоке. - Но не совсем ясно, годился ли он на эту должность".

Росс говорит, что Тиллерсон, например, неудачно подошел к разрешению конфликта между саудовцами, эмиратами и Катаром: он совершил кардинальную ошибку, явившись в регион с намерением посредничать между сторонами, хотя опытный посредник тайно уладил бы все с ними заранее и лишь потом появился на сцене.

Трамп заметил во вторник, что они с Тиллерсоном "мыслили по-разному". "С Майком Помпео мы мыслим одинаково", - заверил президент.

Бывшему конгрессмену-республиканцу Помпео также легче будет найти общий язык с конгрессом, чем Тиллерсону.

На место Помпео прочили молодого сенатора-республиканца Тома Коттона, но тот, как сообщают, решил не рисковать: он не хотел терять место в сенате и переходить в ЦРУ, откуда его могут выставить, если Трампа не выберут в 2020 году на второй срок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джина Хаспел служит в ЦРУ с 1985 года

Трамп в любом случае решил поставить во главе ЦРУ кого-то из его сотрудников. Так самый известный, хотя и не самый крупный разведорган Америки возглавила 61-летняя Джина Хаспел, работающая в нем с 1985 года. В последнее время она возглавляла в Управлении российское направление.

Washington Post не исключает, что это может послужить причиной трений между Хаспел и Трампом, который обвинял американские разведорганы в попытке раздуть российское вмешательство в американские выборы, сделавшие его президентом,

Но в ближайшей перспективе Хаспел гораздо больше грозят трения с сенатом США, которому предстоит утверждать ее назначение. Дело в том, что разведчица, которая в своих больших очках напоминает школьную учительницу, заведовала после терактов 11 сентября тайной американской тюрьмой "Кошачий глаз" в Таиланде, где пленные деятели "Аль-Каиды" Зайн аль-Абидин Мухаммед Хусейн (больше известный как Абу Зубайда) и Абд аль-Рахим ан-Насири подвергались в 2002 году "допросам третьей степени".

В частности, их били головой о стену, не давали спать и имитировали утопление. Кроме того, Хаспел написала приказ об уничтожении видеозаписей этих процедур. Все это осложнит процедуру ее утверждения в сенате, где уже и так притормозили кандидатуры ряда трамповских назначенцев.

Она и ее сотрудники отметят, что такие методы допроса были официально завизированы минюстом США и отражали атмосферу того времени, когда спецслужбы были уверены, что грядут новые грандиозные теракты.

Эти методы были запрещены Бараком Обамой. Трамп высказался в их поддержку и в случае избрания обещался возобновить, хотя пока этого не сделал в связи с возражениями таких советников, как министр обороны Мэттис.

На Хаспел уже набросился юрист Джамил Джаффер из Американского союза гражданских свобод, назвавший ее во вторник в "Твиттере" "в прямом смысле военной преступницей".