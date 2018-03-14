Пресса Британии: сможет ли Мэй ответить на отравление Скрипаля

В обзоре британских газет:

Чего добивается Кремль?

Guardian публикует статью обозревателей Люка Хардинга и Эндрю Рота, в которой они пишут, что отравление Скрипаля и его дочери было результатом холодного расчета Москвы.

Против них было применено нервно-паралитическое вещество, разработанное в СССР во времена холодной войны.

Те, кто совершил на них нападение, могли бы применить гораздо более тонкие методы. Но вместо этого они решили использовать "Новичок".

Авторы статьи цитируют неназванного бывшего сотрудника российских спецслужб, по словам которого нервно-паралитические вещества используются лишь в тех случаях, когда нападающие хотят привлечь внимание к произошедшему.

"Это очень грязный метод. Есть риск заражения других людей, что создает дополнительные трудности", - сказал этот человек российской газете "Коммерсант".

По его словам, для убийства человека есть гораздо более деликатные методы.

Другими словами, пишут Хардинг и Рот, нападение в Солсбери было своего рода визитной карточкой.

Люди, совершившие нападение, знали, что следы ведут в Москву. Другими словами, Россия решила организовать конфронтацию с Великобританией.

Почему сейчас? Существует несколько теорий, отмечает газета.

Не стоит забывать, что в воскресенье в России проходят президентские выборы. Да, все знают, что на них победит Путин. Но Кремль обеспокоен тем, что явка может быть слишком низкой, а образ России как страны, окруженной врагами - любимая тема для Кремля, когда тот хочет укрепить свою популярность среди населения.

Есть и другие теории. Неназванный бывший сотрудник британского министерства иностранных дел говорит, что Москва хочет продемонстрировать слабость и изолированность Британии, а также усилить разногласия между Лондоном и другими странами.

Кремль, по его словам, точно знает, как именно проводить подобные акции без того, чтобы они привели к серьезным коллективным контрмерам.

Если британский премьер-министр Тереза Мэй не сможет по настоящему ответить на это нападение, то она будет казаться слабой. Если же она решит бороться с Россией, то немедленно обнаружит, что у коллективной солидарности стран Запада есть пределы.

Другие говорят, что президент Путин рассчитывает на то, что ответные действия британских властей затронут расположившихся здесь российских олигархов, и те покинут Англию.

Именно присутствие в Лондоне столь многих богатых русских и считается некоторыми ахиллесовой пятой режима Путина, пишут Люк Хардинг и Эндрю Рот в Guardian.

Daily Express в своей редакционной статье пишет, что российский президент Владимир Путин лишь ухмыляется перед телекамерами, когда ему задают вопрос о причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом.

"Как долго может продолжаться этот фарс?" - вопрошает Daily Express.

Если Россия хочет выйти из этой ситуации с какой-то долей авторитета, то пришло время сообщить все, что она знает о нападении в Сослбери, пишет Daily Express.

Очевидно, что это либо организованное российским государством нападение, либо какие-то темные силы в России вышли из-под контроля.

Из какого теста сделана Тереза Мэй?

Daily Telegraph публикует статью своего аналитика Филипа Джонстона под заголовком "Тереза Мэй рычала как лев и не может позволить себе идти на попятную".

Ультиматумы - вещь опасная, пишет он. Предъявляющий их человек должен либо быть готовым реализовать свои угрозы, либо выглядеть слабым и нерешительным.

Ультиматумы еще более проблематичны, когда они предъявляются кому то, кто не только больше вас, но еще и самодовольный хулиган, которого не интересует, как к нему относится международное общественное мнение.

Возмущение Терезы Мэй от имени страны похвально, даже благородно. Но она оставила себе чрезвычайно мало пространства для маневра на случай, если в ответ на ее требования Крмель лишь рассмеется.

К сегодняшнему дню Россия должна признаться, что либо она совершила возмутительное нападение на Великобританию, либо сознаться в том, что смертоносные вещества, которых у нее не должно быть, оказались в руках неподконтрольных киллеров.

Мы знаем президента Путина достаточно хорошо для того, чтобы быть уверенными, что он не сделает ни того, ни другого.

Но, если Кремль будет отрицать все выдвигаемые против него обвинения - что можно сделать?

Некоторые говорят о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу в России, но это зависит от желаний других стран, а также спортивных чиновников.

Другие предлагают совершить кибератаку на Россию, но ее наступательные киберспособности наверняка мощнее британских, кроме того, ее контратака будет гораздо более безжалостной.

Можно принять так называемый закон Магнитского, но большинство российских граждан, которых это заденет, уже находятся под режимом санкций.

Можно выслать российских дипломатов, но в ответ Россия лишь вышлет британских дипломатов.

Что еще можно сделать? Дополнительные финансовые санкции? Но Россия практически никак не отреагировала на уже существующие санкции.

Кроме того, Британия должна заручиться поддержкой своих союзников, задействовав статью 5 договора НАТО, так как Лондон утверждает, что на страну было совершено нападение. Тереза Мэй назвала это прямым нападением российского государства.

Но после того, как Мэй рычала как лев, она не должна казаться мышью. Многие уже проводят параллели с фолклендским кризисом.

В 1982 году в британском парламенте говорили, что теперь будет известно, заслуживает ли Маргарет Тэтчер прозвища "железная лэди". Мы знаем ответ на этот вопрос.

Но мы еще не знаем, из какого теста сделана Тереза Мэй, пишет Филип Джонстон в Daily Telegraph.

Daily Star в своей редакционной статье пишет, что в ответ на вопрос об отравлении в Солсбери Владимир Путин лишь усмехнулся.

Это неудивительно, пишет газета. Он смеется над Западом с тех пор, как стал президентом в 2000 году.

Американские президенты и британские премьер-министры с терпением относились к его сомнительному режиму.

"Но мы не можем позволить России совершать попытки убийства на наших улицах", - пишет газета.

Жесткие слова Терезы Мэй - хорошее начало, но сейчас время для действий, а не слов, пишет Daily Star.

Призыв к союзникам

Guardian публикует статью Энтони Брентона, бывшего посла Великобритании в Москве.

"Да будет благо народа высшим законом", - сказал в свое время Цицерон. Он был прав.

Основной задачей британского правительства сейчас остается обеспечение безопасности граждан после того, как в Солсбери было использовано нервно-паралитическое вещество.

Власти быстро поняли, о каком конкретно веществе идет речь. Британия потребовала от России объяснить этот инцидент, а в противном случае ответить за последствия.

Уже сейчас ясно, что Россия будет заметать свои следы.

В этом случае премьер-министр должна будет сдержать свое слово и принять решительные контрмеры.

"Я был британским послом в Москве в 2006 году, когда в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко. Тогда Британия наложила на Россию санкции, с тем, чтобы ничего подобного не повторялось", - пишет экс-посол.

"Оборачиваясь назад - этого было не достаточно. Есть целый ряд мер, которые сейчас может предпринять Лондон. Но не стоит забывать и о долгосрочной перспективе.

После того, как все успокоится, Россия останется одной из ведущих ядерных держав и будет также играть важную роль в разрешении целого ряда международных проблем: от Сирии до Ирана, от контроля над вооружениями до исламского экстремизма и кибербезопасности.

Не стоит также забывать, что отношения между Россией и Западом достигли самого опасного уровня за последние несколько десятилетий.

Как Россия, так и США увеличивают свои ядерные арсеналы, а связи между военными обеих сторон практически исчезли, несмотря на то что наши боевые самолеты летают вокруг друг друга в небе над Сирией и Ираком.

Запад, будучи в разы сильнейшей стороной в этой конфронтации, должен сделать первый шаг.

Мы должны определить потенциальные сферы сотрудничества с Россией. Например, борьба с терроризмом или регуляция киберпространства.

Кто знает, чем может закончиться подобное сотрудничество? Если у России будут конструктивные связи с Западом, то будет меньше шансов того, что произойдут подобные безобразные инциденты, как в Сослбери.

Наконец, после того как мы жестко и законно ответим на провокацию в Солсбери, благо народа будет легче обеспечить при помощи сотрудничества, а не конфронтации", - заключает Тони Брентон в Guarian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com