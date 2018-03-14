"Жизнь была бы трагичной, если бы не была забавной": Стивен Хокинг в цитатах

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Тяжелая болезнь не помешала британскому физику Стивену Хокингу стать популяризатором науки и внести свой вклад в наше понимание Вселенной.

Всемирно известный физик умер в возрасте 76 лет, оставив миру свои труды и множество ярких цитат на самые разные темы.

Почти все они были произнесены при помощи его знаменитого синтезатора речи. От причин существования Вселенной до обратной стороны славы, вот самые знаменитые из них.

О черных дырах : "Эйнштейн был неправ, когда сказал: "Бог не играет в кости". Изучение черных дыр показывает, что Бог не только играет в кости, но и иногда обманывает нас, бросая их туда, где мы не можем их видеть".

: "Эйнштейн был неправ, когда сказал: "Бог не играет в кости". Изучение черных дыр показывает, что Бог не только играет в кости, но и иногда обманывает нас, бросая их туда, где мы не можем их видеть". О Вселенной : "Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными".

: "Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными". Об инопланетянах : "Если инопланетяне когда-нибудь посетят нас, я думаю, что результат будет такой же плачевный, как и для коренных американцев, когда Христофор Колумб высадился на берег Америки".

: "Если инопланетяне когда-нибудь посетят нас, я думаю, что результат будет такой же плачевный, как и для коренных американцев, когда Христофор Колумб высадился на берег Америки". О причинах существования Вселенной : "Если будет найден ответ на этот вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога".

: "Если будет найден ответ на этот вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога". Об интересе к космосу : "Я думаю, что жизнь на Земле постоянно находится под угрозой уничтожения, например, в результате ядерной войны, генетического вируса или других трагедий. Я думаю, что у человечества нет будущего, если оно не отправится в космос. Так что я хочу повысить общественный интерес к космосу".

: "Я думаю, что жизнь на Земле постоянно находится под угрозой уничтожения, например, в результате ядерной войны, генетического вируса или других трагедий. Я думаю, что у человечества нет будущего, если оно не отправится в космос. Так что я хочу повысить общественный интерес к космосу". О параллельных вселенных (из интервью комику Джону Оливеру):

- Вы как-то сказали, что существует бесконечное число параллельных вселенных, значит, теоретически есть вселенная, где я умнее вас?

- Да. А еще есть Вселенная, где вы смешной.

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О коммерческом успехе : "Я продал больше книг по физике, чем Мадонна о сексе".

: "Я продал больше книг по физике, чем Мадонна о сексе". О славе: "Для моих коллег я просто еще один физик, но для широкой публики я стал, возможно, самым известным ученым в мире. Отчасти потому, что ученые, за исключением Эйнштейна, не похожи на рок-звезд, а отчасти потому, что я вписался в стереотип инвалида-гения. Я не могу спрятаться за париком или темными очками - мое кресло меня выдает".

Пока есть жизнь, есть надежда