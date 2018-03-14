"Жизнь была бы трагичной, если бы не была забавной": Стивен Хокинг в цитатах
Тяжелая болезнь не помешала британскому физику Стивену Хокингу стать популяризатором науки и внести свой вклад в наше понимание Вселенной.
Всемирно известный физик умер в возрасте 76 лет, оставив миру свои труды и множество ярких цитат на самые разные темы.
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Почти все они были произнесены при помощи его знаменитого синтезатора речи. От причин существования Вселенной до обратной стороны славы, вот самые знаменитые из них.
- О черных дырах: "Эйнштейн был неправ, когда сказал: "Бог не играет в кости". Изучение черных дыр показывает, что Бог не только играет в кости, но и иногда обманывает нас, бросая их туда, где мы не можем их видеть".
- О Вселенной: "Мы всего лишь развитые потомки обезьян на маленькой планете с ничем не примечательной звездой. Но у нас есть шансы постичь Вселенную. Это и делает нас особенными".
- Об инопланетянах: "Если инопланетяне когда-нибудь посетят нас, я думаю, что результат будет такой же плачевный, как и для коренных американцев, когда Христофор Колумб высадился на берег Америки".
- О причинах существования Вселенной: "Если будет найден ответ на этот вопрос, это будет полным триумфом человеческого разума, ибо тогда нам станет понятен замысел Бога".
- Об интересе к космосу: "Я думаю, что жизнь на Земле постоянно находится под угрозой уничтожения, например, в результате ядерной войны, генетического вируса или других трагедий. Я думаю, что у человечества нет будущего, если оно не отправится в космос. Так что я хочу повысить общественный интерес к космосу".
- О параллельных вселенных (из интервью комику Джону Оливеру):
- Вы как-то сказали, что существует бесконечное число параллельных вселенных, значит, теоретически есть вселенная, где я умнее вас?
- Да. А еще есть Вселенная, где вы смешной.
- О коммерческом успехе: "Я продал больше книг по физике, чем Мадонна о сексе".
- О славе: "Для моих коллег я просто еще один физик, но для широкой публики я стал, возможно, самым известным ученым в мире. Отчасти потому, что ученые, за исключением Эйнштейна, не похожи на рок-звезд, а отчасти потому, что я вписался в стереотип инвалида-гения. Я не могу спрятаться за париком или темными очками - мое кресло меня выдает".
Пока есть жизнь, есть надежда
- О несовершенном мире: "Одним из основных правил Вселенной является то, что нет ничего совершенного. Совершенства просто не существует... Без несовершенства ни вы, ни я не существовали бы".
- О жизни: "Жизнь была бы трагичной, если бы не была забавной".
- О судьбе: "Я заметил, что даже те люди, которые говорят, что все предопределено и ничего нельзя изменить, смотрят по сторонам, когда переходят дорогу".
- О людях: "Тихие люди обладают самыми громкими умами".
- О смерти: "Я живу с прогнозом ранней смерти последние 49 лет. Я не боюсь смерти, но и не тороплюсь умирать: я еще хочу многого добиться".
- Об эвтаназии: "Я думаю, это было бы ошибкой. Какой бы ужасной ни казалась жизнь, всегда найдется то, в чем можно преуспеть. Пока есть жизнь, есть надежда".
- О физических ограничениях: "Я прожил полноценную жизнь и доволен ею. Я верю, что люди с ограниченными возможностями должны концентрироваться на вещах, в которых их недостаток не является помехой, а не сожалеть о том, чего они не могут делать".
- О своем вкладе в науку: "Жить, занимаясь исследованиями по теоретической физике, - это было чудесно. Я счастлив, если мне удалось что-то добавить к нашему пониманию Вселенной".