"Уже нет страха": обвинивший ФСБ в пытках рассказал об эмиграции

Правообладатель иллюстрации Ilya Kapustin Image caption По словам Капустина, вечером 25 января сотрудники ФСБ затолкнули его в машину и в ней пытали электрошокером

Свидетель по делу задержанных в Санкт-Петербурге антифашистов Илья Капустин покинул Россию и попросил убежище в Финляндии. В январе он обвинил ФСБ в применении к нему пыток электрошокером и зафиксировал оставшиеся на теле следы. Его заявление о пытках, поданное в Следственный комитет, пока не дало никаких результатов.

По словам Капустина, вечером 25 января недалеко от его дома в Петербурге на него набросились несколько человек в масках. Они затолкнули его в микроавтобус, где на протяжении трех часов били электрошокером, расспрашивая о знакомых и не знакомых ему людях. После этого Капустина отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Капутина допрашивали по делу о создании так называемой террористической группировки "Сеть". Её участников ФСБ подозревает в планировании терактов в период президентских выборов и во время чемпионата мира по футболу. К этому моменту задержаны не менее восьми человек: шесть в Пензе и двое в Санкт-Петербурге.

О применении пыток ранее заявляли трое из них, однако двое впоследствии отказались от своих слов.

Илья Капустин находится в Финляндии уже около месяца. В интервью Русской службе Би-би-си он рассказал, почему уехал из России и попытках привлечь к ответственности людей, которые оставили на его теле следы от электрошокера.

Би-би-си: Какие у вас сейчас ощущения?

Илья Капустин: Сейчас чувствую себя намного лучше, уже нет страха, как когда я находился в России, такой паранойи. Конечно, то, что со мной произошло, дает о себе знать: я плохо сплю, иногда флешбэки возникают, но в целом все замечательно.

Правообладатель иллюстрации Ilya Kapustin Image caption По словам Капустина, допрос в машине продолжался примерно 3 часа и за это время он успел получить порядка 40 ударов током

Би-би-си: Когда вы уехали?

И.К.: На следующий день как получил визу. Сразу после того как со мной это все случилось, я пошел оформлять визу. Как только оформил визу, 13-го вроде числа [13 февраля], сразу поехал в Финляндию. Мне выдали туристическую визу на полгода пребывания в течение года. Как только приехал в Финляндию, сразу обратился за политубежищем.

Би-би-си: А решение уехать вы приняли сразу после событий 25 января?

И.К.: Через несколько дней окончательно принял решение. Сразу же пошел в травму снимать побои, со мной связались журналисты, я им все рассказал, а через несколько дней понял, что хотелось бы уехать, потому что сложно было бы оставаться жить в России.

Би-би-си: Вы рассказывали, что задерживавшие вас люди были в масках. Как вы думаете, можно ли их как-то опознать? Что они вообще сказали, когда к вам подошли?

И.К.: Они сказали, что они из спецслужбы. Я их, конечно, когда мы были в машине, не запомнил. Но потом мы приехали в отдел ФСБ, и эти люди меня вводили внутрь здания. Наверняка там есть камеры, которые могли записать этих людей. И плюс уже в отделе тоже были пять человек, и вполне есть основания полагать, что это те же самые люди. И один из них мне намекал, что мне нужно продолжать с ними сотрудничать, иначе будет продолжение пыток. То есть один из них как минимум принимал участие в пытках.

Но если у кого-то было бы желание найти виновных - конечно, запросто можно найти.

Би-би-си: Что происходило в машине, что интересовало этих людей?

И.К.: Мы ездили по городу все время, чтобы меня никто не мог услышать, как я орал. Может, если бы мы стояли на одном месте, это было бы очень шумно.

Они хотели знать местоположение людей, про которых они спрашивали, про их знакомства, про политическую позицию (и этих людей, и мою). Там два человека, которых я знал - из тех, про кого они спрашивали. С одним я вместе работал раньше, его арестовали сейчас, а еще с одним человеком я вместе жил. Не знаю, почему у них подозрения в отношении этих людей - совершенно не могу представить.

Би-би-си: А как вы поняли, что здание, в которое вас в итоге доставили, это ФСБ?

И.К.: Когда меня привозили, я, конечно, не понимал, куда меня привезли. Мне капюшон надели на голову, заставили вниз смотреть. Но когда я уже выходил, я мог рассмотреть обстановку, было понятно, что это Шпалерная улица.

Би-би-си: Как проходил обыск у вас дома?

И.К.: [Он длился] часа три-четыре. Наверно, как-то так. Было четыре-пять человек сотрудников плюс два понятых. Не скажу, что они прямо очень-очень все досматривали тщательно и скрупулезно, как преступников досматривают. Так, немножко поверхностно смотрели. Литературу просмотрели. В общем-то, все вещи просмотрели.

Изъяли технику (два телефона, компьютер). Очень расстроились, когда я им отказал в доступе к технике, отказался пароли вводить, начали все разбрасывать после этого, угрожали, что у меня никогда больше работы не будет в этом городе. Начали агрессивнее себя вести. Гранату пригрозили оставить, а потом с обыском прийти еще раз.

Би-би-си:Когда после этого Вы решили уехать, не было ли проблем или угроз?

И.К.: Я постарался сделать так, чтобы предотвратить любую возможность того, чтобы меня, если захотели бы, могли найти. Не пользовался телефоном, ночевал в разных местах, старался максимум себя обезопасить. Не знаю, конечно, хотел ли меня кто-то найти. Но я постарался сделать так, чтобы меня никто не нашел, чтобы я мог беспрепятственно уехать.

Я жил у сестры с мужем, ее муж постоянно публиковал у себя "ВКонтакте" информацию обо мне и по этому делу - то, что меня касается. И когда я уже уехал, выяснилось, что у него взломали страницу "ВКонтакте" и опубликовали там видео из "Дома-2". Такой какой-то странный юмор. Из-за [Ксении] Собчак - наверно, такой намек. Видимо, хотели показать, что они имеют такую возможность - взломать "Контакт".

Би-би-си: А уехали один?

И.К.: Я уехал один, но у меня постоянная связь с близкими людьми по интернету.

Правообладатель иллюстрации Ilya Kapustin Image caption На следующий день после встречи с силовиками Капустин зафиксировал следы на теле в травматологии, а затем обратился в бюро судебно-медицинской экспертизы

Би-би-си: После того как обратились с заявление в следственный комитет с жалобой на пытки, никто на вас не давил?

И.К.: Не было [признаков давления]. Просто заявление не приняли к рассмотрению, потому что я не появился в СК по логичным причинам. Я предложил по видео-конференц-связи связаться со следователем, он отказался, тогда же и не приняли к рассмотрению. А то, что против сотрудников отказались возбудить уголовное дело, только на днях стало известно, хотя мы [вместе с сотрудничающим с "Зоной права" адвокатом Дмитрием Герасимовым] приложили все освидетельствования, справку судмедэкспертизы.

Правообладатель иллюстрации Ilya Kapustin Image caption Во время судебно-мединского обследования специалист зафиксировал множество ссадин

Би-би-си: Планируете вернуться в Россию?

И.К.: Допускаю, [что когда-то вернусь]. Но пока не планирую точно. В России все-таки тенденции в сторону ужесточения, и небезопасно находиться в России, если ты уже попал в поле зрения ФСБ. Хотя я ничего не совершал, совершенно ничего не планировал, но не чувствую, что я буду себя в безопасности ощущать. Если ФСБ-шникам в случае чего нужен будет козел отпущения, могут просто из таких соображений создать мне какие-нибудь проблемы.

Би-би-си: Чем планируете заниматься в Финляндии?

И.К.: Пока я изучаю языки, хотелось бы работать по профилю, кем я работал в России, промышленным альпинистом. Возможно, буду учиться на кого-нибудь - тут все-таки хорошая социалка.

Би-би-си: А учиться чему? К чему душа лежит?

И.К.: Возможно, к творческим, художественным специальностям. Художник или скульптор - не могу с уверенностью сказать.