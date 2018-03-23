"Я продвинутая бабушка": российские пенсионеры о смартфонах

Правообладатель иллюстрации CHANDAN KHANNA Image caption Смартфоны и общение в чатах становятся для пенсионеров будничным делом

Смартфоны настолько стремительно меняют нашу жизнь, что мы порой не замечаем самих изменений. Однако те, кто пользутеся ими недавно, перемены чувствуют очень остро.

Собрали истории пожилых россиян, в жизнь которых смартфоны вошли недавно.

Ольга, 69 лет

Пользуется смартфоном полтора года.

Image caption Ольга не любит портить друзьям настроение плохими комментариями и "двойками" в сетях

Сначала мне было непросто, но теперь, если мне что-то нужно, могу найти все. Я продвинутая бабушка. В основном пользуюсь браузером, WhatsApp и "Одноклассниками". Из видео смотрю передачи Владимира Соловьева, он мне нравится.

В "Одноклассниках" разглядываю фотографии, общаюсь. "Двойки" там не ставлю, не люблю портить настроение. Негативно отношусь к плохим комментариям: нам и так жить не особо радостно, особенно пенсионерам, не нужен лишний негатив.

Если мне нужно отправить друзьям что-то смешное, я в поисковике пишу "приколы", перехожу по первой ссылке и отправляю найденные картинки. Из последнего смешного такую отправляла: там сидят три бабушки, и надпись "самая лучшая полиция".

Раньше, 20 лет тому назад, подружки ходили на свидания, я их ждала у остановки, переживала. А теперь бегать не нужно - написал сообщение, и все. Сейчас прогресс далеко зашел! То, что есть в смартфоне, - это сверхнорма! Только тяжеловато разбираться.

Надежда, 77 лет

Пользуется смартфоном меньше года.

Image caption Надежда узнает о новостях своих 10 внуков из чата

Я как-то увидела, что близкие сидят в семейном чате, у меня это вызвало зависть - тоже захотела. Решила - с очередной пенсии я покупаю себе смартфон. Потом внучка купила мне его. И вот потихонечку начала осваиваться. Начала чатиться. У меня 10 внуков, и узнаю все про них в смартфоне, в чате.

Еще у меня скачаны некоторые книжки. Я их читаю, но мне больше нравятся обычные книги. Вот разгадываешь кроссворд, там вопрос про масть лошадей. Вспоминаю, что про них было в книге "Москва и москвичи" Гиляровского, листаю-листаю... А удобнее в обычной книге - я помню в какой главе, нужное бы нашла.

Как бывшая преподавательница я не против, что школьники пользуются телефонами. Иногда, правда, вместо уроков они сидят за телефоном, теряя золотые годы детства.

Анатолий, 82 года

Пользуется смартфоном больше трёх лет.

Image caption Анатолий только разбирается в смартфонах, но сильно ими впечатлен

Мне кажется, нет необходимости проводить много времени за телефоном. Я пока только думаю о том, чтобы начать пользоваться мессенджером на телефоне.

Я люблю что-то руками делать. Недавно так обрадовался, что дома сломался душ - есть чем заняться!

Я вообще восхищен, что телефон есть у каждого и там столько всего. В моем детстве ни у кого во дворе телефона не было. В будущем будет еще лучше, я уверен! Еще было бы здорово, если были бы большие экраны у телефонов. Тяжело, когда экраны маленькие, а зрение плохое.

Римма (76 лет)

Пользуется смартфоном около трёх лет.

Image caption Римма хочет отказаться от домашнего телефона в пользу мобильного

Смартфоны - это здорово! Я хочу отказаться от городского телефона. Помню, два месяца был отключен у меня. Я сообщения писать могу, поговорить с кем-то, домашний телефон не нужен.

У меня есть приятельница, она отказалась от городского телефона. Мы с ней переговариваемся в Viber, болтаем там. Еще есть приятельницы, но как их туда вставить, я не знаю.

Я пользуюсь "Инстаграмом". Мне не нравятся видео там, в которых поют и танцуют - это очень шумно. Много очень артистов в "Инстаграме". Вот Варум со своим мужем постоянно попадаются, Пугачева мелькает. Мне интересно смотреть фото и читать описания к ним.

Если я долго сижу за экраном, у меня глаза быстро устают. А вообще хорошо, что сейчас я могу посмотреть любой город в интернете, смотреть на фото близких.

Единственное, мне не нравится, что не разбираюсь правильно в этих вещах.

Татьяна, 69 лет

Пользуется смартфоном около трех лет.

Правообладатель иллюстрации ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ТАТЬЯНЫ Image caption Для Татьяны телефон - помощник в изучении итальянского языка

Все делаю через телефон - в телефоне же теперь целый компьютер. Пользоваться смартфоном меня учила внучка, еще многое перекликается с компьютером, поэтому мне было просто.

Чаще всего пользуюсь WhatsApp, Viber. Я учу итальянский язык. В групповой переписке с одногруппниками обсуждаем задания, общаемся на итальянском. Списывать друг другу не даем, мы уже не в том возрасте - занимаемся для удовольствия. Самое смешное это, кстати, то, как телефон исправляет слова, когда пишешь сообщения.

Еще музыку слушаю. Преимущественно итальянцев. Не могу вспомнить конкретно кого и на каком сервисе. Знаете это как в анекдоте, часто бывает не сразу все вспоминается: "Как вас зовут? Сейчас нужно сказать или через час можно?"