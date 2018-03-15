Джина Хаспел: выбор Трампа на пост главы ЦРУ и ее темное прошлое

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Джине Хаспел 61 год. Она ветеран американской разведки, и большая часть информации о ее личной жизни и карьере недоступна широкой общественности.

Все 33 года своей карьеры в Центральном разведывательном управлении Хаспел работала под прикрытием, и в штаб-квартире ЦРУ, и за рубежом, в частности, в Лондоне. При Джордже Буше-младшем она была ответственна за тайные тюрьмы США.

Неизвестно, принимала ли она лично участие в допросах, которые многие американские правозащитники квалифицировали как пытки, но согласно публичной информации, уничтожение записей этих бесед было ее решением.

Именно эти факты и темные пятна в биографии первой женщины в истории ЦРУ, номинированной на должность руководителя этого ведомства, не останутся без внимания членов комитета по разведке сената.

Согласно действующей процедуре, кандидаты на пост руководителей разведывательных служб проходят через обязательные слушания в сенатском комитете, во время которых им задают самые неудобные вопросы о карьере, будущих направлениях их работы и после этого принимают решение о служебном соответствии.

Русская служба Би-би-си собрала всю информацию и мнения о новом кандидате на должность руководителя ЦРУ.

Имитация утопления

Вопрос об имитации утопления и других подобных этому методах получения информации стоит для руководства ЦРУ достаточно остро с тех пор, когда мировой общественности стали известно о тайных тюрьмах США по всему миру, где, в частности, содержались члены "Аль-Каиды" Абд аль-Рахим аль-Нашири и Абу Зубайда.

Последнего, согласно публичной информации, содержали в тайной тюрьме ЦРУ в Таиланде, известной как "Кошачий глаз". Там, согласно докладу сената США, его 83 раза подвергли имитации утопления, он перестал реагировать на внешние раздражители, в его легких была вода, он потерял левый глаз и за его жизнь долго боролись врачи.

Достоверно неизвестно, присутствовала ли Хаспел во время пыток, но секретные тюрьмы США находились в ее ведении.

Согласно информации Джона Сифрона, старшего сотрудника организации Human Rights Watch, позднее, в 2005 году, решение об уничтожении пленок допросов принимали два человека - Хаспел и ее непосредственный руководитель, Хосе Родригес, бывший директор Центра противодействия терроризму ЦРУ.

В 2009 году президент Барак Обама принял решение об отказе от уголовного преследования всех сотрудников ЦРУ, которые были причастны к программам допросов с применением подобных методов, но впредь любые пытки запретил.

В 2016 году во время избирательной кампании Дональд Трамп заявлял о том, что не прочь вернуть и имитацию утопления, и "кое-что похуже".

Уже в 2017 году во время слушаний относительно номинации Майка Помпео на должность руководителя ЦРУ сенатор-демократ Дайан Файнстин напрямую спросила, будет ли он пытать пленных, если этого захочет президент США. Помпео ответил: "Конечно же нет".

Вашингтонские эксперты уже пророчат Хаспел более долгий и менее приятный разговор с сенаторами на эту же тему. Впрочем, весьма сомнительно, что она сможет детально отвечать на вопросы о прошлых пытках и тайных тюрьмах публично - эта информация по-прежнему засекречена, а слушания открыты для публики и прессы.

У Хаспел и американского сената давние и непростые отношения - бывшая шпионка в 2013 году была практически в шаге от назначения на должность руководителя службы работы с агентурой ЦРУ, ее номинировал тогдашний руководитель ведомства Джон Бреннан. В непосредственные обязанности Хаспел должна была входить тайная оперативная работа по всему миру.

Но сенаторы-члены комитета по разведке воспротивились назначению на подобный пост человека, причастного к программе пыток, и эту должность получил другой сотрудник ЦРУ.

Шпионки, которых не любили, - женщины в истории ЦРУ

С момента создания ЦРУ в 1947 году им всегда руководили мужчины. Женщин в нем статистически было меньше, и вопросы о карьерном продвижении и равной оплате с мужчинами были впервые подняты уже в 50-е годы.

К чести ведомства, ЦРУ не только признало гендерное неравенство, но и всерьез подошло к вопросам оплаты и возможностей роста по службе для представителей обоих полов.

В 90-е, впрочем, многие сотрудницы Управления подавали против него судебные иски, обвиняя его руководство в дискриминации и сексуальных домогательствах. На данный момент в рядах ЦРУ почти 50% женщин.

О сотрудницах ЦРУ - вымышленных персонажах - был снят не один голливудский фильм и сериал - "Цель номер один", "Родина", "Мадам Секретарь". Но в истории ведомства были и реальные героини.

Вирджиния Холл по прозвищу "Хромающая дама" прославилась работой во французском подполье. Она была офицером Отдела стратегических служб - организационного предшественника ЦРУ времен Второй мировой войны.

За американкой охотилось все руководство гестапо, но она сумела пробраться через заснеженные горы из Франции в Испанию на одной ноге, а ее именем впоследствии назвали одной из зданий ЦРУ.

Еще одна звезда шпионажа - Элизабет Макинтош, журналистка, блестяще говорившая на японском и работавшая в Азии в отделе пропаганды во время Второй мировой.

Джин Вертефей, Дайан Ворсен и Сэнди Граймз во времена Холодной войны раскрыли одно из самых резонансных дел внутри самого ведомства - там обнаружили утечку информации о двойных российско-американских агентах и именно эта группа женщин обнаружила "крота" - Олдриджа Эймса.

Назначение Хаспел уже стало историческим - она первая женщина, номинированная на должность руководителя ЦРУ.

Что думают о назначении Хаспел в ЦРУ и сенате?

Линдси Грэм, сенатор-республиканец от Южной Каролины, заявил, что Хаспел "так или иначе придется отвечать за тот период времени (речь идет о пытках - Русская служба Би-би-си), но я считаю, что она - высококвалифицированный специалист. В то же время, разрешенная программа, которая использовалась в ее годы, давно объявлена незаконной. Проблема, которую я вижу в отношении Хаспел, - это то, что она каким-то образом может заявить о том, что все еще может это делать".

Джамил Джаффер, бывший руководитель Американского союза гражданских свобод, написал в своем "Твиттере", что "Хаспел - в прямом смысле слова, военная преступница".

Сенатор Ричард Берр, председатель сенатского комитета по делам разведки, заявил о своей поддержке кандидатуры Хаспел, отметив, что знает ее лично и у нее есть все необходимые качества, опыт и необходимая рассудительность для того, чтобы руководить одним из самых важных правительственных агентств.

"Я горжусь ее работой, мой комитет будет продолжать позитивную практику отношений с ЦРУ под ее руководством. Я поддержу ее номинацию", - сказал он.

Хаспел поддерживает нынешнее и бывшее руководство разведсообщества - ее называют эффективным лидером, способным выдержать давление со стороны администрации.

Рады номинации и рядовые сотрудники - ведомством будет руководить не аутсайдер, но человек, знающий и разбирающийся в нюансах ведомства.

Так, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер поддержал ее назначение и заявил, что его настораживает только одно: что предпочтет Хаспел - верность принципам ЦРУ или потакание желаниям президента Трампа.