Как и почему мы становимся рабами соцсетей? Исследование

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По характеру человека можно определить, есть ли у него предрасположенность к зависимости от социальных сетей, пришли к выводу ученые. Новое исследование показывает, что невротики не упускают предоставленной технологиями возможности постоянно проверять личные сообщения и скроллить ленты соцсетей.

Сейчас соцсетями пользуется около 40% населения планеты (то есть около трех миллиардов человек) и тратит на них в среднем два часа каждый день.

В своем последнем исследовании ученые Университета штата Нью-Йорк в Бингемтоне проанализировали результаты опроса 275 студентов и выпускников одного из крупнейших вузов США. Участники опроса в среднем пользовались соцсетями не менее девяти лет и тратили на них хотя бы полтора часа в день.

Ученые сочли, что учащиеся университета - одна из максимально релевантных групп для такого исследования. Студенты "более склонны, чем другие, к зависимости от соцсетей из-за своих свободных графиков и частого использования таких сайтов для развития своей идентичности", говорится в статье, опубликованной в научном сборнике Гавайской международной конференции по системным наукам.

Исследователи опираются на психологическую модель "большой пятерки", где личность человека оценивается по наличию пяти основных качеств: доброжелательность, добросовестность (сознательность), невротизм, экстраверсия и открытость опыту.

Ранее ученые исследовали предрасположенность людей к алкогольной, наркотической и никотиновой зависимости и пришли к выводу, что им более подвержены люди с высоким уровнем невротизма и низким уровнем сознательности.

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Исследователи выдвинули и подтвердили гипотезу о том, что невротизм усугубляет развитие зависимости, а добросовестность (сознательность) снижает шансы стать рабом смартфона.

Однако авторам исследования удалось также обнаружить другой, менее очевидный эффект: если у вас развиты оба этих качества, невротизм "перевесит" и склонит вас к зависимости.

При этом люди с низким уровнем доброжелательности склонны к чрезмерному увлечению "сервисами мгновенных сообщений" (instant messaging).

Если у вас не развиты ни доброжелательность, ни добросовестность, ваши шансы на развитие зависимости увеличиваются. Однако, к удивлению исследователей, оказалось, что комбинация-антипод - то есть высокий уровень доброжелательности и добросовестности - приведет к тому же исходу.

По словам одного из авторов работы, Исаака Вагефи, такой неожиданный эффект может быть результатом "осознанной зависимости". То есть крайне сознательные и доброжелательные люди намеренно пытаются получить максимум от информации, которая доступна им в соцсетях. И в итоге развивается зависимость.

Те, у кого особо развита добросовестность, интересуются онлайн-сервисами больше из профессиональных побуждений, а не с целью развлечься, замечают ученые.

Вагефи подчеркивает, в подобных исследованиях важно не искать конкретную черту характера, которая приводит к определенным последствиям, а смотреть на картину личности человека в целом. То есть рассматривать не только эффект от определенных человеческих качеств, но и то, как эти качества влияют друг на друга.

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Главный источник стресса?

Работа норвежских исследователей на ту же тему выявила высокую вероятность развития зависимости от соцсетей у молодых одиноких женщин; у людей, склонных к самолюбованию; и тех, у кого низкая самооценка.

Ученые проанализировали данные более чем 23 тысяч человек и сделали вывод, что "аддиктивное использование социальных сетей отражает необходимость кормить эго (т. е. нарциссические черты личности) и попытку подавить низкую самооценку".

Другие исследователи пришли к выводу, что социодемографические факторы играют большую роль в развитии зависимости от соцсетей. Они сделали вывод, что чем меньше доход и ниже ступень образования, тем больше человек склонен к подобной зависимости.

Исследование Pew Research Center от 2015 года показало, что использование соцсетей действительно связано со стрессом. Однако эта связь не всегда имеет негативный характер. Например, оказалось, что соцсети помогают женщинам - в отличие от мужчин - избавляться от негативных эмоций и тем самым чувствовать себя спокойнее.

Зависимость от соцсетей может быть причиной других проблем с аддикцией.

Так, например, ученые что зависимость от смартфонов, номофобия (страх оказаться без телефона при себе), а также так называемый FOMO (fear of missing out или синдром упущенной выгоды) могут быть составляющими зависимости от соцсетей.

Американские психиатры Ашвини Надкарни и Стефан Гофман объяснили, что в основе соцсетевой зависимости лежат две взаимосвязанные интенции - желание ощущать принадлежность к сообществу и самовыразиться.

Тревожные симптомы

Зависимость от соцсетей официально не признана расстройством психики ни в одной стране. Ее можно считать частью интернет-зависимости, но и она пока в большинстве стран мира не считается болезнью.

Пока практикующая медицина пытается поспеть за бурно развивающимся онлайн-миром, ученые разрабатывают диагностические модели для выявления подобных зависимостей.

Список симптомов, которые могут говорить о наличии интернет-зависимости, выглядит так.:

постоянная озабоченность тем, что происходит в интернете,

замена других видов деятельности и социальных отношений регулярным использованием интернета,

осознание негативных последствий зависимости при неспособности сократить время пользования интернетом,

развитие чувства толерантности, а также психологической зависимости и синдрома отмены,

восприятие времяпрепровождения в интернете как эффективного способа борьбы с плохим настроением и стрессом.

Похожие симптомы по отношению к соцсетям могут стать поводом посетить врача и постараться изменить свой образ жизни.