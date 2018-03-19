"Попустило". Как в штабах встретили победу Путина

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Конкуренты Путина на президентских выборах не расстроились, что проиграли

Конкуренты Владимира Путина на этих выборах обзывали друг друга, обливали водой, почти подрались, но все равно все вместе набрали меньше четверти голосов россиян. Корреспонденты Би-би-си побывали в штабах Павла Грудинина, Ксении Собчак, Сергея Бабурина и обнаружили, что никто из них не расстроился проигрышу. А в штабе Владимира Путина победу так ждали, что даже не особо ей обрадовались.

Кандидат в юбке

Ксения Собчак опоздала на собственный пресс-брифинг на два часа из-за того, что поехала в штаб к Алексею Навальному. Она провела с ним совместный эфир, во время которого предложила политику присоединиться к ее будущей партии. Навальный категорически от этого отказался. Остаток эфира они провели в спорах о том, кто из них более способствовал своей кампанией планам Кремля.

Приехав в свой штаб, Собчак вышла к журналистам и заявила, что ее кампания была нацелена на "малые дела", а не на "геополитические игры", в отличие от президента Путина. Собчак заявила, что провела свою кампанию под лозунгом "Человек важнее государства".

Она рассказала, что вскоре будет просить Путина о встрече, чтобы обсудить с ним проблему политзаключенных в России.

Собчак заверила, что на этих выборах ее политическая деятельность не закончится. Она вместе с Дмитрием Гудковым планирует скоро начать работать над программой новой партии. "Надеюсь, не в последний раз участвую в выборах президента", - добавила Собчак.

"Если прямо сегодня мне не удастся побороть эту систему, то это обязательно у нас получится через шесть лет, но главное - начать сегодня, с этих выборов", - сказала кандидат.

Она также прокомментировала спор с Алексеем Навальным, заявив, что его "забастовка избирателей" была выгодна только двум людям - Путину и самому Навальному. "Каждый не пришедший на участок оппозиционный человек - это лишний процент Путину", - сказала она.

Политтехнолог кампании Собчак Игорь Малашенко назвал Навального "лузером", а его последователей - "сектой". "Он валит все свои ошибки на Собчак, в которых она не виновата. Его перспективы я оцениваю очень невысоко", - прокомментировал он спор политиков.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Зюганов не пожалел, что не выдвинулся в президенты

Кандидат номер два

Темная лошадка этих выборов - кандидат от КПРФ Павел Грудинин - приехал в штаб на Цветном бульваре около 20:30 в отличном настроении и много улыбался. У здания центрального комитета КПРФ, где располагался штаб, к этому времени уже стоял черный автомобиль представительского класса с синей "мигалкой" лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

Журналистам коммунисты в роскоши отказали. Несмотря на то, что ажиотаж вокруг Грудинина среди журналистов был более чем ожидаем, для пресс-конференции по итогам выборов коммунисты выделили помещение размером примерно 20 квадратных метров. В этой небольшой комнате одновременно находилось не меньше 60 человек. Операторы, звукорежиссеры, фотографы и корреспонденты только что не стояли друг у друга на головах.

"По нашему параллельному подсчету на данный момент у нас на 2,5% больше, чем показывает избирком", - бодро заявил Зюганов.

Грудинин, по его словам, выступил на выборах "прекрасно", особенно у себя на родине - в поселке Совхоз имени Ленина. По данным КПРФ, Грудинин на участке в совхозе набрал 55%, а Путин - 38,5%.

Директор совхоза, который обещал выиграть на выборах, не стал комментировать предварительные итоги голосования, сказав, что это преждевременно.

"Ясно только одно. Куда бы мы ни приехали, везде есть запрос на перемены. Люди не верят власти. Поэтому кто бы ни победил, придется изменить свое отношение к людям", - обтекаемо выразился Грудинин, не назвав ни одной фамилии.

В ответ на вопрос корреспондента Би-би-си, не пожалел ли Зюганов, что не пошел на выборы сам, учитывая, что в 2012 году он получил больше Грудинина - 17%, лидер коммунистов заскромничал.

"Там, где он работает, он получил 55%! Я опытный и авторитетный политик, но у меня нет такого хозяйства, как у Павла Николаевича", - сказал Зюганов.

Уделив журналистам около 15 минут, занявший второе место Грудинин убежал.

Media playback is unsupported on your device Драка, мат и слёзы: как прошли президентские дебаты

Настоящий русский

После подсчета половины голосов, по данным ЦИК, кандидат от правой партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин занял последнее место, набрав совсем немного - 0,64% голосов. Своему результату Бабурин отнюдь не расстроился.

Немного времени Бабурин уделил и журналистам - пресс-конференция по окончании выборов заняла около семи минут. Бабурин приехал в свой штаб после 8 вечера. Сидя под плакатом "Сергей Бабурин - настоящий русский", кандидат заявил прессе, что сегодня действительно добрый вечер, ведь явка на выборах большая, а значит, в обществе повышается "чувство патриотизма".

"Свою лепту в это внесли наши недруги, которые, даже обрушивая на Россию санкции, политические, юридические обвинения, консолидируют российское общество", - сказал Бабурин.

По мнению кандидата, покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которое совершили "неизвестные силы, но явно не Россия", сплотили страну вокруг действующего президента.

На вопрос корреспондента Би-би-си, что он будет считать успехом своей кампании, Бабурин ответил: "Если власть признает, что за меня голосовали".

Еще шесть лет санкций

Избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе начал наполняться людьми в 20:30. Члены штаба, доверенные лица, сторонники и волонтеры в ожидании Владимира Путина коротали время за разговорами и чаем. Несмотря на то, что первые экзит-поллы после закрытия участков не оставили сомнений в том, что победит Владимир Путин, ликования в штабе не было заметно.

Депутаты, сенаторы, спортсмены, деятели культуры и искусства, многие из которых не в первый раз в доверенных лицах Путина, академично делали свою работу - устало улыбались.

"Попустило! Я боялся, что люди не придут! Но они пришли! Нас ждет еще шесть лет санкций, шесть лет строительства коровников!" - с восторгом заявил Би-би-си сыровар Олег Сирота. Он, житель Подмосковья, добрался в Москву уже под вечер и сразу приехал в штаб Путина.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption В четвертый раз Путин стал президентом в годовщину аннексии Крыма

Серьезный настрой своих единомышленников по поддержке Путина он объяснил кратко: "Не наливают". Но тут же выразил надежду, что когда штаб посетит Путин, собравшимся предложат выпить шампанское за победу.

Юморист Евгений Петросян, которого попросили поделиться своим настроением, на этот раз говорить с Би-би-си отказался. Он объяснил это "плохими отношениями Москвы и Лондона".

А по словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, резко ухудшившиеся отношения между Россией и Великобританией помогли явке. Формальным поводом стало отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в котором Британия обвинила Россию. Кремль обвинения отвергает.

На большом экране транслировались кадры митинга-концерта, который проходил неподалеку от штаба - на Манежной площади. "Я счастливый как никто!" - кричал в микрофон слова из своей популярной песни Григорий Лепс.

Депутат от "Справедливой России" Валерий Газзаев хвастался высокой явкой, особенно гордо говоря о республиках Северного Кавказа, которые он, по его словам, лично курировал.

За 10 минут до появления Владимира Путина сторонники и доверенные лица вдруг оживились. Все выстроились полукругом, и через несколько минут появился Владимир Путин. Именно в этот момент участники почувствовали прилив энергии - все дружно хлопали в ладоши и скандировали: "Россия! Россия!".

Путин поблагодарил всех, заметив, что считает победу общей и что ее бы не было без поддержки собравшихся. После этого президент покинул свой штаб.

"Главная интрига теперь - сбреет ли усы Павел Грудинин! Он же пообещал сделать это, если не наберет 15%. И его результат снижается. А в победе Путина никто не сомневался, разве это интрига!", - сказал Би-би-си Сирота.