Чем занимался Британский совет и почему его закрыли в России

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Британский кот стал первым пассажиром поезда "Шекспировские страсти", запущенного при поддержке Британского совета

Москва не только выслала британских дипломатов, но и объявила о закрытии Британского совета - одной из старейших иностранных неправительственных организаций, работавших в России.

Общественные деятели, дипломаты и эксперты рассказали Русской службе Би-би-си, чем российским чиновникам не понравился Британский совет.

"Мы глубоко разочарованы таким развитием событий. По нашему мнению, когда политические или дипломатические отношения становятся сложными, культурные отношения и образовательные возможности имеют жизненно важное значение для поддержания постоянного диалога между людьми и организациями", - говорится в официальном заявлении Британского совета в ответ на объявление о закрытии организации в России.

Работа Британского совета не в первый раз в фокусе внимания российских властей: во время предыдущего кризиса в российско-британских отношениях, после убийства Александра Литвиненко, организации уже пришлось закрывать свои региональные отделения.

Теперь после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери деятельность Британского совета в России будет прекращена полностью.

Что Британский совет делал в России?

Британский совет - английская общественная организация, работающая под патронажем министерства иностранных дел Великобритании. Она работает с 1934 года и сейчас, по информации на сайте совета, у него открыты отделения в более чем 100 странах мира.

Британский совет занимается образовательными проектами, рассказывает о британской культуре, ведет проекты по обучению английскому языку, устанавливает контакты между российскими и британскими школами и университетами. Российское министерство образования уже пообещало закрыть все совместные программы.

В России Совет работает с 1992 года (в СССР он проработал всего два года, до начала холодной войны). Его работа была "довольно насыщенной", вспоминает в разговоре с Би-би-си российский дипломат в отставке, курировавший отношений с Великобританией.

Многие из проектов Британского совета были действительно знаковыми для деятелей культуры, рассказала Би-би-си руководитель отдела международных проектов музея-усадьбы "Ясная Поляна" Юлия Вронская.

"Я помню, как семь лет назад Британский совет устраивал семинары для тех, кто делал проекты в сфере культуры. Это были одни из первых подобных семинаров в России, и они в каком-то смысле положили начало не только профессиональному сотрудничеству, но и дружбе между многими специалистами в этой области. Британский совет знакомил людей, которые занимаются чем-то похожим и которые заинтересованы в развитии культурных проектов, он всячески им помогал", - говорит Вронская.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption В 2016 году Британский совет приглашал в Россию актера Иэна Маккеллена (справа), где он открывал фестиваль вместе с режиссером Кириллом Серебренниковым (на фото слева)

Например, сотрудники Совета организовали два семинара по британской литературе в "Ясной поляне" - приглашали издателей, переводчиков и преподавателей, вспоминает Вронская. Третий такой семинар намечался на июль 2018 года.

Главный редактор портала "Горький", литературный критик Константин Мильчин, рассказывает, что начал сотрудничать с Британским советом семь или 10 лет назад. Именно Британский совет привозил в Россию актуальных британских писателей и организовывал встречи с ними.

"Это был очень хорошо продуманный формат встреч, когда привозили одного классика (например, Мартина Эмиса), одного молодого писателя, и к ним звали еще одного или двух российских авторов", - рассказывает Мильчин.

"Еще один проект, участием в котором я горжусь, был реализован в конце 2016 года, когда несколько британских авторов проехали из Москвы в Красноярск по Транссибирской магистрали на поезде, останавливались в разных городах и устраивали встречи с местными читателями и писателями", - вспоминает критик. По его словам, на мероприятиях Британского совета не было свободных мест в зале.

Совет активно сотрудничал с российскими государственными органами - в частности, с министерством образования работал над модернизацией программ обучения английскому языку.

В 2016 году Британский совет проводил мероприятия к 400-летней годовщине смерти Уильяма Шекспира. Британский совет организовал фестиваль "Шекспир в летнюю ночь", который открывал актер Иэн Маккеллен, организовал "Шекспириаду" среди школьников, а в московском метро был запущен поезд "Шекспировские страсти" с изображениями героев произведений драматурга.

Тогда же был запущен бесплатный курс шекспироведения на Future Learn - его можно пройти до сих пор. В ежегодном отчете Британского совета сказано, что эта программа затронула 19 миллионов человек (13,2% населения России), ее прошли 30 тысяч учителей.

Участие в мероприятих Иэна Маккеллена, еще 30 лет назад рассказавшего о своей гомосексуальности, помогло "поднять вопрос о проблемах ЛГБТ и работе по защите прав человека", подчеркивалось в отчете организации за 2016 год.

Одной из задач на ближайшие годы Британский совет называл работу с молодым поколением. Организация работала со студентами 16 университетов, попавшими в зону конфликта на юго-востоке Украины, и одним университетом в Крыму, помогая адаптироваться к новым обстоятельствам студентам этих вузов - предлагая им продолжить обучение дистанционно, помогая завершить начатые исследования, говорится в отчете совета.

Это правительственная структура?

Официально российский МИД объяснил причину закрытия "неурегулированностью статуса" Британского совета.

Описать формальный статус Британского совета и правда непросто - аналога такой структуры в России нет и дословно этот статус не переводится. "Британский совет" - публичное образование, не входящее ни в одну из структур исполнительной власти. С точки зрения бухгалтерской отчетности он является также общественной компанией (одним из признаков таких компаний является то, что они получают государственное финансирование, но в объеме менее 50% от своих доходов). Также совет относится к категории благотворительных обществ, поскольку преследует исключительно благотворительные и неполитические цели, как они определяются в английском Законе о благотворительных организациях.

Самый близкий аналог такой структуры - негосударственная или некоммерческая организация, получающая гранты от государства.

Совет получает официальный грант от министерства иностранных дел, но, по сообщению самой организации, он составляет только 15% от ее дохода. "Хотя мы получаем правительственную субсидию, Британский совет оперативно независим от правительства Великобритании и не выступает от имени Короны", - говорится на сайте организации.

В России работает официальное представительство Британского совета - оно располагается в здании Библиотеки иностранной литературы в Москве. Сколько именно сотрудников там работает, официально не сообщалось. Бывший сотрудник московского офиса, попросивший об анонимности, оценил штат в 30 человек.

Совет также учредил коммерческую структуру, компанию ООО "Умные культурно-образовательные и языковые услуги". В 2015 году эта компания получила полмиллиона рублей от Московского физико-технического института (МФТИ) на проведение тестирования по английскому языку.

Правообладатель иллюстрации Британский совет Image caption Поезд "Шекспировские страсти" в московском метро стал одной из самых ярких акций Британского совета

Долгое время Британский совет работал в России как отдел культуры посольства Великобритании - так, например, организация описывает себя до сих пор для соискателей вакансий. Однако еще в 2004 году российский МИД объявил, что не считает Совет частью дипмиссии. В 2008 году официальный представитель МИДа, которым тогда был Михаил Камынин, заявлял о том, что работа отделений в Петербурге и Екатеринбурге должна быть "прекращена из-за неправомерной деятельности Совета".

Тогда это объяснялось тем, что отделения в регионах "в нарушение Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года" размещались на базе британских генконсульств, что "не имело соответствующих мировой практике правовых оснований".

Но вопросы у российских властей возникали не только к работе на территории посольств.

Формальное основание для закрытия Британского совета - еще и деньги, которые Британский совет зарабатывает преподаванием английского языка, сказал Би-би-си гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Коллизия была в том, что Британский совет предлагал платные курсы английского языка в качестве одного из направлений своей работы. Были сомнения, насколько эта деятельность соответствует статусу его как некоммерческой организации, ну и соответственно, какая требуется отчетность и так далее. Эта история тянется много лет. Деятельность части отделений приостанавливали, потом открывали. Есть некая серая зона в законодательстве, к которой можно придираться, а можно не придираться", - отмечает Кортунов.

Аналогичные трудности возникали у французского лицея в Москве, вспоминает эксперт. Претензии были из-за неопределенности статуса, в том числе налогового. "Тогда говорили, что они оперируют большим объемом наличности, как и Британский совет. Потом история затихла, возможно был найден компромисс", - говорит он.

Какое отношение Британский совет имеет к скандалу с отравлением Скрипаля?

Работа Британского совета в России никак не связана с экс-полковником ГРУ, но его закрытие - это часть санкций, которыми обмениваются Россия и Великобритания на фоне разрастающего скандала.

Британия объявила о высылке 23 российских дипломатов, Россия 17 марта ответила тем же, а еще объявила о закрытии британского консульства в Санкт-Петербурге и прекращении работы Британского совета.

"Мы могли ответить очень жестко, потому что обвинения не подкреплены никакими доказательствами: убрать всех сотрудников МИ-6, которые здесь сидят, могли бы закрыть все генконсульства. Могло быть всякое, потому что ну нужно все-таки, нужно вести себя культурно в рамках дипломатического этикета, а не оскорблять", - говорит бывший дипломат. По его словам, более жесткая реакция будет, если Британия закроет российское консульство в Эдинбурге или лондонский офис Россотрудничества.

Реакцию Москвы можно назвать дозированной эскалацией, говорит Кортунов. "Можно объяснять тем, что завтра выборы президента и нельзя проявлять слабость. Можно тем, что от Британии не ждали столь поспешных мер накануне выборов. Ну или считается, что с этим руководством иметь дел нельзя - мол, правительство Мэй слабое и, к тому же, сфокусировано на брексите", - рассуждает эксперт.

На решение прекратить работу Британского совета повлияло то, что "под его крышей действовали сотрудники британской разведки МИ-6", задержанные несколько лет назад в России, заявил ветеран российской разведки СВР сенатор Игорь Морозов.

Это еще и ответ на упоминание Терезой Мэй того, что Лондон пресекает деятельность разведки России в Британии, объясняет бывший российский дипломат: российская сторона сочла, что пора закрыть Совет, который всегда воспринимался российскими властями как шпионская организация.

"Для силовиков любая иностранная организация - прикрытие для разведчиков или вербовщиков", - говорит Андрей Кортунов. Понятно, что давно хотели его закрыть, а сейчас обстановка благоприятствует, говорит эксперт.

На момент объявления МИДом о закрытии Британского совета у него оставался лишь один офис - в Москве. До 2008 года в России работало 15 центров Британского совета, офисы работали в Самаре, Иркутске, Петрозаводске, Томске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Все они были закрыты в рамках конфликта между Россией и Великобританией по делу Литвиненко.

Где теперь сдавать экзамен по английскому?

Многие знают Британский совет как место, где можно сдать экзамен IELTS. Это один из сертифицированных тестов на владение английским языком, необходимых для иммиграции, работы или учебы в англоговорящих странах.

Британский совет - собственник этого экзамена: это значит, что он должен выдавать лицензию центру, который принимает IELTS..

В Москве по лицензии от Британского совета работает центр BKC-IH Moscow IELTS Centre. Пока еще сдать экзамен можно: в колл-центре организации Русской службе Би-би-си сказали, что центр продолжает работать в прежнем режиме. Более подробной информации в центре нет.

Но даже если этот центр будет закрыт вместе с Британским советом, сдать в Москве экзамен все еще можно. Есть и другой собственник экзамена - IDP: IELTS Australia. В Москве, например, можно пройти тест в тест-центре Students International IELTS, имеющем лицензию от IDP.

Впрочем, пострадать может не только экзамен по английскому - Британский совет проводит много совместных проектов с российскими организациями. Так, до конца апреля Британский совет вместе с Союзом московских архитекторов проводил конкурс на проект памятника Уильяму Шекспиру в Москве - он должен был быть установлен на Варварке.

Будет ли в итоге в Москве памятник Шекспиру, пока неясно. "Никаких решений по конкурсу [на установку памятника] пока не принято. Все очень надеемся, что конкурс будет доведен до конца. В конце концов, решение об установке памятника - это не самоличное решение Британского совета, оно принималось правительством Москвы, вышло распоряжение мэра, поэтому это на самом деле не вопрос исключительно Британского совета, это еще и вопрос нашего города", сказала Би-би-си менеджер по спецпроектам Союза московских архитекторов Елена Петухова.

По ее словам, в понедельник этот вопрос будет обсуждаться со всеми участниками конкурса: "Если ничего трагического не произойдет, то мы двигаемся, как должны, в нашем графике".

Представитель российского МИД Мария Захарова в субботу заявила, что, с ее точки зрения, продолжению проектов Британского совета в России и сейчас ничего не мешает.

"Руководитель Британского совета остается в Российской Федерации, [...] он может выполнять функции советника по культуре и заниматься продолжением всех тех программ, которые имеются. На программах это не скажется, на руководителе это тоже не сказалось, поэтому все, что касается программ, остается в такой нормальной структуре", - заявила Захарова в эфире телеканала "Россия-24" (цитата по РИА Новости).