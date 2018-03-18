"Весь день свободен": почему россияне пошли голосовать с утра пораньше

Правообладатель иллюстрации OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images Image caption На некоторых участках с утра выстраивались очереди

Главной особенностью дня голосования на российских президентских выборах 2018 года стало большое количество избирателей, проголосовавших рано утром, хотя в в другое время суток они голосовали с той же активностью, как и шесть лет назад. С чем связано такое рвение?

По сообщению ЦИК, уже к 10 утра на участки пришло больше 16% избирателей - это в два с половиной раза больше, чем проголосовало в то же время на выборах в 2012 году.

Однако уже к вечеру активность избирателей снизилась: к 19 вечера по Москве промежуточные данные по явке не сильно отличались от аналогичных в 2012 году (59,8% в 2018 году против 56,72% в 2012 году). То есть основной прирост явки дали именно те, кто пришел голосовать утром.

В нескольких регионах утром на избирательные участки пришло больше четверти избирателей: так, к 10 утра на Чукотке проголосовали 28,06% избирателей, в Тыве - 26,9%, в Кабардино-Балкарии - 26%, а в Ямало-Ненецком автономном округе - 25%.

И если жители Чукотки и Ямало-Ненецкого округа рано голосовали и в 2012, и в 2008 году (разница в явке на 10 утра составляет несколько процентов), то в Кабардино-Балкарии и Тыве полюбили утреннее голосование именно в этом году: в 2012 году к этому времени бюллетени получили соответственно на 15% и на 10% меньше избирателей.

Однако такая утренняя активность не характерна для больших городов: в Москве и Санкт-Петербурге избиратели не стали приходить на участки пораньше: там к 10 утра явка составила 6% и 4,6% соответственно - то есть всего на пару процентов больше, чем на прошлых выборах.

В некоторых регионах избиратели очевидно изменили свои предпочтения по времени голосования, но не по голосованию вообще: к концу дня явка на участки никак не отличалась от той, что была в 2012 году.

Например, так получилось в Приморье. Если сравнить активность избирателей сейчас и шесть лет назад, заметно, что к середине дня в этом году жители края потеряли повышенный интерес: явка сравнялась с той, какая была на предыдущих выборах президента, когда они голосовали вечером.

Такая же тенденция и в Якутии: утром избиратели были чуть активнее, чем на прошлых выборах, но к вечеру этот энтузиазм спал.

В других регионах рост явки утром просто совпадает с общим трендом - в другое время суток избиратели также приходили более активно, чем шесть лет назад. В Хабаровском крае прирост явки по отношению к 2012 году наблюдался стабильно на протяжении всего дня.

В Сахалине также голосование, начавшееся с бодрого старта утром, продолжилось нормальным приростом явки.

В некоторых регионах люди так хотели проголосовать рано утром в воскресенье, что для них специально открыли избирательные участки пораньше. Так, по сообщению корреспондента Би-би-си Сергея Горяшко, участок №872 в городе Прокопьевск в Челябинской области открылся на два часа раньше - в шесть утра.

Как объяснил Би-би-си председатель комиссии Георгий Смирнов, об этом комиссию попросило предприятие "Прокопьевский угольный разрез". Двести шахтеров организованно приехали на участок к открытию на автобусе, проголосовали и поехали на работу.

"Характерная черта"

"Явно произошло смещение к утру, - прокомментировал данные по явке политтехнолог Валентин Бианки. - Думаю, это смещение - совокупность нескольких факторов. Точно - следствие административной мобилизации (традиционно она приходится на утренние часы), возможно - особая логика "новых избирателей" (тех кому не было 18 лет в 2012), которых очень пытались завлечь и штабы Путина, и штаб Собчак".

Мобилизация избирателей и активные призывы приходить на выборы стали характерной чертой нынешних выборов: на протяжении последнего месяца на выборы зазывали не только плакаты ЦИКа, но и коммерческие компании, звезды шоу-бизнеса, а в некоторых корпорациях занимались агитационной и мобилизационной работой сотрудников.

"Конечно, когда очереди к участкам стоят в 9 утра, это вызывает определённые подозрения, что на избирателей нападали, кричали и угрожали. Но это уголовное дело, и я все-таки сомневаюсь, что нашлись такие рискованные люди", - говорит политолог Андрей Колядин.

Image caption Больше всего утром на избирательные участки пришло жителей Чукотки, а меньше всего - жителей Санкт-Петербурга

Близкий к Кремлю политтехнолог Олег Матвейчев, впрочем, уверяет, что в утреннем голосовании нет ничего необычного: "Как гласит известная русская пословица: с утра выпил - весь день свободен. Я поступил точно также, рано утром встал и сразу же к половине девятого пошел на участок. И там уже была очередь. Зато потом не надо пытаться найти время между делами, чтобы сходить проголосовать", - объясняет он новую логику избирателей.

По подсчетам Би-би-си, сделанным на основе данных Центральной избирательной комиссии, всего в четырех регионах избиратели проявили меньше интереса к участию в выборах рано утром, чем шесть лет назад. Это произошло в республиках Ингушетия, Коми, в Чечне и в Новосибирской области. Впрочем, в Чечне и без того проголосовали 17% избирателей, а в Ингушетии - 10%.

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