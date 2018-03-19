СМИ России: референдум о поддержке Путина

В обзоре российских газет за 19 марта:

"Ведомости"и "Коммерсант": Спасибо Великобритании за высокую явку?

Центральные российские СМИ подводят итоги президентских выборов, прошедших в минувшее воскресенье, и объясняют высокие явку и процент проголосовавших за действующего главу государства - более 75%.

"Путин уверенно переизбрался на четвертый срок", - констатируют "Ведомости". "Владимир Путин не просто лидирует с огромным отрывом от других кандидатов, но и намного превзошел результат, полученный им на прошлых выборах", - пишет официальная "Российская газета". "Явка с победой", - так озаглавлен материал на эту тему в "Коммерсанте".

В штабе Владимира Путина объясняют большую явку внешними обстоятельствами. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов заявил, что явка "оказывается выше, чем ожидали, процентов на 8-10": "За это надо сказать спасибо Великобритании, потому что в очередной раз не просчитали российский менталитет". "В очередной раз на нас стали оказывать давление ровно в тот момент, когда нам нужно было мобилизоваться", - цитирует его газета "Коммерсант".

Газета "Ведомости" приводит мнение руководителя ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, который также считает, что главное влияние на избирателей оказала международная обстановка последних месяцев - от ситуации с Олимпиадой до скандала с Великобританией: "Произошло резкое усиление восприятия выборов как референдумных и необходимости объединиться вокруг лидера, что сработало как на процент явки, так и на процент кандидата".

"Беспрецедентное давление внешнего мира на Россию заставило россиян сомкнуть ряды и объединиться вокруг власти", - соглашается политолог Андрей Колядин.

Впрочем, "Ведомости" в редакционном комментарии на эту же тему отмечают, что сейчас власть меньше, чем прежде, нуждается в электоральной легитимации действующего президента. По мнению политолога Николая Петрова, авторитет Путина базируется на присоединении Крыма и военно-политическом противостоянии с Западом и Путин в такой ситуации конкурирует не столько с Павлом Грудининым и другими кандидатами, сколько с самим собой, с результатами прошлых выборов.

"Парадокс четвертых выборов Владимира Путина в том, что и внешне убедительная - с прежним или даже более высоким результатом - победа не гарантирует победителю легких шести лет правления, - считают "Ведомости". - Это последняя каденция, разрешенная Путину Конституцией, впереди либо передача власти подготовленному преемнику, либо перекройка Конституции для сохранения личной власти. Ощущение стабильности поддержки, которую дает красивая победа в день голосования, даже в условиях авторитарного режима не снижает грядущие риски победителя".

Главная цифра - приговор кандидатам, которые провели бесцветную, бездарную кампанию, считает политолог Александр Кынев: "Героев среди них не было, кампании были организованы чудовищно. Говорить, что кто-то провел хорошую кампанию, а голосов получил меньше, - таких нет. Никого не жалко".

"Коммерсант": без надежды на диалог

Газета "Коммерсант" пишет о конфликте между Россией и Великобританией который, по мнению издания, развивается по нарастающей. "Две недели, прошедшие после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отбросили российско-британские отношения на десятилетия назад", - считает издание.

Подтверждение того, что новый кризис становится еще более масштабным, чем история отравления бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в конце 2006 года, стали объявленные Москвой ответные меры в связи с решением Лондона выслать из Соединенного Королевства 23 российских дипломата.

Москва объявила персонами нон грата 23 дипломата, а также приняла решение отозвать согласие на деятельность британского генконсульства в Санкт-Петербурге и прекратить работу Британского совета в РФ.

Газета отмечает, что в ходе предыдущего дипломатического конфликта, вызванного "делом Литвиненко", в 2007 году были закрыты 13 из 15 центров Британского совета в РФ. Тем не менее, объявить о полном сворачивании его работы Москва тогда не решилась. Спустя десятилетие Британский совет не пережил "дело Скрипаля".

В начале этой недели Совет национальной безопасности Великобритании обсудит новые меры в отношении России в связи непропорциональными, по мнению Лондона, действиями Москвы.

Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что избранный Москвой подчеркнуто жесткий сценарий в кризисе вокруг "дела Скрипаля" объясняется как утратой надежд на развитие диалога с Лондоном при нынешнем кабинете Терезы Мэй, так и нежеланием выглядеть слабой стороной, что может быть воспринято как подтверждение правомерности выдвинутых Москве обвинений.

"Лондон не оставил Москве выбора. Российский мягкий ответ накануне голосования 18 марта выглядел бы странным. Кроме того, любой такой ответ воспринимался бы как косвенное признание Москвой своей вины", - прокомментировал "Коммерсанту" генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

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"Четвертый пошел". В материале под таким заголовком газета РБК рассказывает о предварительных итогах выборов президента РФ и объясняет высокую явку на выборах и высокий процент проголосовавших за Владимира Путина.

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Обзор подготовил Олег Савин, Cлужба мониторинга Би-би-си