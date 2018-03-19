Пресса Британии: Путин победил на выборах, но что ему делать дальше?

В обзоре британских газет за 19 марта:

Четвертый срок Путина: план собственного спасения и кровавая борьба претендентов

Прошедшие в России выборы президента оказались в центре внимания британской прессы, несмотря на предсказуемый результат. На избирательных участках побывали, в частности, корреспонденты Financial Times.

"18-летняя Ирина и ее 19-летняя подруга Светлана ни капли не сомневались, за кого они будут голосовать на прошедших накануне выборах. Две юные москвички рассказали, что поставили в бюллетенях галочку за Владимира Путина - человека, который стоит во главе России почти всю их жизнь", - пишет издание.

"Я не знаю, является ли он правильным выбором, но жить в Москве становится все лучше и лучше, поэтому, мне кажется, нужно его поддержать", - рассказала FT Ирина, пока ее отец одобрительно кивал. Не только эти две девушки, но и вообще большинство российских избирателей дали Путину добро еще на шесть лет президентства.

Российская столица купалась в лучах весеннего солнца, и для некоторых выборы и погожий день стали поводом для праздника: у пунктов для голосования людям за счет муниципального бюджета бесплатно раздавали чай и сладости, а добровольцы развлекали детей, пока их родители голосовали, рассказывает корреспондент газеты.

Избиратели фотографировались перед красочными билбордами с символикой выборов, а представители избирательных участков раздавали шоколад и значки.

Но в других уголках России картина была другой. Почти в 2 тыс. км к югу от столицы в Махачкале напали на наблюдателя Тимофея Тарасевича, который решил проследить за процессом голосования в Чечне и Дагестане, где на выборах 2012 года Путин набрал 99% и 93% голосов соответственно. Именно в этих регионах были отмечены самые грубые нарушения при голосовании, пишет FT.

"Нет смысла оставаться в Москве и говорить, что все О.К.", - сказал Тарасевич, ставший наблюдателем на избирательном пункте при школе №15 в Махачкале. В какой-то момент на участок зашли несколько десятков крепких молодых людей, предположительно, участвовавших в карусельном голосовании. Тарасевич сделал замечание, что количество бюллетеней в урне увеличилось на 200, что в несколько раз превышало число вошедших людей. Мужчины схватили его, сильно ударили, а затем стерли видео случившегося с телефонов и видеокамер, отмечает газета.

Хотя подобные случаи являются скорее исключением, жалоб о нарушениях при голосовании поступило множество. После того как в Кремле поставили задачу обеспечить 70% голосов за Путина при явке в 70%, руководители многих российских регионов приложили все усилия, чтобы достигнуть этого результата.

В Махачкале группа мужчин, расправившись с Тарасевичем, переместилась на другой избирательный участок, где они оттащили наблюдателя от урн для голосования. На видео, появившемся в YouTube, видно, как мужчина засовывает пачки с бюллетенями в урну. Когда карусельщики ушли, сотрудник избирательного участка караулил, пока другой сотрудник принес другую пачку с заполненными бюллетенями.

53 человека, отправившиеся в Чечню - большинство из них при содействии Алексея Навального, - столкнулись с меньшими трудностями. К 15:00 - за пять часов до закрытия участков - явка на участках с наблюдателями составила от 29% до 49%, что намного ниже традиционного для Чечни показателя в 99%.

"Происходят типичные для всей России нарушения - вброс бюллетеней, неправомочная регистрация людей, но не было физического насилия и вмешательств", - рассказал изданию Петр Верзилов, приехавший в Чечню с группой наблюдателей. Некоторым наблюдателям, заметившим, как некий мужчина пытался вбросить бюллетени в Грозном, удалось выставить его с участка, а бюллетени аннулировать, рассказал Верзилов.

Мало кто ставил под сомнение переизбрание президента Владимира Путина, вопрос в том, что принесет его четвертый срок, пишет Guardian.

За прошедшие шесть лет углубился конфликт с Западом, а состояние российской экономики ухудшилось. Но Путин выглядит более сильным после третьего срока, чем он был в 2012 году. Парадоксально, но первым делом Путину, по словам аналитиков, будет необходимо создать план спасения. Если получится.

"Смысл в том, что в следующий срок ему необходимо будет выработать способ передачи власти, который обеспечит безопасность для него и еще достаточно большого круга приближенных, - рассказал изданию журналист и сотрудник Московского центра Карнеги Константин Гаазе. - Я думаю, ему будет проще просто остаться президентом на всю жизнь".

Кремлевская политика превратилась в кровавый спорт. В 2007 году, когда Путин выбрал Дмитрия Медведева своим временным преемником, элиты почувствовали, что они без особых опасений могут поддержать Медведева или другого кандидата.

Сейчас же на фоне сжимающейся экономики страны и маневрирования элит в преддверии борьбы за кресло президента, клинки оголены. "Никого не готовят на смену ему, - рассказал Guardian близкий к Кремлю человек, пожелавший сохранить анонимность. - Поэтому каждый думает, что им может стать он".

Чичваркин опасается за свою безопасность

Предприниматель Евгений Чичваркин живет в Великобритании уже почти 10 лет и за это время стал ярым антипутинским активистом, пишет Guardian. Ранее бизнесмен не задумывался о необходимости найма телохранителей, но история с Николаем Глушковым, смерть которого, как считает британская полиция, была насильственной, заставила его пересмотреть свое отношение к безопасности.

"Нужна круглосуточная охрана для всех. Чтобы все сделать правильно, необходимо выложить немалые средства", - сказал Чичваркин. Он лично знал Глушкова, и его гибель потрясла предпринимателя. Он полагает, что его имя окажется в списке иммигрантов, с которыми захочет пообщаться лондонская полиция о вопросе обеспечения безопасности.

Чичваркин совмещает управление бизнесом по продаже вина в своем магазине "Гедонизм" с антипутинской деятельностью среди живущих в Лондоне выходцев из России. Накануне он организовал протест у здания российского посольства, куда пришли голосовать россияне.

Он подозревает, что его деятельность привлекла внимание ФСБ, и переживает за свою безопасность. Особенно его беспокоит исчезновение офисных ноутбуков.

Две недели назад у его помощницы украли ноутбук в районе Сохо. Он использовал его, чтобы отправить пожертвование на сумму в 100 тыс. фунтов Алексею Навальному, пишет издание.

За последние несколько месяцев его помощники дважды теряли багаж, возвращаясь из России. Затем авиакомпания находила чемоданы спустя сутки, но было видно, что их открывали, а находившиеся в них ноутбуки включались.

По словам Чичваркина, за последние годы было шесть случаев, когда кто-то рылся в ноутбуках его помощников, или компьютеры похищались. Однажды открыли его автомобиль, а содержимое оказалось разбросанным по улице. О каждом случае он сообщил в полицию, которая, как ему кажется, не проявила особого интереса, отмечает газета.

Путина Чичваркин называет угрозой миру и демократии за пределами России, а выборы - обманом из-за того, что оппонентов и независимые СМИ заставили молчать.

Он призывал россиян не идти на выборы из-за отсутствия достойной оппозиции, назвав любой голос голосом за Путина.

До нынешнего момента он не думал о персональной безопасности. "Невозможно жить в постоянном страхе. Конечно, сейчас я чувствую себя менее безопасно, но я не вижу существенных причин, почему меня могли бы убить", - цитирует газета.

Опасения за безопасность - не единственное, что тревожит бизнесмена. За последние две недели Чичваркин почувствовал, что его соседи по району Челси обеспокоены таким соседством. Мало кто готов зайти в гости, и он потерял поддержку в проводимой им кампании за строительство детской площадки в сквере. Няня ребенка рассказала, что привезенный им песок для игры местных детей не вызвал радости у соседей.

Его раздражает растущая недоброжелательность к русским. "Я здесь уже девять с половиной лет. Я создал рабочие места, где люди получают зарплаты в три-четыре раза выше рыночного уровня. Компания ежегодно платит британскому правительству миллионы налогов. И теперь мои соседи не хотят подписывать петицию о строительстве детской площадки. С ума можно сойти", - приводит его слова газета.

Не нужно демонизировать Корбина

Доведенная до отчаяния правящая партия консерваторов прибегла к притворному патриотизму, чтобы отвлечь внимание от разрушающегося экономического плана, загибающейся системы здравоохранения и злополучного Брексита, пишет Daily Mirror.

Тереза Мэй в полной мере использует в своих интересах то, что, по всей видимости, было попыткой убийства, осуществленного бандитским режимом Владимира Путина, указывает левый таблоид.

В феврале лидера партии лейбористов Джереми Корбина безосновательно окрестили шпионом периода Холодной войны, который предал Британию. В марте тори без тени смущения используют историю с отравлением шпиона, чтобы выставить Корбина приспешником Москвы. Все это яркие примеры низкопробной пропаганды, полагает газета.

На прошлой неделе Корбин попал под шквал критики, со стороны даже представителей собственной партии, из-за того, что предположил, что за отравлением Сергея Скрипаля и его дочери могут стоять некие мафиозные группировки, и призвал правительство не спешить, пока не будут собраны необходимые доказательства.

"Позиция лидера лейбористов рациональна, когда он говорит, что необходимо досконально разобраться в этом деле. А неуверенная в себе Мэй всячески надеется, что ее жесткая позиция принесет ей лавры железной леди. Но в ее аргументах есть явные признаки того, что она признает необходимость доказать виновность Путина. Нам необходимы спокойствие и рассудительность, а не усиливающийся звук военных барабанов. Легко возбудимым тори проще начать махать шашкой, чем решать насущные проблемы, стоящие перед работающими британскими семьями, которые оказались в непростой финансовой ситуации", - отмечает издание.

Корбин выступал против военных кампаний в Ираке, Ливии и Афганистане, а Мэй их поддерживала. Оппоненты Корбина пытаются выставить его человеком, во всем соглашающимся с Путиным, но все их обвинения сфабрикованы.

Товарищи Корбина по партии опасаются, что возможная смерть двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, или кого-либо в Солсбери, кто попал под воздействие отравляющего вещества, может дать новый повод для призывов к более жесткой реакции в отношении Москвы, полагает Daily Mirror.

Но если внутри партии лейбористов возникнет раскол, этим немедленно воспользуются консерваторы и все те, кто не рад растущему успеху Корбина. Конфликты среди лейбористов лишь отвлекают внимание от скомпрометировавшей себя партии тори, которая, как сообщает газета, получила более 3 млн фунтов от богатых россиян.

А министр иностранных дел Борис Джонсон был вынужден признать что он играл в теннис с женой бывшего замминистра из правительства Путина, которая заплатила за такую возможность 160 тыс. фунтов.

Главный обман Мэй в том, что она притворяется, будто у нее есть ответы на все вопросы. А единственный победитель в этой ситуации - националист Путин, который светится от гордости, сумев внести раскол в парламенте, резюмирует издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com