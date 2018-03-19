Выборы в России: сдержанная реакция в мире на победу "бренда Путина"

Правообладатель иллюстрации EPA

Западные лидеры не торопятся комментировать очередное переизбрание Владимира Путина на пост президента. Обозреватели отмечают приглушенную реакцию в мире на его победу на выборах.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил в связи с этим, что отношения между Россией и Китаем в настоящий момент находятся на "наилучшем уровне".

Путин получил более 76% голосов, по официальным результатам. Он заявил, что размышляет над новыми кандидатами на министерские посты, включая пост премьер-министра.

В своем поздравительном послании китайский лидер сказал: "В настоящий момент китайско-российское полномасштабное стратегическое партнерство находится на самом лучшем уровне за всю историю, и это дает пример для построения нового типа международных отношений".

Одним из первых поздравил Путина президент Сербии Александр Вучич, сказав в своем послании, что "экстраординарный талант лидера, четкое видение, сильная воля, как и ваша ответственность и приверженность делу, приведут к успешному разрешению всех тех проблем, с которыми сейчас сталкивается Россия".

"Сербия - это настоящий надежный друг России, и вы можете рассчитывать на наш вклад в углубление сотрудничества между нашими странами, как и на выполнение совместных проектов", - заявил Вучич в своем поздравлении.

Свои наилучшие пожелания, среди прочих, Путину прислали лидеры Казахстана, Беларуси, Венесуэлы, Боливии и Кубы.

Поздравил Владимира Путина и японский премьер-министр Синдзо Абе, обсудив с российским президентом совместные усилия по денуклеаризации Северной Кореи, а также экономические проекты на спорных Курильских островах и "гуманитарные меры" в отношении бывших японских поселенцев.

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил Путина с его "убедительной победой" и пообещал развивать связи между странами.

"Я уверен, что во время вашего нового срока отношения между нашими странами разовьются еще лучше", - заявил Роухани.

Обе страны укрепили отношения в последние годы за счет общих интересов в Сирии, оказывая существенную финансовой и военную поддержку президенту Асаду.

"Меркель поздравит позже"

Западные лидеры сдержанно отреагировали на эту победу. Напряженность между Россией и Западом углубилась в последние две недели после отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, за что британские власти возложили вину на Кремль.

Однако президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России и пожелал россиянам "процветания при вашем правлении", как было сказано в заявлении Штайнмайера, опубликованном в понедельник пресс-службой президента.

"Мы всегда считали тесное сотрудничество между Россией и Германией частью общеевропейских усилий по созданию и укреплению прочного порядка на нашем континенте после окончания "холодной войны", - сказано в поздравительном послании Штайнмайера.

Как сообщил представитель канцлера Германии, Ангела Меркель позже поздравит Путина, однако в этом послании будут подняты проблемы в отношениях, поскольку у Берлина и Москвы есть расхождения во мнениях по целому ряду вопросов - от российской политики до конфликтов на Украине и в Сирии.

"Тем не менее постоянный контакт с российским руководством для нас очень важен", - сказал представитель Меркель.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас был более критичен и заявил в понедельник, что Россия останется "трудным партнером" после переизбрания Путина, однако ее нельзя сбрасывать со счетов в решении международных проблем. Он также поставил под вопрос честность прошедших выборов.

"Результаты выборов в России нас удивляют не больше, чем те обстоятельства, в которых они проходят, - сказал Маас журналистам перед началом переговоров стран-членов ЕС в Брюсселе. - Совершенно очевидно, что мы не можем говорить о честной политической борьбе в том виде, в каком мы ее знаем".

Неприемлемым назвал Маас тот факт, что голосование прошло и в Крыму. "В этом смысле мы предполагаем, что Россия останется трудным партнером",- заключил он.

Представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини прокомментировала лишь недавнее отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Скрипаля, назвав это "совершенно непримелемым".

Правообладатель иллюстрации EPA

Европейские газеты: "4 войны и новый виток популярности"

Ведущие французские, испанские и португальские газеты не выразили удивления победой Путина.

Правоцентристская испанская еженедельная газета El Mundo вышла с заголовком "Владимир Путин: смесь многополюсной новизны и советской ностальгии".

Газета отмечает, что "бренд Путина" предлагает демократию без рисков, но и без изменений".

Левоцентристская El Pais пишет, что путинская дерзость и тактическая дальновидность стали легендой. "Он стабилизировал ситуацию в стране, укрепил армию, усилил позиции страны в мировом масштабе и ослабил многих врагов".

Тем не менее El Pais возлагает ответственность именно на президента за то, что страна с такими огромными ресурсами имеет столь слабую экономику.

Португальская Diario de Noticias сообщает, что теперь "российский президент поклялся использовать свой новый срок для укрепления обороны России против Запада и улучшения качества жизни 144 млн жителей этой крупнейшей страны в мире".

Французская пресса размышляет над тем, не подбавило ли новое противостояние с Западом Путину больше голосов? Некоторые газеты полагают, что его победа еще больше усложнит ситуацию в Европе, которая теперь может стать менее либеральной и более похожей на Россию.

Газета французских деловых кругов Les Echos отмечает, что Путин празднует свою победу в 4-ю годовщину аннексии Крыма, где он получил без малого 1 млн голосов.

Газета Le Monde отмечает зависимость флуктуаций популярности Путина от "ритма его войн": чеченской кампании, войны с Грузией, аннексии Крыма и конфликта в Донбассе и, наконец, военных действий в Сирии.

Газета замечает, что "четыре войны, которые пунктиром прошли через 18 лет его правления, обернулись новым витком популярности".