После Флориды: как тинейджеры в США стали реальной политической силой

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"Кто-то стреляет в школе Стоунман Дуглас!"

Это была первая фраза, произнесенная учеником, позвонившим в службу спасения в День святого Валентина, после того как вооруженный подросток открыл в школе стрельбу.

Оператор 911 переспросил: "Извините, вас не слышно. Что случилось?"

"Кто-то стреляет в школе Стоунман Дуглас!"

"Кто-то делает что? Алло? Алло? Алло?"

На этот раз ученик прошептал в трубку: "В средней школе Марджори Стоунман Дуглас стреляют!"

"Стреляют? Вы сейчас находитесь в здании школы?"

Звонивший прошептал что-то еще.

"Я вас не слышу, - сказал оператор. - Вы находитесь в школе?"

Последовала пауза, а затем звонивший повесил трубку.

День, когда все изменилось

День святого Валентина навсегда изменил жизнь 3300 учеников средней школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде.

Нападавший убил 17 человек. Еще несколько пострадавших до сих пор находятся в больнице и борются за жизнь.

Инцидент мог бы остаться почти незамеченным в сегодняшней Америке: это уже шестой случай стрельбы в школах США в 2018 году.

Но на этот раз все было по-другому. Потому что 16-, 17- и 18-летние школьники отказались просто смириться со случившимся, решив, что из-за свободного оборота оружия в стране погибает слишком много невинных людей.

Это история о том, как они основали собственное политическое движение под названием, которое содержит ясный призыв: Never Again ("Больше никогда").

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Старт кампании был положен, когда с момента трагедии не прошло еще и суток.

Собравшись в местном парке, учащиеся школы зажгли свечи в память о жертвах. Они стояли обнявшись со своими друзьями, разговаривали с прессой или скорбели в одиночестве.

"Тогда мы все взялись за руки и решили, что пришло время для перемен", - говорит Джаред, один из учеников школы.

Это был четверг. А к выходным движение Never Again уже набрало обороты.

Оно получило поддержку в соцсетях, где его сторонники использовали хэштэги #NeverAgain, #MarchForOurLives, #WhatIf и #IWillMarch.

Это было больше, чем просто очередная инициатива интернет-активистов, которую политики могли бы проигнорировать.

В этот раз участники не ограничились публикациями соболезнований в "Твиттере".

Это было настоящее политическое движение, за которым стояли реальные люди в реальной жизни.

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Кульминацией кампании Never Again станет демонстрация в Вашингтоне 24 марта, которой сами участники дали название "Марш во имя наших жизней".

Одна из активисток Эмма Гонсалес заявляет: "О нас говорят, как о поколении самовлюбленных, повернутых на моде тинейджеров, на нас шикают и пытаются задвинуть в угол, чтобы наш призыв не достиг ушей нации. Они говорят, что ужесточение контроля за оборотом оружия не уменьшит число жертв - а мы говорим, что это бред".

Это заявление показывает, как меняется отношение СМИ к инциденту. В центре внимания оказался не убийца, а те, кто выжил, те, кто сражается сейчас во имя своих погибших товарищей и учителей.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Политические активисты обыграли идею фильма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", чтобы обратиться к сенатору от штата Флорида Марко Рубио

Через шесть дней после стрельбы в школе 100 учащихся отправились в семичасовую автобусную поездку в столицу штата, чтобы встретиться с политиками и представителями Национальной стрелковой ассоциации (NRA).

Многие из тех, кто следил за встречей по телевизору, были удивлены тем, насколько эти ученики были искренни, насколько хорошо они владели информацией и четко формулировали свои мысли.

Им пришлось спорить с одними из самых влиятельных людей Америки - членов оружейного лобби.

Но достаточно было пару минут послушать, как говорили эти ребята, чтобы понять - те, кто недооценивает их, будут застигнуты врасплох.

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Больше, чем просто хэштег

Движение стало набирать обороты всего через неделю после происшествия. В сборе средств на его нужды приняли участие многие знаменитости.

Если бы речь шла об обычном хэштеге, все, скорее всего, уже закончилось бы.

На самом же деле группа подростков из Флориды, бросившая вызов политикам и лоббистам, вдохновила молодежь по всей стране на собственные протестные акции.

Во многих школах прошли марши протеста, во многих учащиеся покидали классы на 17 минут, в память о 17 погибших в Паркленде.

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Перемены происходят

Подростки из школы Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде потребовали от политиков перемен.

Они не выступают за запрет оружия. Они лишь хотят усиления контроля над тем, кому разрешена его покупка.

Национальная стрелковая ассоциация США - организация с пятью миллионами членов по всей Америке - выступает против ужесточения законодательства в вопросах оборота оружия.

Один из их лозунгов - "только через мой труп" - поясняет, при каких условиях у них можно отнять оружие.

Однако в результате акций флоридских школьников NRA оказалась перед лицом бойкота.

Агентства проката автомобилей, авиалинии и страховые компании перестали предоставлять скидки членам Национальной стрелковой ассоциации, которыми те могли пользоваться ранее.

Две крупных розничных сети в США объявили о новых ограничениях на продажу оружия.

В Dick's Sporting Goods заявили, что прекращают продажу автоматов в своих магазинах, а Walmart поднял минимальный возраст для покупки оружия или боеприпасов до 21 года.

Правообладатель иллюстрации Getty/EPA Image caption Активисты движения Never Again (по часовой стрелке): Кэмерон Кэски, Джаклин Корин, Сара Чадуик, Альфонсо Кальдерон, Эмма Гонсалес и Дэвид Хогг

'В них не стреляли'

Пока движение набирает обороты, его оппоненты не сидят сложа руки. Часто они действуют через интернет.

Лидеров движения Never Again уже пытались уличить в том, что ими руководит антиоружейное лобби, которое добивается запрета на оружие.

Их обвиняли в неуважении к своим погибшим школьным товарищам и учителям, говоря, что они превращают траур в политическое движение.

Им говорили оставить серьезные дела взрослым.

Представитель штата Флорида Элизабет Портер вопрошала: "Позволим ли мы детям требовать от нас принятия закона, запрещающего задавать домашние задания в школах?"

"Если вы стали жертвой вооруженного нападения, думаю, вы имеете право рассуждать об этом", - говорит в ответ на это 16-летняя Аманда в интервью Би-би-си.

"Мы понимаем, что мы всего лишь дети, но они не имеют права говорить нам, что наша позиция неверна только потому, что мы слишком маленькие. Они не были среди тех, кто слышал выстрелы, не были среди тех, кто бежал, спасаясь, кто прятался в шкафах, кого подстрелили, у кого на глазах умирали его ровесники. Поэтому пусть они помолчат".

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Политический прогресс

Движение набирает ход. 6 марта, всего через три недели после инцидента со стрельбой в школе, сенаторы из Флориды проголосовали за увеличение возраста, с которого разрешена покупка огнестрельного оружия, с 18 до 21 года и потребовали введения трехдневного периода ожидания при покупке большинства видов оружия.

Еще через три дня соответствующие бумаги были подписаны губернатором штата.

Если вы еще сомневаетесь, что это стало прямым следствием действий школьников, участвующих в движении Never Again, вам стоит узнать, что название у этого документа - "Акт общественной безопасности школы Марджори Стоунман Дуглас".

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Новая нормальная жизнь

Через месяц после нападения в школе учащиеся Марджори Стоунман Дуглас пытаются вернуться к нормальной жизни.

"В стенах школы мы обычные дети, просто школьники, а никакие не знаменитости", - говорит учащийся по имени Никки.

"Мы видим, что кое-что изменилось, и это изменения к лучшему".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Трамп встретился со школьниками из Марджори Стоунман Дуглас и их родителями

24 марта школьники-участники кампании Never Again будут стоять перед домом человека, убедить которого для них важнее всего - президента Трампа.

В прошлом месяце он неожиданно поменял свою позицию.

Он, безусловно, сторонник оружейного лобби. Известно, что стрелковая ассоциация потратила 31 млн долларов на его поддержку во время президентских выборов 2016 года.

После нападения в школе Трамп встретился с некоторыми из выживших во время атаки.

Он предложил вооружить учителей и заявил, что сам бросился бы на помощь школьникам даже без оружия. Но вместе с тем он предложил ужесточить законодательство в том, что касается оборота оружия.

Трамп также вернулся к своему прежнему предложению повысить возраст, дающий право на покупку оружия.

Президент провел встречу с производителями видеоигр, посвященную содержащимся в них сценам насилия и жестокости. Ранее он заявлял, что эти сцены оказывают влияние на сознание подростков.

Представители игровой индустрии приводят в свою защиту статистику, не усматривающую связи между продажей игр с подобными сценами и уровнем насилия в обществе.

"Белый дом всецело поддерживает идею проверок с целью выявления потенциальных преступников. "Скользящий приклад" будет запрещен. Преподавателям с соответствующей квалификацией будет разрешено скрытое ношение оружия в соответствии с законодательством штата. В школах будут вооруженные охранники! ......." - "Твиттер" Дональда Трампа

"Увеличение возраста покупки оружия с 18 до 21 года, анализ уголовных дел. Штаты поддерживают эти решения. Мы довольно быстро продвигаемся вперед, но не чувствуем особой поддержки от политиков (мягко говоря)." - "Твиттер" Дональда Трампа

Участникам Never Again предстоит убедить своего президента ужесточить контроль над продажей оружия.

Попытка сделать Марджори Стоунман Дуглас последней школой, в которой произошел инцидент со стрельбой, не удалась: ровно через три недели после происшествия 17-летняя Кортлин Аррингтон была застрелена одноклассником в школе Хаффман в Алабаме.

Флоридский акт о контроле над оружием, который назван именем школы, где произошла трагедия, содержит ряд моментов, с которыми не согласны школьники Марджори Стоунман Дуглас, например, пункт о необходимости вооружить некоторых учителей в школах.

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Долгосрочная перспектива

Многие из сегодняшних школьников, участвующих в движении, уже этим летом разъедутся по университетам по всей стране.

Это усложнит задачу не дать инициативе заглохнуть через несколько месяцев.

Но ребята не питают иллюзий насчет скорых результатов. В конце концов, эту проблему пытались и не смогли решить предшественники Трампа в прошлом.

"Мы понимаем - для того, чтобы добиться целей, которые мы поставили, нужно время. Это случится не сегодня и, возможно, не завтра", - говорит Аманда. "Это долгий процесс, который займет годы".

Но уже этой осенью - и школьники не устают напоминать об этом политикам - многие из них будут достаточно взрослыми, чтобы участвовать в промежуточных выборах.

"Это только начало", - говорит Алисса из Марджори Стоунман Дуглас в беседе с Би-би-си.

"Никто из нас не собирается останавливаться, пока мы не увидим реальных перемен. И мы уверены - перемены будут!".