YouTube не справляется с наплывом неонацистских клипов и песен

Правообладатель иллюстрации YouTube

Отрицание Холокоста, ультраправый рок и оправдания убийств на этнической почве - сегодня подобный контент в таких количествах попадает на YouTube, что его не успевают блокировать.

Несмотря на официальную политику видеохостинга YouTube, которая категорически не приемлет пропаганды ненависти, компания не успевает удалять копии ультраправых песен и видео.

Вероятно, фильтры YouTube, которые отслеживают одинаковые "запретные" видео, не срабатывают: обычно в их основе лежит механизм "цифрового отпечатка", позволяющий отследить случаи повторной заливки видео. Однако многие неонацистские послания пропускаются, говорит журналистка Би-би-си Наталья Зуо.

Как и другие интернет-платформы, YouTube реагирует на жалобы пользователей - после обращения Би-би-си хостинг заблокировал несколько видео ультраправой тематики.

Особенности законодательства

Однако в разных странах разные законы, касающиеся проявления ненависти и использования неонацистской символики. Если в Германии под запретом большинство символов и слоганов периода Третьего Рейха, то в США многое из этого разрешено согласно конституционной поправке о свободе слова.

После стрельбы в американском городе Шарлоттсвилл прошлым летом стриминговый музыкальный сервис Spotify удалил из своего каталога исполнителей, придерживающихся идеологии превосходства белой расы.

Список из 37 таких групп, разместивших свои песни на стриминговом сервисе, появился на портале Digital Music News. Менее чем через двое суток Spotify объявил, что некоторые из этих групп были удалены из доступного для США каталога музыки.

Примеру шведского цифрового гиганта последовали и другие музыкальные онлайн-сервисы.

Правообладатель иллюстрации YouTube

В результате скандала неонацистский сайт Daily Stormer "перебрался" на российский домен, однако Роскомнадзор распорядился прекратить делегирование домена в связи с идеологией ресурса. Также оказался заблокирован канал Daily Stormer на YouTube.

Но видеохостинг не пошёл по пути удаления разжигающего межрасовую рознь контента достаточно далеко, уверен основатель портала Digital Music News Пол Ресникофф.

"Нам было удивительно легко найти неонацистский и расистский контент онлайн", - заметил Ресникофф в беседе с Би-би-си.

Сложности модерации в Рунете

В русскоязычном пространстве проблема стоит аналогично остро - в сети VK.com, например, существуют десятки групп с ультраправой символикой, музыкой или текстами.

В пресс-службе российского интернет-гиганта Русской службе Би-би-си сообщали, что они также используют гибридный метод модерации.

"Первый этап - входящие жалобы пользователей. Время реакции команды модерации "ВКонтакте" не превышает одного часа, а обычно составляет несколько минут. Второй этап - внутренняя проактивная модерация. Модераторы запускают машинный поиск запрещённого правилами контента на всем сайте, который блокируется и делает невозможным загрузку копий в будущем", - описывают во "Вконтакте" процесс модерирования.

Несмотря на это, группы часто воссоздаются как закрытые - то есть доступ к ним можно получить, только подав заявку к администрации группы и дождавшись её одобрения.

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption В VK.com стараются оперативно удалять видео с разжиганием розни, хотя некоторые аккаунты стремятся перезалить их по-новому

В российском представительстве Google Би-би-си сообщили, что команда российского YouTube проанализировала разжигающие рознь видео, которые Русская служба прислала в качестве примера.

На момент отправки запроса они не были заблокированы.

"Наши политики не допускают видео, разжигающих вражду, и мы предпринимаем значительные усилия, чтобы быстро реагировать на такие ситуации, включая расширении команды и инвестиции в развитие технологий машинного обучения. Ещё раз спасибо, что обратили внимание на ситуацию", - отметили в Google.

Возможно, именно совершенствование этих технологий поможет видеохостингу блокировать подобные ролики быстрее в будущем.