Пять слов о четвертом сроке. Шевчук, Чичваркин, Кафельников и Шило

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Владимир Путин одержал свою четвертую победу на президентских выборах. Русская служба Би-би-си спросила у музыкантов, писателей и чиновников, какие пять слов приходят им в голову при мысли о четвертом сроке.

Дмитрий Быков, писатель:

"Радость, восторг, одобрение, поддержка, неизбежность"

Юрий Шевчук, лидер группы "ДДТ":

"Еду на гастроль по тундре"

Захар Прилепин, писатель:

"Это будет последний решающий бой"

Вера Полозкова, поэтесса:

"Тоска, апатия, гнев, чувство абсурда"

Евгений Кафельников, теннисист:

"Назад в прошлое из будущего"

Ирина Горбачева, актриса:

"Нет никаких слов, одни эмоции"

Антон Черняк (Шило), лидер группы "Кровосток":

"Никаких чувств я не испытываю"

Евгений Чичваркин, бизнесмен:

"Фашизм, деградация, обнищание, бесперспективность, изоляция"

Гасан Гусейнов, филолог:

"Спецоперация, устрашение, подкуп, дестабилизация Запада"

Виталий Милонов, депутат:

"Доверие, солидарность, государство, защита, Россия"

Марат Гельман, галерист:

"Превращение плохой демократии в авторитарный режим"