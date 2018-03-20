Заграница порадовала Путина на выборах. Особенно Гвинея-Бисау

Правообладатель иллюстрации Stefan Rousseau/TASS Image caption Россияне стояли в очередях, чтобы проголосовать на выборах президента России. На фото: голосование в Лондоне

Владимир Путин победил на выборах не только в России, но и на зарубежных участках - причем россияне за границей голосовали за действующего главу государства еще более активно, чем в среднем по стране. Ленты социальных сетей пестрели фотографиями очередей на выборы, очереди к посольствам выстраивались в Италии, Таиланде, Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала явку за рубежом беспрецедентной. По ее словам, много избирателей было как в туристических местах, так и, например, в Сирии, где голосовали военные.

Согласно предварительным результатам, опубликованным на сайте ЦИК по состоянию на полночь 19 марта, за границей действительно проголосовало очень большое число из тех, кто находился в списках избирателей - 96%, что гораздо выше средних по стране 67,5%. Однако на выборах 2012 года этот процент был ровно таким же. В 2018 году за рубежом проголосовали 444 тысячи человек или 96% от числа избирателей в списке. В 2012 году практически такими же были и число проголосовавших, и процент явки (442 тысячи и 96% соответственно).

Однако понятие явки неприменимо к заграничным зарубежным участкам. Список избирателей составляется и пополняется по заявкам самих голосующих - в день выборов или заранее. На 1 января 2018 года в списке избирателей за пределами России числились почти 1,9 млн избирателей. Таким образом, зарубежная "явка" не превышает 24%.

Перед прошлыми президентскими выборами за рубежом числился 1,8 млн избирателей (по состоянию на 1 января 2012 года), так что "явка" была даже больше.

С аннексией Крыма часть украинских избирателей в официальных документах превратилась в российских. В 2012 году там на выборах президента России проголосовало больше 15 тысяч человек.

Ажиотаж на выборах был в Таиланде. Там проголосовало 6 тысяч избирателей - почти в четыре раза больше, чем на прошлых президентских выборах.

Хотя общее число избирателей осталось прежним, в отдельных странах оно изменилось. Больше всего выросло число избирателей в Молдове. В 2012 году там проголосовали 55 тысяч человек, а на выборах 2018 года в Кишиневе, Тирасполе и других городах страны - 77 тысяч. В Молдове самая крупная "диаспора" российских избирателей за рубежом, на нее приходится 17% всех зарубежных голосов. Выросло и число избирателей в Германии - с 22 тысяч избирателей до 33 тысяч. А вот число избирателей в Абхазии уменьшилось почти в два раза до 34 тысяч человек.

Военная дисциплина

На сирийском УИК №8269, где голосуют в том числе военнослужащие российского контингента, президент Владимир Путин получил больше 3 тысяч голосов, что составило 84,4% проголосовавших.

Как следует из данных на сайте ЦИК, в российском посольстве в Дамаске в голосовании приняли участие 313 человек. В переносную урну, которую доставляли на Хмеймим, бюллетени опустили 3 526 военных и сотрудников гражданского обслуживающего персонала военной базы.

В министерстве обороны заявили, что все 100% российских военных в Сирии проголосовали за Путина. "Все российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирийской Арабской Республики, приняли участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации, - заявил 19 марта заместитель министра обороны Николай Панков. - По итогам подсчета 2 954 избирательных бюллетеней, все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина".

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев проголосовал на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске, уточнили в оборонном ведомстве.

"Общая явка военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, принявших участие в голосовании на выборах президента России, составила 99,2%", - добавил Николай Панков.

Второй результат в Сирии получил Владимир Жириновский - 137 голосов (3,57%), за Павла Грудинина проголосовали 94 человека (2,45%), на четвертом месте Ксения Собчак с 46 голосами (1,2%).

Опубликованные ЦИК данные позволяют сделать вывод о масштабах сокращения российского военного контингента в Сирии. 11 декабря 2017 года Владимир Путин во время посещения Хмеймима заявил: "Министру обороны, начальнику генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации".

Впрочем, как показывают данные ЦИК, правом голоса на Хмеймиме в 2018 году воспользовались лишь на 852 человека меньше по сравнению с выборами в Государственную думу в 2016 году. Тогда свои бюллетени в переносной ящик для голосования в Сирии положили 4 378 человек.

Процент больше, чем в России

Неожиданностью стали высокие результаты Путина в западных странах, где в 2012 году он проигрывал владельцу группы ОНЭКСИМ кандидату Михаилу Прохорову. Так, в Британии Путина в 2012 году поддержало только 22,57%, а половина голосов досталась Прохорову. Главным соперником Путина в Лондоне в этом году оказалась Ксения Собчак, но ей не удалось получить и четверти голосов. За Путина же проголосовали больше половины избирателей. Не исключено, что часть электората не пришла на участки или покинула страну: в этом году проголосовало 3,9 тысячи россиян, а в 2012-м - на 500 человек больше.

В США, где в 2012 году победу тоже одержал Прохоров, Ксении Собчак не удалось набрать и 20%. За Путина проголосовали больше 5 тысяч человек, или 63% избирателей. Число избирателей в США уменьшилось на 2,7 тысячи - до 8,4 тысячи человек.

Всего Путина поддержали почти 85% проголосовавших за рубежом. Это больше, чем в среднем по России. Больший процент Путин набрал только в 10 российских регионах, в том числе в аннексированных Крыму и Севастополе, Кабардино-Балкарии, Чечне. На выборах в 2012 году за рубежом его поддержали 73% избирателей.

Самую большую поддержку (96,2% голосов) российский президент получил в небольшом государстве на западе Африки - Гвинее-Бисау, где за него проголосовали 26 человек, и лишь кто-то один за него там не проголосовал. На втором месте - Молдова с 95,5% голосов, за ней - Таджикистан и Туркменистан. 20 и 24 тысячи голосов (более 93%) соответственно Путин получил в Латвии и Эстонии.