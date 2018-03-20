Пресса Британии: Борис Джонсон полемизирует с Путиным

В обзоре британских газет за 20 марта:

Джонсон: Путин ведет свою страну в опасном направлении

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, в прошлом именитый журналист, на страницах Daily Telegraph излагает свое мнение о сложившейся ситуации в отношениях с Россией.

"Чтобы понять, почему три человека сейчас лежат пораженные в Солсбери, достаточно лишь взглянуть на действия Владимира Путина внутри России. Накануне он был объявлен победителем выборов, которые вкупе с триумфальной церемонией у стен Кремля по сути напоминали коронацию", - пишет Джонсон.

Путин ведет свою страну в опасном направлении. В течение всего своего правления он урезал свободы россиян и расправлялся с теми, кого считал недругами. Когда лидер начинает вести себя подобным образом, не нужно удивляться, что многих его соотечественников начинают притягивать примеры стран, где придерживаются других ценностей, отмечает политик.

Они заметят, что есть много стран, в которых результаты выборов неизвестны заранее. Они поймут принцип действия независимых СМИ, которые раскрывают недостатки и проступки демократических правительств. И они будут задаваться вопросом - почему такого не может быть в России.

Путин не может дать прямого ответа, суть которого в том, что ему необходимо отказывать России в свободе, для того чтобы гарантировать свое вечное пребывание у власти.

Вместо этого он намекает, что те, кто задает неудобные вопросы, могут за это поплатиться, причем дорого. Это возвращает нас в Солсбери. Использование российского военного нервно-паралитического вещества "Новичок" против Сергея Скрипаля и его дочери было абсолютно преднамеренным.

"Очевидная "русскость" оружия была призвана послать сигнал всем, помышляющим об инакомыслии в условиях ужесточения репрессий в путинской России, - пишет Джонсон. - И сигнал этот ясен: мы будет вас искать, мы вас найдем и мы вас убьем. И хотя мы будем с презрением отрицать свою вину, весь мир будет знать, что Россия это сделала".

Далее Джонсон отвечает на воскресные комментарии Путина о случившемся в Солсбери.

Намек на это был заметен в первой публичной реакции Путина на события в Солсбери. Он отрицал вовлеченность России - разумеется, - но не забыл приправить свои слова щепоткой угрозы. "Если бы использовалось боевое отравляющее вещество, люди, безусловно, погибли бы на месте". Безусловно. В свое время он говорил по государственному телевидению, что предатели сами загнутся, а их "30 сребреников колом встанут в горле", отмечает Джонсон.

После отравления Скрипалей и детектива Ника Бейли 4 марта российские власти и СМИ говорили разное: и что "Новичка" не существует, и что его запасы были уничтожены, и что они не были уничтожены, а таинственным образом оказались в других странах.

Между тем некоторые российские официальные представители пытаются посеять сомнения, придумывая их на пустом месте. Российский посол в Лондоне Александр Яковенко поднял вопрос об отсутствии фотографий Скрипалей в больничных кроватях. Его коллега в Брюсселе Владимир Чижов обвинил Британию в нарушении консульской конвенции, потому что представителям российских властей не дали посетить Скрипалей.

"Ответ настолько очевиден, что для меня удивительно, что этим двум послам требуется разъяснение. Сергей и Юлия Скрипаль с 4 марта находятся в коме, потому что они стали жертвами применения нервно-паралитического вещества. Они не могут дать своего согласия на фотосъемку или на прием посетителей. По правилам британской системы здравоохранения, больница должна получить разрешение пациента. И позвольте сказать это как можно более деликатно: нет причин полагать, что Скрипаль будет рад визиту российских представителей", - пишет политик.

"Российское государство вновь прибегает к привычной стратегии, пытаясь скрыть иголку правды в стоге лжи. Но когда я накануне встречался со своими европейскими коллегами в Брюсселе, меня поразило, что никто не купился. Почти все страны, представленные за столом, в той или иной степени пострадали от злокозненного поведения России. Большинство столкнулись с лживыми пропагандистскими нападками, которые сегодня переживает Британия. Именно так ведет себя Путин в родной стране, и нам не стоит ждать чего-то другого за ее пределами", - резюмирует он.

Россия отрицает все обвинения о связи с отравлением в Солсбери.

Что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери?

Спустя две недели после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Financial Times ищет ответы на некоторые вопросы по этому делу.

Кто совершил нападение на Скрипалей? Спустя три дня после нападения лаборатория министерства обороны Британии пришла к выводу, что было применено нервно-паралитическое вещество. 12 марта Тереза Мэй заявила, что его название - "Новичок". Однако хотя следователи говорят, что "с высокой вероятностью" оружие попало в Британию из России, пока ничего не сказано о том, каким образом оно было применено и кто мог совершить нападение.

250 сотрудников антитеррористического подразделения нашли 762 улики, опросили 400 свидетелей и просмотрели 4 тыс. часов записей камер наблюдения. Были показаны кадры того, как Скрипаль едет по Солсбери на автомобиле, но никто до сих пор не объявлен в розыск, отмечает газета.

Лондонская полиция заявила, что любая информация будет предаваться огласке лишь в случае, если она поможет сложному расследованию.

Где отравили Скрипалей? В самом начале расследования основное внимание было приковано к пабу "Бишопс Милл", куда зашли Скрипали около 13:40, после чего они пошли в ресторан "Зиззи" примерно в 14:20. Затем, когда расследованием дела занялось антитеррористическое подразделение полиции, большее внимание привлек дом Скрипаля. Было высказано предположение, что Юлия Скрипаль, прибывшая в аэропорт Хитроу из Москвы в 14:40 3 марта, могла привезти химическое вещество с собой.

9 марта для сбора улик и санитарной обработки мест, которые Скрипали посетили в Солсбери, были привлечены силы армии. Они перекрыли доступ к могиле жены Скрипаля Людмилы и памятнику их сыну Александру на местном кладбище. Это породило подозрение о том, что "Новичок" могли нанести на предметы или цветы, которые Скрипали оставили на кладбище, пишет FT.

Почему следователям интересен автомобиль Скрипаля? С середины прошлой недели автомобиль Скрипаля стал частью расследования. Появились фото, на которых военные грузили машину в металлический контейнер. Тогда возникли версии о том, что двери авто были обработаны веществом, или оно было распылено в салоне через вентиляцию. Полиция отказывается давать комментарии, но 13 марта следствие обратилось к тем, кто видел автомобиль между 13:00 и 13:45, когда он, как предполагается, находился на парковке в торговом центре.

Что в первую очередь интересует службы безопасности? Во время полицейского расследования МИ-5 отслеживало людей, которые известны службе контрразведки, особенно установленных шпионов, чтобы выявить что-либо необычное в их передвижениях или поведении за последние недели. Перед выдворением российских разведчиков на прошлой неделе их количество в Британии соответствовало уровню времен Холодной войны. Также сотрудники безопасности просматривают коммуникационные данные и другую информацию, например, списки пассажиров.

Был ли риск для простых жителей? 8 марта представители службы здравоохранения сообщили, что изначально был обследован 21 человек для выявления вероятного воздействия нервно-паралитического вещества. К концу прошлой недели власти сообщили, что связались со 131 человеком, который мог подвергнуться воздействию вещества. Но в критическом состоянии остаются всего три человека: Скрипали и детектив Ник Бейли, который одним из первых оказал помощь отцу и дочери. Известно также, что он заходил в дом Скрипаля, что подталкивает к выводу, что он мог отравиться именно там.

Министерство здравоохранения уверяет, что риск для тех, кто оказался неподалеку от случившегося, минимальный, сообщает газета.

Насколько опасен Владимир Путин?

Насколько опасен Владимир Путин, спрашивает на страницах Financial Times комментатор Гидеон Рахман. Эта тема не давала покоя Рексу Тиллерсону буквально за несколько часов до его увольнения. Бывший госсекретарь сказал журналистам: "Мы видели резкую смену их курса в сторону большей агрессии. Меня это очень тревожит. Мы не знаем, какую цель они преследуют".

Вопрос об истинных намерениях России является важным именно сейчас, поскольку Путин ожидаемо одержал победу на выборах в воскресенье и еще шесть лет будет исполнять свои обязанности в Кремле. Обычно президент, начинающий четвертый срок, хорошо известен и предсказуем, но российский лидер, как кажется, со временем становится все более безрассудным и агрессивным.

Применение смертельного нервно-паралитического вещества на улицах Британии является новой и опасной реперной точкой. Американское правительство недавно обвинило Россию в подготовке нападений на важные объекты инфраструктуры.

В недавнем послании Путин хвастался новыми "неуязвимыми" видами ядерных вооружений, способными истребить Америку, и подкрепил свои слова компьютерной анимацией. Свою предвыборную кампанию он завершил в Крыму - территории, аннексированной Россией у Украины в 2014 году, пишет автор.

Но хотя Путин и опрометчив, ему присущ рационализм. По предыдущему опыту можно сказать, что его можно остановить. Всего три года назад западные страны опасались, что за аннексией Крыма последует вторжение на Украину. Но хотя военное противостояние на востоке Украины продолжилось, попыток захватить территорию больше не было. Вероятнее всего, это произошло из-за груза санкций, которые ввели ЕС и США, а также предупреждения о том, что Запад усилит свою военную помощь Украине.

Не так давно появились многочисленные сообщения о том, что много россиян погибло в результате американского авиаудара в Сирии. Но вместо жесткой реакции российское правительство просто отказалось обсуждать эту тему. Есть конфронтации, в которые Россия не спешит ввязываться. Путин, похоже, готов идти на риск, когда он считает, что Запад не обращает внимания. Но когда он сталкивается с очевидным сопротивлением, он отступает, считает Рахман.

Поэтому главная опасность для России и Запада не в том, что Путин ищет возможности ввязаться в явный конфликт с Западом, а в том, что он может неправильно рассчитать риск и спровоцировать конфронтацию, которую не сможет контролировать.

Поклонники Путина, как в России, так и за ее пределами, уверены, что он блестящий стратег, который аннексировал Крым, отправил войска в Сирию и вмешался в американские выборы без каких-либо особых затрат. Но более трезвый подход покажет, что вмешательства российского лидера зачастую не приносят желаемого результата.

В ходе конфликта на Украине поддерживаемые Россией сепаратисты сбили гражданский самолет МН17, на борту которого находились 298 человек, что привело к усилению санкций в отношении России, напоминает обозреватель.

Вмешательство Москвы в выборы в США, возможно, помогло склонить чашу весов в пользу Дональда Трампа, что является невероятным достижением для Путина. Но последовавшая затем реакция привела к расследованию спецпрокурора Мюллера, результаты которого, в свою очередь, могут стать причиной введения новых санкций.

В результате всех этих промахов Россия стала значительно беднее и изолированнее, чем могла бы быть. Ее экономика ослаблена санкциями, а годы изобилия и роста перед 2008 годом постепенно стираются из памяти. Проведение чемпионата мира по футболу летом вряд ли сможет улучшить имидж страны, как это не смогла сделать Зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году.

Несмотря на это, у Путина есть друзья на Западе, как среди крайне левых, так и среди крайне правых. Эти маргинальные партии постепенно набирают силу в Европе и, возможно, попытаются посодействовать принятию более благоприятных для Путина политических решений. Но слабость российской экономики означает, что политики, которым импонирует путинский стиль жесткого националиста, вряд ли захотят пойти наперекор ЕС и западным союзникам.

Российскому правительству, специализирующемуся на убийствах и ядерной угрозе, практически нечего предложить своим иностранным поклонникам, резюмирует автор.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com