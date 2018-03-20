Фотопутешествие по самым безлюдным местам на Земле

На Земле есть много мест, где жизнь кипит, где есть все блага цивилизации и много людей. Но бывает такое, что хочется уехать подальше от мегаполисови побывать там, где людей практически нет.

Мы собрали фотографии из разных уголков планеты. Здесь - самые безлюдные места Земли. Посмотрите сами.

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Озеро Намцо - это бессточное соленое озеро на юго-западе Китая в Тибетском автономном районе. Его называют "крышей мира".

Чтобы добраться до озера от ближайшего населенного пункта, в котором проживает не менее 50 тысяч человек, нужно ехать около 3 недель - сутки на машине, а оставшиеся 20 дней пешком.

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Озеро покрыто льдом с ноября по май.

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Перенесемся в Йемен. Сокотра - один из самых изолированных в мире архипелагов. Находится он в Индийском океане, недалеко от Сомали.

Здесь круглый год - в районе 30 градусов тепла.

Одно из самых знаменитых растений Сокотры, его символ — Драцена киноварно-красная. Вот она на фото выше.

Из коры этого дерева при надрезе начинает вытекать красный сок, который быстро застывает. Сок местные жители с древних времен используют в медицинских, ветеринарных и косметических целях.

Сокотра внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря огромному разнообразию и уникальности растений и деревьев, которые растут только здесь.

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На Сокотре живет всего около 40 тысяч человек. Аэропорт там появился только в 1999 году. И автомобильных дорог фактически нет.

В якутском Оймяконе - менее 500 жителей. Это место известно как "полюс холода". Зимой температура здесь может упасть до 64 градусов ниже нуля.

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По ряду параметров Оймяконская долина - наиболее суровое в климатическом отношении место на Земле, где постоянно живут люди.

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Это территория вечной мерзлоты.

Еще одно очень холодное место - Южный полюс, где расположена антарктическая станция Амундсен-Скотт.

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Станция была построена в ноябре 1956 года. Среднегодовая температура здесь около минус 49 градусов.

Станция может принимать до 150 человек летом и около 50 - зимой. Обитатели станции даже имеют возможность круглый год есть свежие овощи из собственной теплицы - там они выращиваются благодаря гидропонике.

А на архипелаге Кергелен вообще никто не живет.

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Это группа островов в южной части Индийского океана. Периодически сюда приезжают работать метеорологи. Здесь обитают крупные колонии пингвинов и южных морских слонов.

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Перенесемся к побережью Чили. На остров Пасхи.

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По сравнению с тем же Кенгеленом - здесь многолюдно. Около 6 тысяч человек. Наряду с архипелагом Тристан-да-Кунья является самым удаленным населенным островом в мире. Расстояние до континентального побережья Чили составляет 3514 километров.

Остров известен своими каменными статуями (моаи) из спрессованного вулканического пепла. По поверьям местных жителей, истуканы хранят сверхъестественную силу предков.

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